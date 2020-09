I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 1.350 nuovi casi, 352 persone guarite e 17 morti La Campania e' prima per numero di nuovi contagi (243), seguita da Lazio (198) ed Emilia Romagna (116). In Lombardia 90 nuovi casi e un decesso

I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 2.745, rispetto a ieri 380 in più.



In terapia intensiva sono 232 (+10).



In isolamento domiciliare 42.372, 861 in più rispetto a ieri.



Il totale degli attualmente positivi è di 45.079 persone, 981 in più rispetto a ieri.



Tra dimessi e guariti si contano 218.703 persone, in aumento di 352 unità.



I deceduti sono 17 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.724.



I casi totali sono 299.506 (+1.350).



I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 55.862 per un totale di 10.488.676.



Sono 243 i nuovi casi di Covid 19 in 24 ore in Campania, e sono stati effettuati 3.405 tamponi. Il dato è dell'Unità di crisi della Regione e porta il totale positivi a 10.503 su un totale tamponi pari a 544.020. Un altro decesso fa alzare a 457 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia, mentre i nuovi guariti sono 20e portano il totale a 5.149.



Su oltre 8 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 198 casi, di questi 117 sono a Roma e cinque i decessi. Nella Asl Roma 1 sono 28 i casi nelle ultime 24 ore e di questi due con link dalla Sardegna. Quattordici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. E' stata pubblicata la procedura per l'abilitazione delle strutture sanitarie nel Lazio autorizzate all'esercizio dell'attività di diagnostica di laboratorio per l'esecuzione dei test rapidi antigenici. Apre oggi presso l'IRCCS Santa Lucia il nuovo drive-in a Roma-Sud (Asl Roma 2 - ingresso da via Ardeatina 354). La postazione, opportunamente segnalata, si trova presso l'area di parcheggio antistante l'ospedale di neuroriabilitazione dell'IRCCS. Il nuovo drive-in nasce per incrementare la sicurezza e l'inclusione delle persone con disabilità promossa dalla Regione Lazio, valorizzando l'esperienza del Santa Lucia.



In Emilia-Romagna i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 116 (ieri erano stati 115), il totale dei casi da inizio pandemia è di 34.456. Oggi si registra una nuova vittima, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 4.477. I ricoverati con sintomi sono 167 (differenza rispetto a ieri -2), di cui in terapia intensiva 23 (differenza rispetto a ieri +4), mentre in isolamento domiciliare 4.428 (differenza rispetto a ieri +87). Il totale degli attualmente positivi è 4.618 e i dimessi guariti sono 25.361. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 30.587, mentre i casi identificati da attività di screening sono 3.869. L'incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 5.024 (ieri erano 7.635, differenza -2.611), il totale dei casi testati è di 627.269, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 1.090.435.



In Lombardia oggi si registrano 90 nuovi casi positivi e un decesso. In terapia intensiva 36 pazienti (-1). I guariti/ dimessi sono venti nelle ultime 24 ore.

La Regionecomunica che l'aggiornamento riportato fa riferimento a 3 giorni (sabato, domenica e lunedì). La Regionecomunica che dei 75 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono ospiti della comunità "Biagio Conte" di Palermo.