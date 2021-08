I dati del ministero della Salute Coronavirus: 6.860 nuovi casi e 54 morti nelle ultime 24 ore in Italia Indice di positività al 2,3%

La pandemia in Italia con i dati aggiornati dal ministero della Salute. Oggi si registrano 6.860 nuovi casi con 293.464 tamponi (indice di positività al 2,3%) e 54 morti. Ieri 7.826 nuovi positivi con 265.480 tamponi (tasso al 2,95%) e 45 vittime.



Sono 511 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 42. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.111, 3 in meno rispetto a ieri.



In Sicilia sono 1.139 i nuovi contagi. In Veneto si registrano 864 nuovi casi e 5 decessi. Sono 686 i nuovi casi e 3 i morti in Emilia-Romagna. In Toscana 601 nuovi positivi e 4 decessi. In Campania 564 nuovi casi e tre vittime. In Lombardia 540 casi e 8 decessi. In Calabria 358 nuovi casi e 4 decessi. Si registrano 304 casi e un decesso in Puglia. Nelle Marche 255 nuovi casi. In Piemonte 240 nuovi casi. In Sardegna 187 nuovi casi e 3 morti. In Friuli Venezia Giulia 114 nuovi contagi e 1 decesso. 47 nuovi casi positivi in Trentino. In Valle d'Aosta 4 nuovi casi.