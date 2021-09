La pandemia in Italia Coronavirus, 1.772 nuovi casi con 124.077 tamponi e 45 morti Il tasso di positività su a 1,4%

I dati sul Covid in Italia. Oggi si registrano 1.772 nuovi casi con 124.077 tamponi e 45 morti. Il tasso di positività su a 1,4%.



Ieri 3.099 casi con 276.221 tamponi (tasso all'1,1%) e 44 morti.



In leggero aumento i ricoveri, come capita spesso il lunedì per via delle poche dimissioni nel weekend: le terapie intensive sono 5 in più (ieri +2) con 29 ingressi del giorno, e salgono a 488, mentre i ricoveri ordinari sono 52 in più (ieri -62), 3.487 in tutto.



Le Regioni

In Emilia Romagna si registrano 289 casi e 3 decessi. Nel Lazio 217 nuovi casi e 4 decessi. In Veneto 181 nuovi casi e 2 decessi. In Campania 176 positivi e 5 decessi. In Piemonte 2 decessi e 118 nuovi contagi. In Calabria 107 nuovi casi e 2 decessi. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 16 casi. In Abruzzo 8 nuovi positivi e due decessi. In Trentino 1 decesso e 5 contagi.