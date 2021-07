I dati della pandemia Coronavirus, 6.171 nuovi casi con 224.790 tamponi e 19 morti Il tasso di positività al 2,7%. In aumento ricoveri in terapia intensiva: +11, 194 in totale



I dati aggiornati in Italia e nel mondo



Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 6.171 nuovi casi con 224.790 tamponi e 19 morti. Il tasso di positività sale al 2,7%.



Ieri 5.696 casi e 15 morti, tasso a 2,3% con 248.472 tamponi.



Sono in aumento i ricoveri in terapia intensiva: +11, 194 in totale. Il numero dei ricoverati nei reparti è ancora in crescita: 1.730 (+45).



Sono 1.825 i nuovi guariti dal Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale dei dimessi e dei guariti ammonta a 4.130.393 dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.



Nel Lazio si registrano 780 casi e un decesso. In Toscana 748 nuovi casi e un decesso. In Veneto registrati 737 nuovi casi e due decessi. 719 nuovi positivi in Sicilia. 661 nuovi casi di coronavirus e 3 decessi sono registrati in Lombardia. 413 nuovi casi e 2 vittime in Sardegna. In Piemonte 282 nuovi positivi. In Calabria 183 nuovi casi positivi ed un decesso. In Puglia 151 nuovi positivi. Nelle Marche 101 casi. In Friuli Venezia Giulia 96 nuovi casi. In Abruzzo 67 nuovi positivi.