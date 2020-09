I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 1.640 nuovi casi in Italia con 20 decessi e 995 guariti Sono 103.696 i tamponi nelle ultime 24 ore

Condividi

I numeri in Italia e nel Mondo



Nuovi casi e vittime in aumento da ieri in Italia, secondo i dati aggiornati.



I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 2.658, rispetto a ieri in aumento di 54 pazienti.



In terapia intensiva sono 244 persone (+5).



In isolamento domiciliare 43.212, cioè 566 in più rispetto a ieri.



Il totale degli attualmente positivi è di 46.114 in aumento di 625 unità rispetto a ieri.



Tra dimessi e guariti si contano 220.665 persone, in aumento di 995 unità.



I deceduti sono 20 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.758.



I casi totali sono 302.537 (+ 1.640).



I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 103.696 per un totale di 10.679.675.



La Sicilia comunica che degli 89 nuovi casi positivi di oggi, 9 risultano ospiti della comunità "Biagio Conte" e 1 migrante (Hotspot Lampedusa).



La Calabria comunica che dei 19 nuovi casi positivi di oggi, 1 è migrante.



Nessuna delle regioni italiane, oggi, è rimasta immune da casi di positività al Covid-19. La regione con più casi fra i 1640 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, è la Campania con 248, seguita da Lombardia, 196, e Lazio con 195. In Veneto i nuovi positivi sono 150, 108 in Liguria mentre in Emilia Romagna 101. La regione con meno incremento di contagi è la Valle d'Aosta dove si sono registrati 2 casi. E' quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute-Iss.



Risalgono nelle ultime 24 ore i casi di positività in Campania. A fronte dei 156 registrati nella giornata di ieri (su 4.310 tamponi), oggi il Bollettino ordinario dell'Unità di crisi della Regione ne riporta 248 su 4.091 tamponi effettuati. Più alto, sempre rispetto alla giornata di ieri, il numero dei guariti, 136 contro 98. Alla luce dei nuovi dati, questa la situazione in Campania: totale positivi: 10.907; totale tamponi: 553.231; totale guariti 5.383. Resta invariato il numero dei decessi fermo a 457.



Sono 196 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, lo 0,85% dei 22.805 tamponi processati (sono 1.990.912 i test effettuati da inizio emergenza). Nessun morto è stato registrato oggi, con il totale che resta fermo a 16.925 decessi. Il maxi aggregato guariti-dimessi conta 119 persone in più e arriva a 79.197 persone, di cui 1.490 dimessi e 77.707 guariti. Sul fronte dei ricoveri si registrano 33 pazienti in terapia intensiva (-1 su ieri) e 308 negli altri reparti, con 14 letti occupati in più in una giornata.



Lazio, D'Amato: 195 nuovi casi di cui 135 a Roma, 3 i decessi

"Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 195 casi di questi 135 sono a Roma e tre i decessi. Mantenere alta l'attenzione, ci attendiamo lieve incremento RT, ma sotto il Valore 1". A raccomandarsi l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ricordando che "al 24 settembre saranno distribuite le prime 400 mila dosi del vaccino antinfluenzale alle Asl. L'obiettivo è quello di vaccinare 2,4 milioni di cittadini.



In Sardegna 49 casi e due morti

Due decessi e 49 nuovi casi di positività al Covid-19 si registrano in Sardegna nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. I morti sono una donna di 62 anni, ricoverata a Nuoro e residente nel sassarese, deceduta il 21 settembre, ma inserita solo oggi nel report, e un uomo di 79 anni, ricoverato a Cagliari e residente nel Sud Sardegna, deceduto questa mattina. Le vittime salgono in tutto a 145. In aumento anche i pazienti ricoverati in ospedale, 100 ad oggi (+4), 21 sono in terapia intensiva, 1.624 le persone in isolamento domiciliare e 32 quelle in più guarite rispetto all'ultimo aggiornamento. In totale sono stati eseguiti 175.829 tamponi, con un incremento di 2.169 test. Dei 3.405 casi positivi complessivamente accertati, 550 (+14) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 336 (+3) nel Sud Sardegna, 242 (+4) a Oristano, 374 (+14) a Nuoro, 1.903 (+14) a Sassari.



Sono 108 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, su 3.766 tamponi effettuati. Due i deceduti, una donna di 81 anni all’ospedale di Albenga (SV) e una donna di 98 anni all’ospedale di Sarzana (SP). Il dettaglio dei contagi: ASL1 17, 5 contatti di caso, 11 rientro estero, 1 attività screening; ASL2 4, 2 contatto di caso, 1 struttura socio sanitaria, 1 attività screening; ASL3 63, 40 contatto caso confermato, 2 strutture socio sanitarie, 21 attività screening; ASL5 24, 15 contatto di caso confermato, 9 attività screening.



Emilia-Romagna 101 nuovi casi e una vittima

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.612 casi di positività, 101 in più rispetto a ieri, di cui 50 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Si registra un nuovo decesso: un uomo di 98 anni della provincia di Modena.