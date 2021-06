I dati del ministero della Salute Coronavirus: 951 nuovi casi con 198.031 tamponi e 30 morti Il tasso di positività a 0,5%

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 951 nuovi casi con 198.031 tamponi (tasso di positività a 0,5%) e 30 morti. Ieri 835 casi con 192.882 tamponi e 31 vittime (tasso a 0,4%).



Il totale degli attualmente positivi è di 68.619, in calo di 4.345 casi rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 4.059.463 persone, in aumento di 5.455 unità. I deceduti, come detto, sono 30 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 127.352. I casi totali sono 4.255.434 da inizio pandemia.



-149 ricoverati con sintomi, 2.140 in totale

Sono quattro le persone con coronavirus ricoverate in terapia intensiva in 24 ore per un totale di 344 ricoverati, in calo rispetto ai 362 di ieri. Sono 149 in meno i ricoverati con sintomi che fanno scendere il numero delle persone presenti nei reparti a 2.140.



In Lombardia 131 contagi nelle ultime 24 ore e 3 decessi, in Campania 110 casi e 2 morti, nel Lazio 97 nuovi casi e 2 decessi, in Calabria 67 casi e un morto, in Puglia 63 contagi e 3 morti, in Emilia Romagna 55 contagi, in Piemonte 51 casi, in Toscana oltre 50 casi e 4 decessi, in Veneto 49 casi e due morti, in Abruzzo 20 casi e due decessi, in Sardegna 18 casi, in Basilicata 13 casi, in Friuli Venezia Giulia 9 casi e un decesso, in Trentino 8 casi, in Valle d’Aosta un caso.



Draghi: l'estate non è liberi tutti

L'estate e la zona bianca non sono "un liberi tutti, l'abbiamo avuta l'anno scorso questa esperienza, abbiamo imparato, dobbiamo essere pronti con la logistica e pronti a individuare i focolai... Dobbiamo tenere alta la mobilitazione perché non sappiamo cosa ci aspetta". Lo ha detto il premier Mario Draghi al Senato.