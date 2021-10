I dati sulla pandemia in Italia Coronavirus, 4.598 casi nuovi in Italia e 50 morti

Continua a crescere la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 4.598 contro i 4.054 di ieri. In calo i tamponi, 468.104 (ieri 639.745), con un tasso di positività che passa all'1% (+0,3% rispetto a ieri). I decessi sono 50 (ieri 48), per un totale di 131.954 vittime dall'inizio dell'epidemia.Invariate le terapie intensive, 341 come ieri, con 27 ingressi del giorno, mentre prosegue la crescita dei ricoveri ordinari, ormai in rialzo da alcuni giorni: sono 11 in più (ieri +25) e 2.615 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Insono stati rilevati 592 casi, in539 e in513. Gli attualmente contagiati sono 75.365. Restano in isolamento domiciliare 72mila pazienti mentre sono 4.226 le persone dimesse o guarite.