I dati della pandemia Coronavirus, 5.696 nuovi casi e 15 morti nelle ultime 24 ore Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto a ieri. -6 terapie intensive, +74 ricoveri

I dati aggiornati in Italia e nel mondo



Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 5.696 nuovi casi e 15 morti.



Ieri si sono registrati 4.522 casi con 241.890 tamponi e 24 morti (tasso all'1,86%).



Sono 248.472 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto a ieri.



-6 terapie intensive, +74 ricoveri

Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 9 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.685, 74 in più rispetto a ieri.



Nel Lazio si registrano 772 casi e due morti. In Toscana 661 nuovi positivi e altri due morti. In Sicilia sono 627 i nuovi positivi, sei le vittime. In Veneto sono 544 i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. In Emilia Romagna 419 casi e due morti. In Sardegna 403 nuovi positivi. In Campania si registrano 345 nuovi casi. In Puglia 163 nuovi casi e un decesso. In Piemonte sono 150 i nuovi casi. In Abruzzo 141 nuovi positivi. In Friuli Venezia Giulia, 75 nuovi contagi. In Trentino 25 nuovi casi.