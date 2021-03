Enmergenza Covid-19 Coronavirus: 23.696 nuovi casi con 349.472 tamponi e 460 vittime Il tasso di positività sale al 6,8%

I dati del ministero della salute sul coronavirus. Oggi si registrano 23.696 nuovi casi con 349.472 tamponi (il tasso di positività sale al 6,8%) e 460 vittime, stesso numero di ieri. Mercoledì i casi erano stati 21.267 con 363.767 tamponi (tasso al 5,8%). Gli attualmente positivi sono 562.856, da ieri c'è un incremento di 1.548 casi. I guariti/dimessi in tutto sono 2.794.888, con un incremento di 21.673 persone nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale dei deceduti sale a 106.799 da inizio pandemia, mentre i casi totali in Italia sono 3.464.543.Sono 5.046 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 59.696 tamponi effettuati (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.040 per un totale complessivo di 580.733 di cui 6.025 dimessi e 574.708 guariti: stabili i ricoveri in terapia intensiva a 845 (0). In calo invece i ricoverati non in terapia intensiva: 7.132 (-46). I decessi arrivano a un totale complessivo ci 30.185 (+100). In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.325, di cui 524 a Milano città.Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.582 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 342 dopo test antigenico), pari al 10,5% dei 24.575 tamponi eseguiti, di cui 15.334 antigenici. Dei 2.582 nuovi casi, gli asintomatici sono 944 (36,6%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 301.349. I ricoverati in terapia intensiva sono 357 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.677 (+69 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.258. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.591.042 (+24.575 rispetto a ieri), di cui 1.320.375 risultati negativi. Sono 40 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi. Il totale è ora di 10.093 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 255.964 (+ 2.198 rispetto a ieri).Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 324.394 casi di positività, 2.070 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.925 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,9%. Purtroppo, si registrano 58 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.627. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 21.102 tamponi molecolari, per un totale di 3.900.448. A questi si aggiungono anche 149 test sierologici e 13.823 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.020 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 240.932. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.835 (-8 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 67.876 (+41), il 95,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 402 (+5 rispetto a ieri), 3.557 quelli negli altri reparti Covid (-54).Sono 2.068 i nuovi casi di contagio al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 24.256 tamponi di cui 3.490 antigenici. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione, specificando che 1.365 dei nuovi positivi sono asintomatici, 703 quelli con sintomi. I guariti sono 2.814, le vittime crescono di 62 unità (34 deceduti nelle ultime 48 ore e 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 184 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.576 i ricoverati nei reparti (3.160 i posti a disposizione)."Oggi nel Lazio, su oltre 16mila tamponi e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 2.055 casi positivi, 33 decessi e 1.752 guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il valore Rt è a 0.99 con una riduzione del numero dei focolai, incidenza a 205 per 100 mila abitanti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. A Roma i nuovi casi sono 901.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sono stati registrati 12807 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 2.033 casi positivi. Sono stati registrati 37 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.805.576 test. 133.996 sono i pazienti guariti. 44.177 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 182.779.Sono 1.861, un dato in calo rispetto a ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 14 ore, che portano il totale dei malati a 373.405. Lo riporta il bollettino regionale, segnalando 25 nuovi decessi, per un totale di 10.467 vittime dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 39.183, ancora in crescita (+55) rispetto a ieri. Prosegue l'aumento dei ricoveri in ospedale, con 1.815 pazienti nei reparti non critici (+23) e 277 nelle terapie intensive (+10).In Friuli Venezia Giulia, oggi, su 5.649 tamponi molecolari sono stati rilevati 561 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,93%. Sono inoltre 3.177 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 281 casi (8,84%). I decessi registrati sono 13; i ricoveri nelle terapie intensive calano a 78 mentre quelli in altri reparti risultano essere 645. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.199. I totalmente guariti sono 71.837 (+1.512 rispetto a ieri), i clinicamente guariti 3.208, mentre quelli in isolamento calano a 15.245. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 94.212 persone.Sono 621 i nuovi casi di contagio registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.697 tamponi processati.Da inizio emergenza sono saliti a 3.827 i decessi di persone positive al coronavirus in Liguria: nell'ultimo bollettino si registrano infatti 10 vittime in più rispetto a ieri. Scende il numero dei ricoverati negli ospedali della regione: sono 654, 6 in meno di ieri. Di questi, 65 sono in terapia intensiva. Il report odierno segnala anche 494 nuovi casi; nelle ultime 24 ore effettuati 4.694 tamponi molecolari, 3.027 antigenici rapidi. Sul fronte vaccini, dei 312.420 consegnati, ne sono stati somministrati 242.413, pari al 78%.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 612.428 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 650.863. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 44.824 (+475 rispetto a ieri), quelle negative 567.604. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare +1 terapie intensive, +128 guariti/dimessi e 4 morti.Sono 310 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.993 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,21% dei campioni. Ancora alto il dato sui decessi, che sono 15. Il bilancio delle vittime sale a 2.067. Si registra una nuova significativa riduzione dei ricoveri, che passano dai 717 di ieri ai 700 di oggi, nonostante il tasso di occupazione dei posti letto resti comunque oltre le soglie di allarme. Gli attualmente positivi sono 10.487 (-164): 621 pazienti (-14) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 79 (-3, con 3 nuovi accessi) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 9.787 (-147) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 50.987 (+459).Sono 43.941 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 211 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 943.882 tamponi, per un incremento complessivo di 3.546 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.219 in tutto). Sono stabili a 173 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 27 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.160. I guariti sono complessivamente 29.177 (+79), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 185.