La pandemia in Italia Coronavirus: 25.853 nuovi casi, 230.007 tamponi e 722 vittime

Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si registrano 25.853 nuovi casi, i tamponi sono stati 230.007 e le vittime 722; i guariti 31.819. Ieri i nuovi casi erano stati 23.232 e le vittime 853 con 189mila tamponi.Oggi i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 34.313, rispetto a ieri diminuiscono di 264 unità. In terapia intensiva sono 3.848 (+32). In isolamento domiciliare 753.536, pari a 6.457 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 791.697 anche questo dato in diminuzione rispetto a ieri di 6.689.Tra dimessi e guariti si contano 637.149 persone, in aumento di 31.819 unità. I deceduti sono 722 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 52.028. I casi totali sono 1.480.874 (+25.852). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 230.007 per un totale di 20.956.187.In Lombardia ci sono stati 155 morti tra i malati di Covid-19 nelle ultime 24 ore e in tutto sono stati rilevati 5.173 positivi al virus su 42.063 tamponi processati. Numeri che portano il rapporto tra nuovi casi e tamponi al 12,2%. Degli oltre 5mila nuovi positivi in Lombardia oggi, quasi la metà sono in provincia di Milano, dove si registrano ancora 2.261 casi. A Milano città, scendono a 517. I numeri sono in calo anche nelle altre province, comprese quelle più colpite: Como conta 376 positivi, Monza 369 e Varese 463. A Brescia i nuovi casi sono 391, a Bergamo 153. A Cremona ci sono 119 positivi al Covid, a Lecco 149 e a Lodi 125. A Mantova sono 139, a Sondrio 177, a Pavia 307.Scende il numero dei ricoverati per Covid in Piemonte: -1 in terapia intensiva (in totale sono 403),- 21 negli altri reparti (5095). I nuovi casi di positività nel bollettino dell'Unità di crisi regionale sono 2878, con 21.540 tamponi processati, il 42% sono asintomatici, quota in rialzo rispetto ai giorni scorsi. I decessi sono 84, di cui 8 relativi a oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 72.423. i nuovi casi di guarigione 1948, gli attualmente positivi 77921."Stiamo uscendo dalla zona rossa, tra pochi giorni saremo arancioni, io penso tra il primo e il 3 dicembre". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, intervenendo alla trasmissione 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. "Il dato RT quando andammo in zona rossa era 2.16 - ha aggiunto - nell'ultimo report di venerdì era 1.1. Questo vuol dire che il contachilometri del contagio ci dice che ha rallentato e rallentato molto".Più guariti che nuovi casi per il secondo giorno consecutivo in Campania. Sono 2.815 i tamponi risultati positivi sui 23.130 esaminati nelle ultime 24 ore: la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi esaminati è pari al 12,1%. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 143.010, mentre sono 1.484.741 i tamponi analizzati. Il bollettino odierno della Regione Campania riporta 47 nuovi decessi, specificando però che si tratta di persone decedute tra il 7 e il 24 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio della pandemia sale a 1.434. Sono 3.471 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 39.428.Il Veneto sfonda oggi il tetto dei 130mila positivi dall'inizio della pandemia. Con i 2.660 casi registrati nelle ultime 24 ore il totale dei contagiati della regione sale a quota 130.076. Il bollettino emesso dalla Regione riporta 76 nuovi decessi, dato che porta a 3.353 le morti complessive. I casi attualmente positivi sono 75.138.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 112.700 casi di positività, quindi 2.130 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.498 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano 54 nuovi decessi. Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.493. I casi attivi a oggi sono 72.526 (1.183 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 69.514 (+1.137 rispetto a ieri), il 95,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 249 (+6 rispetto a ieri), 2.763 quelli in altri reparti Covid (+40).Nel Lazio su 29 mila tamponi (+1.229)si registrano 2.102 casi positivi (-407), 58 i decessi (-4) e+1.275 i guariti. Scende al 7% il rapporto tra i positivi e i tamponi, è record dei guariti, calano i casi positivi, i decessi e i ricoverati. "E' il segnale atteso. le misure adottate stanno funzionando e bisogna continuare cosi'. La rete ospedaliera sta tenendo, bene la rete dei soccorsi. Rivolgo un appello affinche' siano evitati assembramenti in vista del prossimo black friday", dichiara l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. Nella giornata di ieri inoltre sono stati effettuati 4 mila test. E' pronto inoltre il manuale, realizzato assieme allo Spallanzani, con le regole utili da seguire in casa che sara' distribuito in tutti i drive-in e sara' pubblicato susalutelazio.it. Da luglio sono state effettuate circa 50 mila valutazioni cliniche e formati oltre mille operatori dall'istituto Spallanzani. "Le usca-r, cosi' come organizzate dalla Regione Lazio, sono uno strumento indispensabile nella gestione della pandemia per la loro flessibilita'. Svolgono non solo attivita' domiciliare programmata ma anche attivita' domiciliare non programmabile , attivita' presso i covid hotel, attivita' presso i cluster, screening e indagini epidemiologiche", dice l'assessore D'Amato.Oggi sono stati registrati 1.511 casi positivi su 9.988 test per l'infezione da Covid-19 in Puglia. E 30 decessi, con un calo rispetto al record delle 52 morti nel bollettino di ieri. I casi positivi sono stati registrati 553 in provincia di Bari, 308 in provincia di Foggia, 195 nella provincia Bat, 184 in provincia di Taranto, 156 in provincia di Brindisi, 104 in provincia di Lecce, 8 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota. I decessi sono 8 in provincia di Foggia, 7 ciascuna nelle province di Taranto e Bari, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 742.930 test e sono 12.192 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 47.565 e i casi attualmente positivi sono 34.071.Sono 986 i positivi in più rispetto a ieri (625 identificati in corso di tracciamento e 361 da attivita' di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 97.976 unita'. I guariti crescono del 5,3% e raggiungono quota 46.318 (47,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.494.998, 14.843 in piu' rispetto a ieri, di cui il 6,6% positivo. Sono invece 6.682 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,8% e' risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.027 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 49.280, -2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.040 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 286 in terapia intensiva (10 in meno). Oggi si registrano 67 nuovi decessi: 33 uomini e 34 donne con un'eta' media di 82,6 anni.Sono 5.689 (dei quali 5.513 in isolamento domiciliare) i lucani attualmente positivi al coronavirus: lo ha reso noto la task force regionale, specificando che dei 380 casi positivi riscontrati ieri su 2.585 tamponi analizzati, 326 riguardano persone residenti in Basilicata. Nel quotidiano bollettino di aggiornamento è anche evidenziato che ieri sono stati registrati tre nuovi decessi e così il totale delle vittime lucane è salito a 131. I guariti invece dall'inizio della pandemia sono 1.129 (ieri 46). E' in leggero calo anche oggi il numero dei ricoverati (scesi da 179 a 176), mentre torna a crescere quello delle terapie intensive (da 19 a 22). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 144.321 tamponi, di cui 136.109 risultati negativi.Sull'esempio di quello che è stato fatto nello scorso fine settimana in Trentino Aldo Adige, la Regione Basilicata - zona arancione e dove oggi è stato registrato il record di positivi al coronavirus - chiede uno "screening di massa" da effettuare nei due capoluoghi di provincia, Potenza e Matera. La richiesta è stata avanzata ufficialmente stamani dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra), al commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 696 nuovi contagi (il 10,07 per cento dei 6.910 tamponi eseguiti) e 16 decessi da Covid-19. Delle nuove positivita' odierne 55 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 5 al 23 novembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 26.285, di cui: 6.470 a Trieste, 11.302 a Udine, 4.998 a Pordenone e 3.185 a Gorizia, alle quali si aggiungono 330 persone da fuori regione. Rimangono 54 i pazienti in cura in terapia intensiva e salgono a 588 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 715, con la seguente suddivisione territoriale: 286 a Trieste, 244 a Udine, 158 a Pordenone e 27 a Gorizia. I totalmente guariti sono 11.757, i clinicamente guariti 277 e le persone in isolamento 12.894.Sono complessivamente 25.445 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 623 nuovi casi (di eta' compresa tra 2 mesi e 100 anni). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanita'. I positivi con eta' inferiore ai 19 anni sono 97, di cui 21 in provincia dell'Aquila, 25 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 831 (di eta' compresa tra 70 e 92 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 7582 dimessi/guariti (+238 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 17.032 (+376 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 389.756 test (+4.685 rispetto a ieri). 676 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 72 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 16.284 (+371 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 8.234 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+111 rispetto a ieri), 4.901 in provincia di Chieti (+124), 5.108 in provincia di Pescara (+197), 6.779 in provincia di Teramo (+151), 224 fuori regione (-2) e 199 (+42) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.Altre 22 vittime del covid in Liguria, anche se prosegue la discesa degli ospedalizzati: -62 a1.238 totali, con 123 malati in terapia intensiva, due in più di ieri. E procede anche la minor crescita dei positivi: 460 i nuovi contagiati emersi dopo 5.831 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano di Regione Liguria sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. A livello delle singole Asl, i nuovi casi sono distribuiti: 77 in Asl1, 39 in Asl 2, 243 nell'Asl 3 genovese, 9 in Asl 4 e 92 in Asl 5.I decessi sono stati registrati tra il 7 e il 23 novembre, nei diversi ospedali regionali. Tra i 68 e 97 anni le vittime.Nelle ultime 24ore sono stati 448 i casi di positività rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi. Si abbassa il rapporto tra contagi e numero di tamponi: il 26,3% (28,7% il giorno precedente) se si considerano solo le 1.721 nuove diagnosi, l'11,9% (15,5%) sul totale dei test eseguiti e cioè 3.763 che comprendono 2.042 tamponi del percorso guariti. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.763. In provincia di Macerata sono 124 i casi; seguono le province di Ancona (107), Pesaro Urbino (81), Ascoli Piceno (63), Fermo (48). Sono 25 i contagiati provenienti da fuori regione. Tra i nuovi casi 79 soggetti sintomatici. Ci sono poi contatti in setting domestico (109), contatti stretti di casi positivi (117), in setting lavorativo (19), in ambienti di vita/socialità (5), contatti in setting assistenziale (5), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9), screening percorso sanitario (8) e rientri dall'estero (2). Per altri 95 positività si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.Sono 386 i nuovi casi di positività al coronavirus rilevati in Umbria. Sono invece 8 i decessi registrati, che portano il numero totale delle vittime a 355. Lo rende noto la Regione nell'aggiornamento quotidiano dei dati.Continua a crescere il numero delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: nelle ultime 24 ore altre otto persone sono morte portando il totale all'inizio dell'emergenza sanitaria a 498, tra ospedali e case di riposo. In aumento anche i casi di contagio accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore: sulla base di 2.734 tamponi, dei quali 611 sono nuovi test, sono stati rilevati 341 nuovi casi positivi. Il numero delle infezioni accertate è ora di 21.961. Diminuiscono i ricoveri nei normali reparti ospedalieri che ora sono 298 (17 in meno rispetto ad ieri). Nelle strutture private convenzionate i pazienti Covid sono 144 (numero invariato rispetto ad ieri, mentre in terapia intensiva si trovano 41 persone (1 in più). I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 94 (8 in più). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.410, delle quali 11 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 9.863 (389 in più), ai quali si aggiungono 1.286 persone (16 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.Sono 19.639 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registrano 351 nuovi casi, 166 rilevati attraverso attività di screening e 185 da sospetto diagnostico. Sono 6, invece, i morti registrati per un totale di 413. Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano. Nel dettaglio, i decessi riguardano tre uomini e tre donne in un'età compresa fra i 69 e i 94 anni. Le vittime sono tre residenti nella Città metropolitana di Cagliari, due nella provincia del sud Sardegna e una nella provincia di Sassari. In totale, sono stati eseguiti 356.555 tamponi con un incremento di 3.877 test. Sono invece 515 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (dodici in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 76 (+3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.106. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 6.459 (+197) pazienti guariti, più altri 70 guariti clinicamente. Sul territorio, di 19.639 casi positivi complessivamente accertati, 4.095 (+79) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 3.139 (+42) nel sud Sardegna, 1.601 (+16) a Oristano, 3.471 (+123) a Nuoro, 7.333 (+91) a Sassari."In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 342.655 soggetti per un totale di 350.996 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 14.859 (+335 rispetto a ieri), quelle negative 327.796". Lo rende noto la Regione: i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 250 (+7 rispetto a ieri).