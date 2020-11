La pandemia in Italia Coronavirus: 28.352 nuovi casi, 827 morti, 35.467 guariti con 222.803 tamponi Gli attualmente positivi in calo: -7.952

Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si registrano 28.352 nuovi casi, 827 morti, 35.467 guariti con 222.803 tamponi. Ieri si erano registrati ​822 decessi, 29.003 nuovi casi di Covid. 24.031 tra guariti e dimessi, 232.711 tamponi.Oggi i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 33.684, rispetto a ieri -354. In terapia intensiva sono 3.782, un decremento di 64 pazienti. In isolamento domiciliare 750.427, pari a 7.534 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 787.893, rispetto a ieri diminuiscono di 7.952 unità. Tra dimessi e guariti si contano 696.647 persone, in aumento di 35.467 unità.I deceduti sono 827 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 53.677. I casi totali sono 1.538.217 (+28.352). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 222.803 per un totale di 21.411.701.Sono 5.389 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore e 181 i morti. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-127) che in terapia intensiva (-9). Il numero dei tamponi effettuati è 40.931 e 5.389 sono i nuovi positivi (13,1%). I guariti/dimessi sono 15.054. Dei nuovi casi, 530 sono 'debolmente positivi' e 82 a seguito di test sierologico. I decessi totali sono 21.393. I posti occupati in intensiva sono 925 e quelli in altri reparti ammontano a 7.869. Sono 1.788 i positivi in provincia di Milano, di cui 722 in città. Fra le altre province, secondo il bollettino della Regione Lombardia, questo il quadro completo: Bergamo 178; Brescia 336; Como 617; Cremona 81; Lecco 168; a Lodi 127; Mantova 292; Monza e Brianza 435; Pavia 293; Sondrio 110; Varese 837.“L'Rt in Veneto "è sceso ancora". Lo assicura Luca Zaia, presidente della Regione, ricordando però che "non è ancora finita": in Veneto sono 2.900 i pazienti in ospedale, i positivi sono 3.418 in più nelle ultime 24 ore. Due segni meno sui ricoveri ma allo stesso tempo un'altra giornata nera sul fronte morti. Questi i dati del bollettino odierno Covid in Veneto. Si registrano -3 ricoverati e -2 pazienti in terapia intensiva, ma allo stesso tempo +60 morti. "Non è un trend però sicuramente è un segnale positivo" commenta il presidente Luca Zaia rispetto ai dati sui ricoveri. Intanto il Veneto è quasi a quota 3 milioni di tamponi. "Presumiamo di essere arrivati nella parte alta della curva" del contagio da Covid-19 perché "da qualche giorno, se è vero che non cala l'incidenza dei positivi su tamponi, vediamo che la percentuale di incidenza dei positivi su 100mila abitanti è più o meno costante. Un trend che potrebbe dirci che abbiamo raggiunto l'apice, il plateau" ha detto il governatore del Veneto.Continua il trend in discesa dei ricoverati in Piemonte: in terapia intensiva sono 8 in meno rispetto a ieri, negli altri reparti -70. Il totale è ora, rispettivamente, di 395 e 4922 pazienti. Sale invece il numero dei morti, 97 di cui 6 relativi alla giornata odierna. Sono i dati diffusi dall'Unità di crisi regionale. I nuovi casi di positività sono 3.149 per il 40,1% asintomatici, a fronte di 23.141 tamponi processati. I nuovi casi di guarigione sono 3.869, le persone in isolamento domiciliare 72.272.Torna leggermente a salire la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania, sono 2.924 i positivi - 2650 asintomatici - su 22.301 tamponi esaminati. La percentuale positivi-tamponi è pari al 13,1%; ieri era pari al 12,6%. Sale a 63 il numero dei decessi: 37 nelle ultime 48 ore e 26 in precedenza ma registrati ieri a seguito di accertamenti. 2.263, invece, le persone guarite. Questo il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 184; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid ed offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 2.188.'Oggi su oltre 24mila tamponi nel Lazio (-1.612) si registrano 2.276 casi positivi (+16), 69 decessi e il record di 1.576 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta a 9%, mentre la stima di Rt rimane stabile sotto a 1 (0.8). Lo comunica la Cabina per l'emergenza coronavirus del Lazio. Secondo cui 'il virus rallenta, se confrontiamo il valore di questo ultimo venerdì del mese con il valore del primo venerdì del mese di novembre abbiamo 423 casi in meno. Dobbiamo consolidare il dato e non abbassare la guardia. Aggiungono però i tecnici: comportamenti come quelli vistisono assurdi, è come mettere benzina nel motore del virus. Se non vogliamo trovarci tra quindici giorni a richiudere tutto vanno evitati'.Oggi in Puglia sono stati registrati 1.737 casi positivi su 9.505 test per l'infezione da Covid-19. Sono stati inoltre registrati 48 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 762.047 test e 12.919 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 50.738 e i casi attualmente positivi sono 36.417.Oggi in Sicilia sono stati rilevati 1.317 nuovi casi di Covid-19 con 11.433 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 47 vittime, mentre i nuovi guariti sono 1.149. È quanto emerge dal bollettino della Regione Siciliana.I nuovi casi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.117 su 15.081 tamponi molecolari e 3.263 test rapidi effettuati. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione, in un post su Facebook. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.351, su 16.999 tamponi molecolari e 2.623 test rapidi effettuati. "Da venerdì 4 dicembre la Toscana potrà rientrare in una zona che consente di allentare la morsa della chiusura degli spostamenti", con un provvedimento "che riporta la Toscana in zona arancione", "stamani ne ho parlato con il ministro Speranza" ha aggiunto Giani sulla sua pagina Facebook.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 864 nuovi contagi (l'11,86 per cento dei 7.284 tamponi eseguiti) e 35 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 27.963. I casi attuali di infezione risultano essere 14.594. Rimangono stabili a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e scendono a 594 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 776. I totalmente guariti sono 12.593, i clinicamente guariti 339 e le persone in isolamento 13.60.Sono complessivamente 26.526 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 510 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 868; 12 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 8.097 dimessi/guariti (+267 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 17.561 (+227 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 398.946 test (+4195 rispetto a ieri). 689 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 74 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 16.798 (+232 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Nelle ultime 24 ore nelle Marche 490 casi di positività tra le nuove diagnosi. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata sono stati testati 2.001 tamponi: 1.956 nel percorso nuove diagnosi e 45 nel percorso guariti.Sale di 11 arrivando a 520 il numero di decessi Covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.301 tamponi e registrato 410 nuovi casi positivi. 260 persone sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, mentre sono 154 quelli nelle cliniche private e 42 in terapia intensiva. In isolamento domestico si trovano 8.937 persone.In Sardegna si registrano 375 nuovi casi di Coronavirus e 9 decessi. Salgono a 20.419 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell'isola dall'inizio dell'emergenza, mentre i morti sono 427 in tutto. In totale sono stati eseguiti 362.926 tamponi con un incremento di 3.334 test. Sono invece 528 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 71 (-2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.556. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 6.749 (+164) pazienti guariti, più altri 88 guariti clinicamente.Un indice Rt medio in Umbria dello 0,75, mentre sono 261 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore su 3.955 tamponi analizzati, con una incidenza del 6,6%. Il numero di guariti (631) supera così "ampiamente" il numero di nuovi casi "a conferma dell'inversione della curva epidemiologica". Gli attualmente positivi scendono di 384. Sono i dati emersi nel corso della conferenza stampa settimanale di aggiornamento sull'emergenza sanitaria.Sono 243 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Basilicata, di cui 214 tra residenti in regioni, con 1.714 tamponi processati. Sono stati registrati anche 3 decessi, uno in provincia di Potenza e 2 a Matera, che portano il totale delle vittime da coronavirus in Regione a 136. I guariti, dopo un riallineamento della piattaforma informatica, sono 1.469, 43 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Basilicata sono 5.783, dei quali 176 sono ricoverati e 23 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 148mila tamponi, di cui 139.303 risultati negativi. Lo si legge nel bollettino giornaliero diffuso dalla task force della Regione.