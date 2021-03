Enmergenza Covid-19 Coronavirus: 18.765 nuovi casi con 335.189 tamponi e 551 vittime Il tasso di positività è del 5,6%

Condividi

I dati del ministero della Salute. Oggi si registrano 18.765 nuovi casi con 335.189 tamponi (il tasso di positività è del 5,6%) e 551 vittime. Ieri si erano registrati 13.846 casi con 169.196 tamponi (tasso 8.2%) e 386 vittime.Si registra un decremento di 2.413 casi tra gli attualmente positivi che in Italia ad oggi sono 560.654. Tra dimessi e guariti in totale ci sono 2.753.083 casi, con un incremento di 20.601 persone nelle ultime 24 ore. Sono 28.428 i pazienti ricoverati negli ospedali italiani con sintomi Covid, 379 più di ieri.Insi registrano oggi 3.643 casi.L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.080 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 386 dopo test antigenico), pari al 9,1% dei 22.924 tamponi eseguiti, di cui 15.950 antigenici. Dei 2.080 nuovi casi, gli asintomatici sono 774 (37,2%). I casi sono 360 di screening, 1.130 contatti di caso, 590 con indagine in corso, 41 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 165 in ambito scolastico e 1.874 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 296.544. I ricoverati in terapia intensiva sono 347(-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.572 (+36 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.964. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.537.736 (+22.924 rispetto a ieri), di cui 1.306.885 risultati negativi. Sono 75 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi. Il totale è ora di 10.023 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 251.638 (+ 2.005 rispetto a ieri).Sono 1.966 i positivi al Covid in più nelle ultime 24, ore mentre i decessi sono 52. Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione Veneto. Il bilancio complessivo della crisi sanitaria è di 369.502 infetti e 10.414 vittime. Cresce sempre la pressione negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti medici sono 1.753 (+34 ). In controtendenza i pazienti delle terapie intensive, sono 260 (-4).Sono 1.862 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 18.081 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari eseguiti è pari al 10,29%. Dei 1.862 nuovi positivi, 543 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 4.672 tamponi antigenici. Sono 62 i decessi inseriti dall'Unità di crisi della Regione Campania nel bollettino odierno, con il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia che sale a 5.002. I nuovi guariti sono 2.994: il totale dei guariti è 219.030. In Campania sono 178 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.598 quelli ricoverati in reparti di degenza.Oggi in Puglia sono stati registrati 13.390 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 1.664 casi positivi. Sono stati inoltre registrati 46 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.781.850 test, 130.912 sono i pazienti guariti e 43.594 sono i casi attualmente positivi.In Emilia-Romagna oggi si sono registrati 1.578 nuovi casi di Coronavirus (ieri erano 2.118) su 20.994 tamponi eseguiti: i positivi hanno un'età media di 43,6 anni. Di loro, 418 erano già in isolamento preventivo. Gli asintomatici sono 684, i sintomatici 894. I casi attivi sono 73.596, cioè 1.150 in meno di ieri. A fornire i dati è l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. I decessi sono 57, 13 in più di ieri. E torna a risalire il numero di persone in terapia intensiva: sono 395 in totale, 5 in più rispetto a ieri.Sono altri 1.062 (+0,6%) i nuovi positivi, in calo su ieri, e altri 31 i morti (età media 80,5 anni; le vittime totali salgono a 5.149) per Covid in Toscana secondo il report delle 24 ore che registra anche 1.172 guariti (+0,8%). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati in tutto 184.558 i contagiati in Toscana e 152.771 i guariti. I positivi sono ora 26.638 (- 0,5 per cento) di cui 1.729 ricoverati in ospedale (+23 unità pari al + 1,3%; 243 quelli in terapia intensiva) e 24.909 in isolamento domiciliare con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-164 persone). Inoltre, ci sono in quarantena con sorveglianza attiva Asl, isolate per contatti con casi di contagio, altre 41.298 persone (+913 su ieri, con un aumento del 2,3 per cento).Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 405 nuovi casi di 'Covid-19', il 15,2% rispetto ai 2.658 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; nell'arco della stessa giornata sono stati somministrati 1.864 tamponi nel percorso guariti. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 83.843.Sono 317 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria dove sono stati sottoposti 606.325 soggetti per un totale di 644.229 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 43.984, quelle negative 562.341. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 777 (+2 rispetto a ieri), i ricoveri sono 356 (+8 rispetto a ieri), dei quali 33 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 8.913.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.764 tamponi molecolari sono stati rilevati 311 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,59%. Sono inoltre 3.414 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 237 casi (6,94%). I decessi registrati sono 19, a cui se ne aggiungono 2 risalenti a febbraio e 1 dell'11 marzo, i ricoveri nelle terapie intensive sono 83 mentre quelli in altri reparti risultano essere 620. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.166. I totalmente guariti sono 70.172, i clinicamente guariti 2.990, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 15.577. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 92.608 persone.Sono complessivamente 62.902 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 188 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 2041. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 49966 dimessi/guariti (+343 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.895. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 855392 tamponi molecolari (+3837 rispetto a ieri) e 336140 test antigenici (+1685 rispetto a ieri). 657 pazienti (-13 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 87 (-2 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.151 (-158 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Ci sono 159 nuovi casi di positività al Coronavirus in Sardegna, nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, 2 i decessi. Sono stati 8.510 i test in più eseguiti, con un tasso di positività dell'1,8%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 172 (-13), 24 (+2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.971, 259 quelle in più guarite. 43.577 i casi positivi complessivamente accertati.Sono 123 i nuovi casi di coronavirus registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore a fronte di 1.386 tamponi molecolari di cui 116 relativi a residenti in Basilicata. Nello stesso arco temporale sono state registrate 74 guarigioni. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.280, di cui 4.108 in isolamento domiciliare. Sono 13.348 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 407 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 172. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 271.072 tamponi molecolari, di cui 250.128 sono risultati negativi, e sono state testate 163.657 persone.Sono 30 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Val d'Aosta nelle ultime 24 ore. Il totale è ora di 569. Di questi 26 ricoverati in ospedale e 3 in terapia intensiva. Stabile a 419 il numero dei decessi.