I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 1.392 nuovi casi in Italia con 14 decessi e 967 guariti

I numeri in Italia e nel Mondo



Oggi si registrano 1.392 nuovi casi in Italia con 14 decessi e 967 guariti. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 87.303.



I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 2.604, 129 in più rispetto a ieri.



In terapia intensiva sono 239, in aumento di sette unità.



In isolamento domiciliare 42.646, 274 in più rispetto a ieri.



Il totale degli attualmente positivi è di 45.489, cioè 410 in più rispetto a ieri.



Tra dimessi e guariti si contano 219.670 persone, in aumento di 967 unità.



I deceduti sono 14 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.738 dall'inizio della pandemia.



I casi totali sono 300.897 (+1.392).



I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 87.303 per un totale di 10.575.979.



La Regione Calabria comunica che dei 24 nuovi casi positivi di oggi, 20 sono migranti. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica è stato eliminato 1 caso in quanto inserimento duplicato dello stesso paziente con dati anagrafici non corretti. Si corregge pertanto il numero dei casi comunicato ieri: n corretto 34.455. La Regione Sicilia comunica che dei 108 nuovi casi positivi di oggi, 5 sono ospiti della comunità "Biagio Conte" (Palermo).

"Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 238 casi, di questi 141 sono a Roma e quattro i decessi. Numeri che non ci consentono di abbassare la guardia come diciamo da giorni". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "E' fortemente monitorata la zona del sud pontino - aggiunge D'Amato -. Sono operativi presso gli scali di Fiumicino e Ciampino i test per gli arrivi da Parigi e altre zone della Francia". "Sarà attivo a partire da domani - dice D'Amato - presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma il nuovo drive-in pediatrico nella fascia di età compresa tra 0-6 anni in collegamento con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, punto di riferimento per tutte le attività pediatriche. Un percorso protetto dedicato ai bambini con accesso presso il centro prelievi da viale Rhodesia".Sono 182 i nuovi positivi al coronavirus oggi in, dove si registrano due decessi (totale complessivo 16.925). Lo riferisce il bollettino sui dati epidemiologici diffuso dalla Regione, precisando che i tamponi processati nelle ultime 24 ore stato stati 14.808 (totale complessivo: 1.968.107) e che il rapporto tamponi/positivi e' oggi pari all'1,22%. Ieri i nuovi casi erano stati 90 e un solo decesso. Dall'analisi odierna emerge una diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva (-2), per un totale regionale di 34, mentre aumentano i ricoverati negli altri reparti (+11), per un numero complessivo di 294. Continuano a aumentare i guariti/dimessi (+229, per un totale complessivo di 79.078. Milano resta la provincia piu' colpita, con 76 nuovi casi rispetto a ieri, di cui 47 nel capoluogo lombardo. Seguono la Provincia di Pavia con 35 positivi, Bergamo con 11, Monza e Brianza con 12, Varese con 6, Mantova con 5, Brescia con 3, Como con 3, Lecco con 2, Sondrio con 2, Lodi con un solo caso. Nella Provincia di Cremona non si registra alcun nuovo positivo al Covid 19.Sono 156 i nuovi positivi al covid-19 registrati nelle ultime 24 ore insu un totale di 4.310 tamponi effettuati. Si registra, quindi, un calo delle positività, erano 243 nella giornata di ieri, e un aumento dei test, erano 3.405. Il dato di oggi è riportato nel consueto Bollettino ordinario dell'Unità di crisi della Regione Campania che segnala anche zero decessi e 98 guariti. Il totale dei positivi si aggiorna e diventa di 10.659 unità mentre quello dei tamponi sale a quota 548.330. Il numero dei deceduti resta fermo a 457, quello dei guariti sale a 5.247.Sono 105 i nuovi contagiati covid in, con purtroppo un nuovo decesso: un 91enne deceduto ieri nell'ospedale di Sarzana. E' quanto emerge dal bollettino della Regione, sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. Crescono da 15 a 17 i ricoverati in terapia intensiva, mentre considerando anche gli ospedalizzati in media intensità il conteggio sale da 160 a 165. I tamponi nell'ultima giornata sono stati 2.642, contro i 1.353 di ieri. Tra le singole Asl si registra ancora nello spezzino la crescita maggiore, con 59 casi nell'Asl 5 (di cui 36 contatto di caso confermato), seguito dall'Asl genovese, dove i nuovi contagi sono 36 (20 dei quali come contatto di caso confermato).Sono 56 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna, dato che porta il totale dei contagi da inizio pandemia a 34.511. Lo comunica la Regione in una nota in cui precisa che, dei nuovi casi, 20 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali, 26 erano già in isolamento al momento del tampone e 26 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono 7 invece i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, per i quali la Regione ha previsto tamponi: il numero di casi di rientro da altre regioni è 5. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 43 anni. Nella giornata odierna si registra un nuovo decesso, un uomo di 90 anni della provincia di Piacenza.Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (14) e Reggio Emilia (13). A Bologna e provincia sono 14 i nuovi casi positivi: 11 riguardano focolai già noti di origine familiare, 3 sono sporadici. Sul totale, 3 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 2 sono rientri dall’estero (Venezuela), 2 da altre regioni (Veneto e Sardegna), mentre 7 hanno effettuato il tampone in presenza di sintomi. A Reggio Emilia e provincia sono 13 i nuovi casi: 5 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti in ambito familiare, 1 è stato diagnosticato al rientro dall’estero (Spagna), 2 casi sono sporadici di cui 1 riconducibile a una scuola, 1 da tampone effettuato in un laboratorio privato, 2 riconducibili a focolai lavorativi e 2 importati da altre regioni (Lazio e Lombardia).I tamponi effettuati sono 9.791, per un totale di 1.100.226. A questi si aggiungono anche 2.609 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.633 (+15). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.426 (+2), il 96% dei casi attivi. Sono 22 (-1) i pazienti in terapia intensiva, 185 (+18) i ricoverati negli altri reparti Covid.Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.400 (+39 rispetto a ieri): 7 clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 25.393 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.Questi infine i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.974 a Piacenza (+7, di cui 5 sintomatici), 4197 a Parma (+4, di cui 3 sintomatici), 5.717 a Reggio Emilia (+13, di cui 10 sintomatici), 4.824 a Modena (+1, sintomatico), 6.129 a Bologna (+14, di cui 8 sintomatici), 553 a Imola (nessun nuovo caso), 1.400 a Ferrara (+5, di cui 3 sintomatici), 1.747 a Ravenna (+1, sintomatico), 1.315 a Forlì (+8, di cui 3 sintomatici), 1.102 a Cesena (+3, di cui 2 sintomatici), 2.553 a Rimini (nessun nuovo caso).