I dati del ministero della Salute Coronavirus: 2.490 nuovi casi con 107.481 tamponi e 110 morti Tasso di positività al 2,3%

La situazione in Italia e nel mondo

I dati di oggi sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 2.490 nuovi casi con 107.481 tamponi (tasso di positività al 2,3%) e 110 morti. Ieri si sono registrati 3.995 casi su 179.391 tamponi (tasso al 2,2%) e 72 vittime.



In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.194.672, i morti 125.335. I dimessi ed i guariti sono 3.792.898 (+7.032 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 276.439 (-4.653).



-28 terapie intensive, -211 ricoveri

In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.382 persone, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 48 come ieri. Sono invece 8.950 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 211 in meno nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 266.107 persone (-4.414 rispetto a ieri).



In Campania 401 nuovi casi e 28 morti

Sono 401 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono 5.949. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono stati inseriti 28 nuovi decessi, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dall'inizio della pandemia sono 7.102 le persone morte in Campania. I nuovi guariti sono 1.141; il totale dei guariti è 337.994. In Campania sono 83 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 916 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.



In Sicilia 378 nuovi contagi e 8 morti

Sono complessivamente 378 su 11.198 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 13.016. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 8 (5.747 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 282. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 601, mentre si trovano in terapia intensiva 98 pazienti.



Emilia-Romagna, 315 casi e sette morti

Sono 315 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di 10.208 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L'età media dei contagiati è di 36 anni. Col Covid-19 sono morte altre sette persone, per un totale di 13.153 da inizio pandemia. Ricoveri sostanzialmente stabili rispetto a ieri, ma al di sotto dei mille pazienti negli ospedali della regione: 123 sono le persone in terapia intensiva (uno in più da ieri) e 763 sono quelle nei reparti Covid (tre in meno). Dei nuovi casi 115 sono asintomatici. I guariti sono 868 in più, i casi attivi 18.521 (-560), di cui il 95,2% in isolamento a casa. Alle 12 sono state somministrate complessivamente 2.399.502 dosi di vaccino. Sul totale, 825.439 sono persone che hanno completato il ciclo vaccinale.



Lazio 292 casi, 11 morti

Nel Lazio su quasi 10mila tamponi (-775) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 14mila test, si registrano 292 nuovi casi positivi (-121), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1219 (-36). I sono guariti 1263. Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 177. Il numero dei casi e' il piu' basso dallo scorso ottobre. Continua frenata del trend di incidenza.



In Lombardia si registrano 249 casi nelle ultime 24 ore.

​

Veneto, 150 contagi e due morti

Il Veneto ha registrato 150 nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24, ore, e due decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 422.074, quello delle vittime a 11.530. Continua a scendere la pressione sugli ospedali, dove si trovano ricoverati 845 malati Covid (-12), dei quali 749 (-12) nelle aree non critiche, e 96, dato invariato, nelle terapie intensive. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 11.055 (-95). Con la giornata di ieri il Veneto ha superato i 10 milioni di tamponi fatti dall'inizio della crisi sanitaria, per l'esattezza 10.022.766.



In Piemonte 106 nuovi casi e 8 decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 106 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 19 dopo test antigenico), pari allo 0,9% di 11.236 tamponi eseguiti, di cui 5.359 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 101 (-7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 832 (-29 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6729. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.832.214 (+11.236 rispetto a ieri), di cui 1.609.323 risultati negativi. Sono 8 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatosi oggi. Il totale è ora di 11.587 deceduti risultati positivi. I pazienti guariti sono complessivamente 343.344 (+ 364 rispetto a ieri).



Puglia, 71 casi e 11 decessi

Oggi in Puglia sono stati registrati 4.120 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati individuati 71 casi positivi, per una incidenza dell'1,7% (ieri era del 4,3%). Oggi, inoltre, sono stati registrati 11 decessi (ieri 20). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test; 210.660 sono i pazienti guariti; 31.769 sono i casi attualmente positivi.



Sardegna: due decessi e 20 nuovi casi

Sono 56.449 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 20 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.279.682 tamponi, per un incremento complessivo di 6.251 test rispetto al dato precedente. Si registrano due nuovi decessi (1.448 in tutto). Sono invece 184 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 29 (-4) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.110 e i guariti sono complessivamente 41.678 (+119).



Abruzzo, 15 casi e un morto

Continua a diminuire il numero dei contagiati in Abruzzo con soli 15 casi segnalati nel report di oggi. Sono complessivamente 73704 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 caso e sale a 2469 (si tratta di un uomo di 85 anni della provincia di Teramo, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65327 guariti (+73 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5908 (-59 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1093923 tamponi molecolari (+1298 rispetto a ieri) e 453689 test antigenici (+269 rispetto a ieri). 183 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 17 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5708 (-68 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



In Valle d'Aosta 5 nuovi casi e nessun morto

Sono 5 i nuovi casi di coronavirus registrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, mentre non si registrano decessi e, quindi, il totale è di 471 morti dall'inizio della pandemia. Lo riporta il bollettino della Regione. I contagi totali ammontano a 11.504, mentre gli attuali positivi sono 285 (-10). I guariti crescono di 15 unità, 10.748 complessivamente, e sono 113 i tamponi analizzati, 127.013 in totale.

Friuli Venezia Giulia, due casi e zero decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.064 tamponi molecolari sono stati rilevati 2 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,19%. Sono inoltre 349 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato alcun caso. Nella giornata odierna non si sono registrati decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 9 e quelli in altri reparti sono 58. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.778. I totalmente guariti sono 92.114, i guariti clinici 5.645 e le persone in isolamento scendono a 5.166. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.770 persone.