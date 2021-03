Emergenza Covid-19 Coronavirus: 23.987 nuovi casi con 354.982 tamponi e 457 morti Il tasso di positività del 6,8% è identico a quello di ieri

I dati del ministero della salute sul coronavirus. Oggi si registrano 23.987 nuovi casi con 354.982 tamponi (il tasso di positività è del 6,8%) e 457 vittime. Ieri, 23.696 casi con 349.472 tamponi (tasso al 6,8%) e 460 vittime.Gli attualmente positivi sono 566.711 (+3.753), 534.611 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 28.472 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva sono ricoverati 3.628 pazienti: 228 gli ingressi del giorno..Tra dimessi e guariti il dato nazionale oggi è di 2.814.652 persone, c'è un incremento di 19.764 unità. Il bilancio delle vittime sale a 107.256 da inizio pandemia. I casi totali in Italia sono 3.488.619.In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.077 casi di Covid-19, di cui 160 'debolmente positivi', e 100 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione salgono a 30.285. I tamponi processati sono 60.804 (di cui 40.139 molecolari e 20.665 antigenici), con un tasso di positività dell'8,3%. Si contano 2.400 guariti/dimessi (totale complessivo: 583.133, di cui 6.287 dimessi e 576.846 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva arrivano a 848 (+3), mentre i ricoverati calano per la prima volta dopo settimane: 7.111 (-21). Ieri, a fronte di 59.696 tamponi effettuati, c'erano stati 5.046 contagi e 100 morti, con un tasso di positività dell'8,4%.In Emilia-Romagna i nuovi positivi sono 2.391, mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 46. Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus in regione si sono registrati 326.776 casi di positività. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 32.068 e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,4%. Si registrano 46 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.673. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.478 tamponi molecolari, per un totale di 3.919.926. A questi si aggiungono anche 195 test sierologici e 12.590 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.312 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 243.244. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.859 (-33 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 67.945 (+76), il 94,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 399 (-3 rispetto a ieri), 3.515 quelli negli altri reparti Covid (-40).Torna a salire il tasso di positività in Puglia dove il 17,8% dei 12.135 test processati ha dato esito positivo. Si tratta di 2.162 nuovi casi di contagio. Sono stati registrati 41 decessi. Gli attualmente positivi sono 44.796 di cui 1997 ospedalizzati. I guariti sono 135.498.Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.117 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. Il totale dei casi positivi diventa quindi 303.466. I ricoverati in terapia intensiva sono 358. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.759 (+82 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.018. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.623.157 (+32.115 rispetto a ieri), di cui 1.326.266 risultati negativi. Sono 38 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi.Nuovi contagi Covid e decessi ancora in forte aumento in Veneto nelle ultime 24 ore. I positivi al tampone sono 2.095 più di ieri, e si contano altre 33 vittime. Numeri che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 375.500 e quello dei morti a 10.500. Dati meno negativi arrivano sul fronte ospedaliero: i ricoverati nei reparti non critici sono oggi 1.805, in calo di 10 unità, quelli nelle terapie intensive 278 (+1). I soggetti attualmente positivi al virus e in isolamento sono 39.356 (+173)."Oggi su oltre 16mila tamponi nel Lazio (-295) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 35mila test, si registrano 2.006 casi positivi (-49), 37 i decessi (+4) e +1.811 i guariti. Diminuiscono i casi, aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 900". Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.Sono 1.947 i nuovi casi di contagio al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 21.993 tamponi di cui 3.394 antigenici. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione, specificando che 1.250 dei nuovi positivi sono asintomatici, 697 quelli con sintomi. I guariti sono 2.894, le vittime crescono di 42 unità (24 deceduti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 181 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.586 i ricoverati nei reparti (3.160 i posti a disposizione)."I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.527 su 26.050 test di cui 15.093 tamponi molecolari e 10.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,86% (14,3% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.223 tamponi molecolari sono stati rilevati 509 nuovi contagi. Sono inoltre 3.226 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 259 casi. I decessi registrati sono 21, ai quali si aggiungono 7 decessi pregressi avvenuti tra il 22 febbraio e il 18 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 78 mentre quelli in altri reparti risultano essere 650. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.227. I totalmente guariti sono 72.385, i clinicamente guariti 3.348, mentre quelli in isolamento sono 15.292. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 94.980 personeNelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 674 nuovi casi di 'Covid-19', il 22,6% rispetto ai 2.985 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; nell'arco della stessa giornata, sono stati processati 2.440 tamponi nel percorso guariti. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 85.770.Sono 487 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.512 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.774 tamponi antigenici rapidi. I decessi sono 6, gli ospedalizzati crescono di 18 unità.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 615.272 soggetti per un totale di 653.967 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 45.236 (+412 rispetto a ieri), quelle negative 570.036. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare +1 terapie intensive, +197 guariti/dimessi e 3 morti.Sono complessivamente 63.933 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 392 nuovi casi. Ci sono altri 5 morti, complessivamente in regione sono 2.072. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 51.411 dimessi/guariti (+424 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.450 (-37 rispetto a ieri): 615 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 85 (+6 rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.750 (-37 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 870.304 tamponi molecolari (+4.629 rispetto a ieri) e 346.816 test antigenici (+1.598 rispetto a ieri).In Trentino la tregua per i lutti da Covid-19 è durata purtroppo un giorno soltanto: il bollettino odierno dell'Azienda sanitaria per i servizi sanitari oggi mostra infatti 5 nuovi decessi. Sul fronte dei contagi invece, oggi si registrano altri 238 nuovi casi positivi. Nel dettaglio, 145 sono i nuovi casi risultati positivi al molecolare e 93 all'antigenico. I molecolari hanno confermato inoltre 40 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi di oggi, 135 sono asintomatici e 99 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Negli ospedali la situazione anche oggi appare in miglioramento, con 18 dimissioni a fronte di 12 nuovi ricoveri che portano il totale dei pazienti Covid a 238. In rianimazione si trovano attualmente 44 persone. Con i 291 nuovi casi di oggi, il numero dei guariti sale a 35.777. Più di 3.000 i tamponi analizzati ieri, tra cui 1.833 molecolari (1.268 analizzati al Santa Ciara e 565 alla Fem) e 1.325 rapidi antigenici. Sono ormai 85.697 le persone vaccinate (di cui 29.951 che hanno ricevuto la seconda dose). A cittadini con più di 80 anni sono state somministrate 40.216 dosi, mentre sono arrivate a 8.070 quelle della fascia 70-79 anni.Cala al 3% il tasso di positività in Sardegna dopo l'impennata di ieri. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati, infatti, 178 nuovi casi Covid-19 su 5.752 tamponi. Si registrano due nuovi decessi (1.221 in tutto). Sono invece 170 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-3), mentre sono 30 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.272. I guariti sono complessivamente 29.240 (+63), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 186. 44.119 i casi positivi complessivamente accertati.Sono 153 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore, di cui 86 dai test molecolari e 67 da test antigenici. È quanto emerge dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. Sono 129 i guariti e 2 i decessi.C'è un decesso in Basilicata per via del Covid. E' stato registrato nelle ultime 24 ore dalla task force regionale che comunica anche 151 nuovi contagi emersi a fronte di 1.371 tamponi molecolari processati. Sempre ieri sono state registrate 76 guarigioni di residenti in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.397, di cui 4.225 in isolamento domiciliare. Sono 13.580 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 417 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 172. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 275.029 tamponi molecolari, di cui 253.700 sono risultati negativi, e sono state testate 165.467 persone.Sono 57 i nuovi casi di coronavirus emersi in Valle d'Aosta per un totale di 8.873 e 420 i decessi (+1). È quanto emerge dal bollettino della Regione. Gli attuali positivi sono 41 in più (690 complessivamente) e crescono di 15 unità i guariti, 7.763 dall'inizio della pandemia di Covid-19. Sono 817 i tamponi processati, 91.388 in totale.