I dati del ministero della Salute Coronavirus: 11.212 nuovi casi con 128.740 tamponi e 659 vittime L'indice di positività cala all'8,7%

I dati di oggi diffusi dal ministero della Salute: si registrano in Italia 11.212 nuovi casi con 128.740 tamponi e 659 vittime; l'indice di positività cala quindi all'8,7%. Ieri si erano registrati 8.585 nuovi contagi con 68.681 tamponi e 445 morti.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 23.662, rispetto a ieri 270 in meno. In terapia intensiva sono ricoverati 2.549 pazienti, 16 in meno. In isolamento domiciliare 542.517, pari a 6.207 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 568.728, rispetto a ieri -6.493. Tra dimessi e guariti si contano 1.425.730 persone, in aumento di 17.044 unità. I deceduti sono 659 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 73.029 vittime. I casi totali sono 2.067.487 (+11.212). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 128.740 per un totale di 26.243.558.I positivi a coronavirus in Veneto registrati nelle ultime 24 ore sono 2.655 per un totale di 246089 da inizio della pandemia. Sono 3.395 i ricoverati +1 nelle ultime 24 ore, 397 sono in terapia intensiva + 10, i dimessi sono 10.519, i decessi totali sono 6298 +191 nelle ultime 24 ore. E' questo il bollettino del coronavirus in Veneto illustrato dall'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin che ha sostituito il presidente del Veneto, Luca Zaia accorso a constatare lo stato della regione dopo la scossa di terremoto che si è avvertita intorno alle 12.20. Sono 3.258.961 i tamponi molecolari totali, i tamponi rapidi 1.792 463 rapidi, 5 mln di tamponi totali.Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su oltre 11mila tamponi, si registrano 1.218 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 966 su quasi 10mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei decessi: sono 54, mentre ieri erano stati 47. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 2.549.In Sicilia 995 nuovi casi Covid, in forte aumento rispetto a ieri quando erano 650 (un dato quasi triplicato in tre giorni). Gli attuali positivi sono 33.409: 1.093 ricoverati con sintomi, 169 in terapia intensiva (8 del giorno), sei in meno rispetto a ieri, e 32.147 in isolamento domiciliare. Sono 2.352 i deceduti, 26 in piu'; 91.261 i casi totali, 55.550 i dimessi guariti (+806), con un incremento dei tamponi effettuati pari a 8.807.Oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 921 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 221 dopo test antigenico), pari al 5,5 % dei 16.660 tamponi eseguiti, di cui 9.023 antigenici. Dei 921 nuovi casi, gli asintomatici sono 462, pari al 50,2%. I decessi sono 56.Sono 894 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su oltre 19mila tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. In regione si contano anche altre 90 vittime (alcune dei giorni scorsi, conteggiate oggi), tra cui due quarantenni: un uomo di 44 anni a Bologna e uno di 41 nel Ravennate. Quanto ai ricoveri, sono in calo i pazienti degli altri reparti Covid (-43 per un totale di 2.598) mentre in terapia intensiva si trovano 221 persone, uno in più rispetto a ieri. Il 95% dei casi attivi di coronavirus in regione (1.484 in meno rispetto a ieri, per un totale di 56.812) è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 46 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Piacenza con 104 nuovi casi, Reggio Emilia con 103, Modena con 102.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi in Puglia, sono stati registrati 9.668 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 749 casi positivi. Sono stati registrati 34 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.022.357 test. 32.572 sono i pazienti guariti. 52.833 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia e' di 87.833.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 685 nuovi contagi su 8.294 tamponi (pari all'8,2%), di cui 993 da test rapidi antigenici. I decessi sono invece 14, a cui si aggiungono altri 7 verificatisi nei giorni precedenti (dal 7/12 al 26/12). I ricoveri nelle terapie intensive sono 60 mentre quelli in altri reparti ammontano a 655 unità.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 49.825. I decessi complessivamente ammontano a 1.612. I totalmente guariti sono 34.086, i clinicamente guariti 872, mentre le persone in isolamento sono diminuite raggiungendo quota 11.062.Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 508 nuovi casi di 'Covid-19', il 31,4% rispetto ai 1.620 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente erano stati 131 i positivi, il 31,8% rispetto ai 412 test. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 40.336. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio sanitario regionale. I nuovi positivi sono stati individuati 38 in provincia di Macerata, 123 in provincia di Ancona, 194 in quella di Pesaro-Urbino, 83 nel Fermano, 36 nel Piceno e 34 fuori regione. Questi casi comprendono 69 soggetti sintomatici, 97 rilevati in ambito domestico, 144 contatti stretti con positivi, 13 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 29 in ambienti di socialita', 14 in ambiente assistenziale, 12 contatti con coinvolgimento di studenti, 8 rilevati attraverso lo screening nel percorso sanitario e 2 rientri dall'estero; per altri 120 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati 1.033 test antigenici e riscontrati 39 casi di positivita' (3,7%), che saranno sottoposti al tampone molecolare, e 1.576 nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 19,1%.In Toscana sono 119.236 i casi di positivita' al Coronavirus, 271 in piu' rispetto a ieri, lo 0,2% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 105.589 (88,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.015, -2,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.036 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 157 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 15 decessi: 8 uomini e 7 donne con un'eta' media di 83,2 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.861.004 - 7.802 in piu' rispetto a ieri -, di cui il 3,5% positivo. Sono invece 2.606 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,4% e' risultato positivo. A questi si aggiungono i 5.208 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.Sono 161 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore su 3.657 tamponi analizzati (496.881 quelli complessivamente eseguiti dall'inizio della pandemia), con un tasso di positività che ridiscende al 4,4%. Secondo i dati della Regione, aggiornati al 29 dicembre, i guariti sono 148 (24.132 in tutto) e tre i morti (613). Salgono quindi a 3.568 gli attualmente positivi. I ricoverati sono 301 (uno in meno di ieri), 38 dei quali (quattro in più) in terapia intensiva.Sono 30.417 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 116 nuovi casi. Si registrano anche sette decessi (738 in tutto). In totale sono stati eseguiti 474.385 tamponi con un incremento di 2.489 test. Sono 498, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+1 rispetto al dato di ieri), mentre è di 45 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.715. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 13.130 (+200) pazienti guariti, più altri 291 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 30.417 casi positivi complessivamente accertati, 6.821 (+46) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.945 (+22) nel Sud Sardegna, 2.401 (+13) a Oristano, 6.044 a Nuoro, 10.206 (+35) a Sassari.Settanta casi positivi al coronavirus sono stati riscontrati su 704 tamponi processati ieri in Basilicata: la task force regionale ha specificato che 66 appartengono a persone residenti in regione e che ieri è stato registrato anche un decesso (il totale delle vittime lucane è salito a 242). Rispetto all'aggiornamento diffuso ieri, scendono da 98 a 90 le persone ricoverate con il covid, mentre restano sei quelle in terapia intensiva. Con 43 guariti (in totale 4.240) il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.764. Dall'inizio dell'emergenza, in Basilicata sono stati analizzati 181.611 tamponi, 168.904 dei quali sono risultati negativi.Sono 47 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.398 tamponi: è risultato positivo il 3,36% dei campioni analizzati. Si registrano nove decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.185. Diminuisce lievemente il dato complessivo sui ricoveri, ma aumentano di un'unità le terapie intensive. Dei nuovi positivi il più giovane ha nove anni e il più anziano 97. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono quattro, tutti in provincia di Pescara. I nove decessi - otto dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalla Asl competente - riguardano persone di età compresa tra 61 e 91 anni: una in provincia di Pescara e otto in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 273 in meno e scendono a quota 11.272. I ricoveri passano dai 494 di ieri ai 489 di oggi: in particolare, 451 pazienti (-6) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 38 (+1, al netto di 2 nuovi ricoveri, dimissioni e decessi) sono in terapia intensiva. Gli altri 10.783 (-267) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 22.123 (+311).