Coronavirus: 21.994 nuovi casi in Italia, con oltre 174mila tamponi, 221 vittime

Ancora in aumento i dati relativi al Covid in Italia. Si registrano 21.994 nuovi casi in Italia, con oltre 174mila tamponi e 221 deceduti nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del ministero, Gianni Rezza, durante un punto stampa al ministero.Ieri si erano registrati 17.012 nuovi casi, 141 decessi e 124.686 tamponi.L'incidenza di Covid sta crescendo e il Paese è coinvolto in tutte le sue regioni, in alcune delle quali l'incidenza di Covid è aumentata più che altrove. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute, riferendosi ai dati del monitoraggio presentato venerdì scorso.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 13.955, rispetto a ieri un incremento di 958 casi.In terapia intensiva sono ricoverati 1.411 pazienti, 127 in più rispetto a ieri.In isolamento domiciliare 239.724 persone, pari a 17.321 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 255.090 con un incremento rispetto a ieri di 18.406 casi.Tra dimessi e guariti si contano 271.988 persone, in aumento di 3.362 unità.I deceduti sono 221 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 37.700.I casi totali sono 564.778 (+21.994).I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 174.398 per un totale di 14.953.086.In Lombardia oggi sono stati registrati 5.035 positivi al coronavirus e 58 morti. In totale dall'inizio dell'epidemia, i decessi raggiungono quota 17.310. I tamponi effettuati sono stati 29.960. Ieri, a fronte di 21.324 tamponi, c'erano stati 3.570 positivi e 17 morti.Sono 2.458 i nuovi contagi da Covid in Piemonte, 1.171 dei quali asintomatici. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 59.618, così suddivisi su base provinciale: 31.305 Torino, 7.345 Cuneo, 5.930 Alessandria, 4.968 Novara, 3.030 Asti, 2.362 Vercelli, 1.938 Biella, 1.702 Verbano Cusio Ossola, oltre a 430 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 608 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I decessi comunicati oggi sono 13, con il totale dei deceduti che è ora pari a 4.286. I pazienti guariti sono complessivamente 32.092. I ricoverati in terapia intensiva sono 121 (+19 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 2.016 (+167 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 21.103, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 968. 047 (+12.547 rispetto a ieri), di cui 525.680 risultati negativi.L'Unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 2.761 di cui 238 da screening sul comune di Arzano. Tra questi 2.649 asintomatici e 112 sintomatici su 14.781 tamponi. Il totale dei positivi è 43.355 su 886.553 tamponi. Venti i decessi (tra il 16 e il 26 ottobre) per un totale di 607. I guariti del giorno sono 575 che portano il numero complessivo a 9.907. Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227; occupati: 140; Posti letto di degenza attivabili: 1.500; occupati: 1.210.Nel Lazio aumenta il numero dei nuovi positivi e anche quello dei morti. "Su oltre 25mila tamponi oggi si registrano 1.993 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.698 su circa 19mila tamponi eseguiti. Ventitre i decessi (a fronte dei 16 di ieri) e 234 i guariti nelle ultime 24 ore.Sono oggi 1.823 i nuovi positivi al Coronavirus (1.515 identificati in corso di tracciamento e 308 da attività di screening) su un totale di 35.284 casi, registrati dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi sono il 5,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.823 casi odierni è di 44 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell'1,1% e raggiungono quota 12.954 (36,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.027.459, 13.502 in più rispetto a ieri. Sono 8.439 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.399 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 21.040, +8,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 923 (34 in più rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (9 in più). Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 6 uomini e 9 donne con un'età media di 83,9 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 5 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo.In Veneto 1.526 i nuovi contagi da coronavirus in un giorno, per un totale di 46.992 casi dall'inizio dell'epidemia. Così Luca Zaia, presidente della Regione. Altri 12 decessi che portano il bilancio a 2.344. Sono stati effettuati 2.259.786 tamponi. I ricoverati sono 749, 54 più di ieri, mentre sono 88 i pazienti nelle terapie intensive, 7 in più di ieri. In isolamento si trovano 14.667 persone, quasi mille piùSono 1.413 i casi di coronavirus in più rispetto a ieri registrati in Emilia Romagna, su un totale record di 21.401 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti passa così dal 9,5% di ieri al 6,6% di oggi. Lo rende noto la Regione, specificando che il dato totale dei contagi sul territorio da inizio pandemia sale a 49.285 casi. Dei nuovi contagiati, sono 772 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Tra i nuovi positivi 314 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 288 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,4 anni. Nella giornata odierna si registrano inoltre 15 nuovi decessi di cui 6 in provincia di Bologna (4 uomini di 76, 82, 86 e 92 anni e due donne di 85 e 95 anni), 3 in provincia di Modena (2 uomini di 86 e 87 anni e una donna di 88), 2 in provincia di Parma (2 uomini di 84 e 92 anni), 2 in provincia di Ferrara (2 donne di 88 e 95 anni), 1 in provincia di Reggio Emilia (1 uomo di 85 anni) e 1 in provincia di Forlì-Cesena (1 donna di 83 anni di Cesena). Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.759.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi, sono stati registrati 5.147 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 611 casi positivi: 239 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 142 in provincia BAT,137 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 58 in provincia di Taranto, 7 attribuiti a residenti fuori regione. Sono stati registrati 13 decessi: 1 in provincia di Bari, 10 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 531.155 test. 6.187 sono i pazienti guariti. 8.708 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 15.581, così suddivisi: 6.524 nella Provincia di Bari; 1.646 nella Provincia di Bat; 1.081 nella Provincia di Brindisi; 3.691 nella Provincia di Foggia; 1.134 nella Provincia di Lecce; 1.391 nella Provincia di Taranto; 114 attribuiti a residenti fuori regione.Sono complessivamente 8.759 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 345 nuovi casi (di età compresa tra 1 mese e 104 anni). Dei nuovi casi, 128 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 5 in provincia dell'Aquila, 9 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 532 (di età compresa tra 73 e 90 anni, 4 residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3618 dimessi/guariti (+81 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 4.609 (+246 rispetto a ieri).Sono 8.164 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 174 nuovi casi, 126 rilevati attraverso attività di screening e 48 da sospetto diagnostico. Si registrano sette decessi, quattro avvenuti il 26 ottobre e tre nella giornata odierna. Le vittime (199 in tutto) sono tre uomini e una donna tra gli 81 e i 93 anni, residenti nel Sud Sardegna, due uomini di 86 anni della Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 58 della provincia di Oristano. In totale sono stati eseguiti 253.445 tamponi con un incremento di 2.544 test. Sono invece 306 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3 rispetto al dato di ieri), mentre è di 36 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.719. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.883 (+40) pazienti guariti, più altri 21 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 5003 casi positivi complessivamente accertati, 1.543 (+80) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.279 (+33) nel Sud Sardegna, 666 (+11) a Oristano, 1.133 a Nuoro, 3.543 (+50) a Sassari.