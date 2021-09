La pandemia in Italia Coronavirus, 3.797 nuovi casi con 277.508 tamponi e 52 morti Tasso di positività in lieve aumento all'1,4%. -16 terapie intensive, -97 i ricoveri

I dati della pandemia in Italia. Oggi si registrano 3.797 nuovi casi con 277.508 tamponi e 52 morti. Tasso di positività in lieve aumento all'1,4%.Ieri 4.061 casi, con 321.554 tamponi (tasso a 1,26%) e 63 morti.Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 16 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.553, ovvero 97 meno di ieri.Nelle ultime 24 ore insi registrano 488 nuovi contagi e 5 vittime. In464 nuovi casi e 13 decessi. In428 nuovi casi e 6 decessi. Nel361 nuovi casi e 6 decessi. In348 positivi e 4 decessi. Si registrano 327 casi e due morti in. In213 nuovi casi e tre decessi. In143 positivi e quattro decessi. In84 nuovi casi. Nelle73 nuovi casi e 2 vittime. Insono 58 i nuovi casi di Covid-19. In57 nuovi positivi e una vittima. In52 nuovi positivi. Sono 21 i nuovi casi in