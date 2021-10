Il bollettino del ministero della Salute Coronavirus, 3.794 nuovi contagi con 574.671 tamponi e 36 vittime. Indice di positività a 0,66%

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.794 nuovi contagi con 574.671 tamponi - indice di positività a 0,66% - e 36 vittime. Ieri 3.702 casi con 485.613 tamponi (tasso a 0,8%) e 33 morti.Con i decessi registrati oggi il totale sale a 131.724 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora sostanzialmente stabili i ricoveri: le terapie intensive che sono una in più (ieri invariate) con 22 ingressi del giorno, e salgono a 356, mentre i ricoveri ordinari sono 25 in meno (ieri +41), 2.439 in tutto.In446 contagi e 4 decessi. Nel431 casi e 6 decessi. Sono 355 i nuovi positivi e una vittima in. Sono 294 i nuovi casi e 4 vittime in. Sono 277 nuovi casi ine tre i decessi. Inun decesso e 267 nuovi casi. In149 nuovi contagi e due decessi. In145 contagi e una vittima. Ci sono 72 nuovi casi e un decesso in. 24 nuovi contagi e un altro decesso in. Insono 16 i nuovi casi e un decesso.