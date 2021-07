I dati della pandemia Coronavirus, 4.522 nuovi casi con 241.890 tamponi e 24 morti Tasso di positività all'1,86%. +99 ricoverati, +7 in terapia intensiva

Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 4.522 nuovi casi con 241.890 tamponi e 24 morti.



Ieri si sono registrati 3.117 casi con 88.247 tamponi e 22 morti.



Il tasso di positività, dopo il picco di ieri a 3,5% a causa dei pochi test effettuati domenica, torna così a 'normalizzarsi' all'1,86%.



+99 ricoverati, +7 in terapia intensiva

Sono 99 in più i ricoverati con sintomi di Covid rispetto a ieri e in lieve aumento (+7) i ricoverati in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati sale a 1.611 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 189 con 16 ingressi del giorno. In aumento (+2.418) i dimessi e guariti che salgono a 4.126.741 mentre gli attuali positivi sono 70.310 con un incremento di 2.074 nuovi positivi.



In Veneto si registrano 804 nuovi contagi e due decessi. In Lombardia si registrano 641 nuovi casi e un morto. Nel Lazio 543 nuovi contagi. In Sicilia 436 contagi. In Emilia Romagna 299 casi e due morti. 282 casi in Sardegna. In Campania 236 casi e cinque decessi. In Piemonte si registrano 224 nuovi contagi. In Calabria 110 positivi e un decesso. In Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate 89 nuove positività. Nelle Marche 67 nuovi positivi. 37 nuovi casi in Trentino. 29 casi in Abruzzo.