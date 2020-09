I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 1.912 nuovi casi in Italia con 20 decessi e 954 guariti

In aumento i nuovi casi rispetto a ieri, diminuiscono le vittime.



I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 2737, rispetto a ieri 6 in più.



In terapia intensiva sono 244, due in meno.



In isolamento domiciliare 44.737, 934 in più rispetto a ieri.



Il totale degli attualmente positivi è di 47.718, 938 in più rispetto a ieri.



Tra dimessi e guariti si contano 222.716 persone, in aumento di 954 unità.



I deceduti sono 20 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.801.



I casi totali sono 306.235 (+1.912).



I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 107.269 per un totale di 10.894.963.



In Lombardia 277 nuovi casi e due morti

In Lombardia nelle ultime 24 ore ci sono 277 casi positivi su 20.431 tamponi effettuati in Regione. Due decessi, il totale nella Lombardia è pertanto di 16.937 vittime del Covid. I ricoverati in terapia intensiva diminuiscono di 1 unità rispetto a ieri. I guariti/dimessi sono 152 in più, per un totale di 79.624.



In Campania 253 positivi in 24 ore, due deceduti

In 24 ore 253 positivi su 7.579 tamponi, due decessi: questi i dati del bollettino di oggi dell'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania. Il totale dei positivi è di 11.355 unità; quello dei tamponi è di 566.837. I guariti del giorno sono 150.



Nel Lazio 230 casi e due decessi

"Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 230 casi, di cui 113 a Roma, e due decessi. Stesso numero di ieri, nonostante un aumento del numero dei tamponi. I dati sono in calo a Roma, ma in lieve aumento nelle province. Mantenere alta l'attenzione". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.



In Sicilia i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 107 (ieri erano stati 125), il totale dei casi da inizio pandemia è di 6.466. Oggi si registrano due nuove vittime, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 306. I ricoverati con sintomi sono 235 (differenza rispetto a ieri -2), di cui in terapia intensiva 13 (differenza rispetto a ieri -3), mentre in isolamento domiciliare 2.282 (differenza rispetto a ieri +74). Il totale degli attualmente positivi è 2.530 e i dimessi guariti sono 3.630. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 4.281, mentre i casi identificati da attività di screening sono 2.185. L'incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 5.330 (ieri erano 5.169, differenza +161), il totale dei casi testati è di 337.774, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 458.911. La Regione Sicilia comunica che dei 107 nuovi casi positivi di oggi, si rilevano n.6 migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa.