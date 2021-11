I numeri della pandemia in Italia Coronavirus, 6.404 nuovi contagi con 267.570 tamponi e 70 morti. Indice di positività sale a 2,4%

I casi di coronavirus oggi in Italia. Oggi si registrano 6.404 nuovi contagi con 267.570 tamponi e 70 morti. L'indice di positività sale al 2,4%.



Ieri 9.709 contagi con 487.109 tamponi (tasso al 2%) e 46 morti.



+29 terapie intensive

Sono 549 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 29 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 54. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.507, ovvero 162 in più rispetto a ieri.



Le Regioni

In Emilia-Romagna 991 casi e 5 morti. Nel Lazio 940 casi e 15 decessi. In Veneto 870 contagi e 3 decessi. Sono 662 i nuovi positivi al Covid registati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 11 i decessi. Sono 591 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Campania e 4 i decessi. In Sicilia sono 514 i nuovi positivi. In Piemonte 372 nuovi casi e 3 decessi. In Toscana 308 casi e altri 7 decessi. In Friuli Venezia Giulia 298 casi e 8 decessi. Sono 137 i nuovi casi in Liguria e due i decessi. Sono 123 i positivi oggi in Calabria. Nelle Marche un deceduto e 93 positivi. In Puglia 86 nuovi casi e 2 decessi. In Trentino 71 nuovi contagi. 42 contagi e un altro decesso oggi in Abruzzo. Altri 39 contagi e un decesso in Sardegna. In Basilicata 31 nuovi casi e 1 decesso. In Valle d'Aosta 8 nuovi casi e 1 decesso. In Umbria sei nuovi casi.