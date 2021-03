Emergenza Covid-19 Coronavirus: 12.916 nuovi casi con 156.692 tamponi e 417 vittime Il tasso di positività sale all'8,2%

Condividi

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo



I dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 12.916 nuovi casi con 156.692 tamponi (tasso positività all'8,2%) e 417 vittime. Ieri si sono registrati 19.611 casi con 272.630 test (tasso al 7.2%) e 297 morti.



Emilia Romagna, 2.011 nuovi casi e 55 morti

E' ancora di poco superiore a duemila l'aumento giornaliero di nuovi casi in Emilia-Romagna (2.011 con 910 asintomatici), seppur a fronte di un numero non elevato di tamponi (11.964) come accade nei week-end. L'età media dei nuovi casi è 43,2 anni. Si contano poi altri 55 morti. Calano i ricoveri in terapia intensiva, 398 (-3) mentre aumentano quelli negli altri reparti, 3.540 (+100). I guariti sono 805 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 247.487. I casi attivi sono 73.890 (+1.151), il 94,6% in isolamento a casa. Per la campagna vaccinale, alle 15 sono state somministrate complessivamente 825.340 dosi; sul totale, 283.205 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.



In Piemonte 1.504 nuovi positivi e 18 decessi

Sono 18 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, il totale è ora di 10.208 deceduti risultati positivi al virus. 1.504 i nuovi casi di persone risultate positive (di cui 110 dopo test antigenico), pari al 10.6% dei 14.197 tamponi eseguiti, di cui 6.158 antigenici. Dei 1.504 nuovi casi, gli asintomatici sono 570 (37,9%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 309.149. I ricoverati in terapia intensiva sono 364 (-5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.837 (+61 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.584. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.686.708 (+14.197 rispetto a ieri), di cui 1.341.247 risultati negativi.



In Toscana 1.021 casi e 31 decessi

Con i 1.021 nuovi casi individuati nelle ultime ventiquattro ore, salgono a 27.890 (+329) le persone in Toscana in questo momento positive al coronavirus. Crescono di alcune decine i posti occupati nei reparti Covid degli ospedali: i ricoverati sono ad oggi 1.794, di cui 262 in terapia intensiva. Gli altri 26.096 toscani ammalati sono in isolamento a casa. E purtroppo ci sono anche 31 nuovi decessi.



Lazio, 1.403 nuovi casi e 45 decessi

"Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (-4.888) e oltre 4 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, si registrano 1.403 casi positivi (-433), 45 i decessi (+31) e +1.561 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 800”. Questo quanto emerso nell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù, alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. Sono 51.233 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 47.840 sono in isolamento domiciliare, 3.013 sono ricoverati non in terapia intensiva (+132 rispetto a ieri), 380 sono ricoverati in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri), 6.574 sono deceduti e 224.247 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanità e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.



Veneto, 728 casi e 10 decessi

Diminuisce la curva dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto con i dati che come sempre, ad inizio settimana, risentono del rallentamento del computo effettivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati dalla Regione Veneto 728 positivi rispetto ai 1.404 di ieri. Da inizio pandemia il numero totale di contagiati sale a 379.391. Le morti registrate sono 10 (ieri erano stati 11) con un totale di 10.538 decessi. Il totale dei ricoveri è 1.881 (+49 in 24 ore) mentre in terapia intensiva sono entrati 10 nuovi pazienti.



Friuli Venezia Giulia, 301 casi e 11 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.841 tamponi molecolari sono stati rilevati 257 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,05%. Sono inoltre 679 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 44 casi (6,48%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 86 mentre quelli in altri reparti 680. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.275. I totalmente guariti sono 74.080, i clinicamente guariti 3.538, mentre quelli in isolamento scendono a 14.740. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 96.399 persone.



Abruzzo, 224 nuovi casi e 17 morti

Sono 224 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.002 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,46% dei campioni. Si registrano 17 decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.100. In lieve aumento i ricoveri, che passano dai 690 di ieri ai 698 di oggi. Il tasso di occupazione dei posti letto resta oltre le soglie di allarme sia per le terapie intensive sia per l'area non critica. Gli attualmente positivi sono 10.562 (-104): 620 pazienti (+7) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 78 (+1, con 6 nuovi accessi) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 9.864 (-112) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 52.112 (+311). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 582 test antigenici. 64.774 i casi accertati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza ad oggi.



In Calabria 201 nuovi casi e 2 decessi

Sono 201 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino diffuso oggi, 29 marzo. Due i morti. I dimessi e guariti sono stati 169.



In Sardegna 164 nuovi casi e tre decessi

Sono 44.854 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 164 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 983.595 tamponi, per un incremento complessivo di 9.725 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività del 1,6%. Si registrano tre nuovi decessi (1.229 in tutto). Sono invece 200 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 31 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.747. I guariti sono complessivamente 29.461 (+88), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 186.