Emergenza Covid in Italia Coronavirus, 782 nuovi casi con 138.391 tamponi e 14 morti Tasso positività risale allo 0,56%

La situazione oggi della pandemia in Italia con i dati del ministero della Salute. Oggi si registrano 782 nuovi casi con 138.391 tamponi e 14 morti. Il tasso di positività risale allo 0,56%Ieri si sono registrati 838 casi con 224.493 tamponi e 40 decessi. Il tasso di positività di ieri era a 0,4%.Gli attualmente positivi sono 57.162 in calo di 570 rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono 4.073.435, con un incremento di 1.336 casi rispetto a ieri. Il bilancio delle vittime sale a 127.472. I casi totali da inizio pandemia sono 4.258.069.Ancora in calo il numero dei posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia: oggi sono 294, 4 meno di ieri, con 10 nuovi ingressi giornalieri. Sono ancora in calo i pazienti ricoverati con sintomi Covid in Italia: oggi sono 1.743, 28 meno di ieri.In119 nuovi contagi e 2 morti nelle ultime 24 ore, nel93 casi e un decesso, in47 contagi e un decesso, in36 nuovi positivi, in35 nuovi casi e un decesso, in33 casi, 31 positivi in, quindici nuovi casi registrati in, nelle13 positivi, in8 nuovi casi, in6 casi, in2 casi, indue nuovi casi.Contro la variante Delta i vaccini al momento non possono bastare da soli, meglio continuare a mantenere le cautele per evitare una nuova ondata pandemica, causata dalle varianti. Lo spiega all'ANSA Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma. Nella difficoltà di raggiungere l'immunità di gregge, con una copertura vaccinale fra il 90 e il 95%, Ricciardi invita quindi ad adottare tutte le cautele nei comportamentali: distanza di sicurezza e mascherina quando non è possibile rispettarla all'aperto, lavaggio e la disinfezione delle mani". Ricciardi conferma che la variante delta diventerà dominante e per questo aggiunge altre raccomandazioni per evitare una nuova impennata dei casi: "va evitato l'affollamento dei mezzi pubblici" ma anche nelle scuole.