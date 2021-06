I dati del ministero della Salute Coronavirus: 927 nuovi casi con 188.191 tamponi e 10 morti Il tasso di positività resta allo 0,5%

Condividi

La situazione in Italia e nel mondo

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 927 nuovi casi con 188.191 tamponi (tasso di positività allo 0,5%) e 10 morti. Ieri 951 contagi con 198.031 tamponi (tasso a 0,5%) e 30 morti.



Gli attualmente positivi sono 62.309 in tutto, in calo di 6.310 rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 4.066.029 di persone, con un incremento di 6.566 casi. Le vittime del Covid in Italia sono 127.362, i casi totali 4.255.700.



Continua il calo dei ricoverati con sintomi di coronavirus nei reparti ordinari italiani. I letti pieni calano a 2.027 nel giro di 24 ore (-113). Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute.



In Lombardia 155 casi e 4 morti, in Sicilia sono 119 i nuovi positivi e 6 i morti, in Campania 112 nuovi contagi e 7 decessi, nel Lazio 97 casi e 3 decessi, in Emilia Romagna si registrano 72 casi e un morto, in Puglia 42 casi, in Abruzzo 40 contagi e un decesso, in Piemonte 36 casi e un decesso, in Calabria 31 nuovi casi e 2 decessi, 16 casi in Sardegna, nelle Marche 12 nuovi positivi, in Alto Adige 8 casi, in Valle d'Aosta 2 casi.