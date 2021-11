Emergenza pandemia Covid: 12.932 nuovi casi con 512.592 tamponi e 47 morti. Indice di positività sale a 2,5% Superati i cinque milioni di casi in Italia da inizio pandemia

Condividi

I casi di Covid in Italia. Oggi si registrano 12.932 nuovi casi con 512.592 tamponi (l'indice di positività sale a 2,5%) e 47 morti. Oggi sono stati superati i 5 milioni casi totali in Italia (esattamente 5.007.818).Ieri 12.877 contagi con 596.898 tamponi (tasso al 2,1%) e 90 decessi.Sono in aumento le terapie intensive (+14) e ricoveri (+138).Insi registrano 2.493 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In2.082 positivi e 6 vittime. In1.344 nuovi casi e 7 decessi. Nel1.255 nuovi casi e 4 decessi. In1.147 positivi e tre decessi. Inun morto e altri 595 nuovi casi. In566 nuovi casi e un decesso. In534 nuovi contagi e 7 decessi. In417 casi e 2 morti. In395 nuovi casi. Nelle378 casi e una vittima. In236 nuovi casi e 3 decessi. In129 nuovi casi. In111 nuovi positivi. Si registrano 107 casi in. Ini nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati 65.