La pandemia Coronavirus: 10.872 nuovi casi con 87.889 tamponi e 415 morti nelle ultime 24 ore in Italia Si registra un minore numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore: 87.889 (49.531 in meno rispetto a domenica)

Condividi

Oggi si registrano ​10.872 nuovi casi con 87.889 tamponi e 415 morti. Ieri si erano registratial coronavirus con 137mila tamponi e 352 vittime.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 25.145, rispetto a ieri 13 in meno. In terapia intensiva sono 2.731 (-12). In isolamento domiciliare 585.706, pari a 9.153 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 613.582, rispetto a ieri -9.277. Tra dimessi e guariti si contano 1.281.258 persone, in aumento di 19.632 unità. I deceduti sono 415 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 69.214. I casi totali sono 1.964.054 (+10.872). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 87.889 per un totale di 25.217.014.La regione in cui permane il maggior numero di ricoverati in ospedale rimane la Lombardia (4.232), seguita dal Piemonte (3.409) e dal Lazio (2.720). Lombardia, Veneto e Lazio sono le regioni con il maggior numero di terapie intensive occupate.Sono 2.583 casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto per un totale di 219.506 da inizio pandemia. Lo ha precisato il presidente della Regione Luca Zaia in conferenza stampa, sottolineando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 22.806 tamponi di cui 10.345 molecolari e 12.461 test rapidi, per un tasso di incidenza dell'11,32%. Gli attuali positivi in regione sono 101.474. Sono 47 i decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 5.481 da inizio pandemia. I ricoverati per Covid sono 3.276 di cui 375 in terapia intensiva (+5) e 2.901 in area non critica (+21). "La pressione sugli ospedali c'è ancora, si fa sentire", ha precisato Zaia.Sono 1.594 i nuovi positivi registrati in Emilia Romagna. Oltre 88.000 i guariti da inizio pandemia (+416 da ieri). Eseguiti quasi 8mila tamponi. Quasi il 95% dei casi attivi è in isolamento a casa. 38 i decessi. Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 157.185 casi di positività, su un totale di 7.938 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.938 tamponi, per un totale di 2.431.885. A questi si aggiungono anche 1.167 test sierologici e 742 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 416 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 88.011. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 62.054 (+1.140 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 58.937 (+1.076), quasi il 95% del totale dei casi attivi. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 203 (+2 rispetto a ieri), 2.914 quelli negli altri reparti Covid (+62).Su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-1.344) si registrano 1.205 casi positivi (-8), 42 i decessi (+21) e +1.451 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri aumentano i decessi e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 9%. I casi a Roma città sono stabili a quota 500.Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-22) e nei reparti (-109) in Lombardia, secondo l'aggiornamento quotidiano sulla diffusione del coronavirus. A fronte di 10.587 tamponi effettuati sono 950 i nuovi positivi (8,9% il rapporto). I guariti/dimessi sono 8.376. Si registrano anche 41 decessi.Oggi in Puglia, su 4377 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 788 casi positivi. Sono stati, inoltre, registrati 31 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 963.643 test, 25.603 sono i pazienti guariti e 53.574 sono i casi attualmente positivi.I pazienti risultati oggi positivi in Campania sono 691 di cui 596 asintomatici e 95 sintomatici a fronte di 9662 tamponi processati. Sono 28 i deceduti (di cui 6 morti nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Il totale positivi è dunque di 181259 a fronte di 1917679 tamponi esaminati. Si registrano nelle ultime 24 ore 1097 guariti. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 120. I posti letto di degenza disponibili 3160 (tra posti letto Covid e offerta privata) mentre quelli occupati son 1571.Sono 244 i nuovi casi di contagio in Friuli Venezia Giulia su 2.763 tamponi (pari al 8,83%), di cui 405 test antigenici. I decessi sono 14, ai quali si aggiunge un decesso avvenuto il 28/11 e registrato successivamente, in leggero aumento i ricoverati nelle terapie intensive (56 totali) e i ricoveri in altri reparti che sono 607 (+5). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.435. I casi attuali di infezione risultano essere 13.903. I decessi complessivamente ammontano a 1.444. I totalmente guariti sono 30.088, i clinicamente guariti 656, mentre le persone in isolamento scendono a 12.584.Continua la salita dei contagi in Toscana (+0,4%) con(età media di 47 anni) a cui si aggiungono altri 34 decessi (età media 84 anni; totale dall'inizio 3.473) secondo il report della Regione delle 24 ore. Il totale di positivi sale a 116.235 ma crescono anche i guariti (+828, pari al +0,8%) che raggiungono quota 100.366. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.797.570, 6.638 in più rispetto a ieri, di cui il 6,8% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.396 (-3,2%): tra loro ci sono 1.150 ricoverati (dato stabile) di cui 185 in terapia intensiva, e altre 11.246 persone in isolamento a casa con lievi sintomi lievi o senza sintomi (410 in meno rispetto a ieri, -3,5%). Ci sono poi 23.648 persone in quarantena fiduciaria (-579 unità pari al -2,4%) isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Tra i guariti ci sono 400 clinicamente guariti (+29 su ieri, +7,8%) e 99.966 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo (+799 su ieri, +0,8%).Sono 162 i nuovi casi di contagio registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, su 1.434 tamponi processati. I dimessi sono 36, i deceduti sono 8.Sono complessivamente 33.534 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 64 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1129. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 19739 dimessi/guariti (+432 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12.666 (-374 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 489572 test (+1449 rispetto a ieri). 555 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 43 (+1 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12068 (-373 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Sono 9 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, su 290 tamponi processati. Sono 7 i guariti e nessun decesso. Attualmente sono 474 i positivi di cui 84 ricoverati (45 all'ospedale Parioni, 33 all'Isav, 6 all'ospedale da campo); 4 in terapia intensiva; 386 in isolamento domiciliare. Ad oggi il totale dei tamponi processati è di 68.444.