L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 26.831 nuovi casi, 217 morti e 201.452 tamponi nelle ultime 24 ore

Oltre duecentomila tamponi oggi con +26.831 nuovi casi e 217 decessi. Ieri l'incremento di nuovi casi era stato di +24.991 persone, quello dei deceduti +205.Oggi i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 15.964, +983 rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 1.651 (+115). In isolamento domiciliare 281.576, pari a 21.636 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 299.191, con un incremento di 22.734 casi rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 279.282 persone, in aumento di 3.878 unità. I deceduti sono 217 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 38.122 vittime. I casi totali sono 616.595 (+26.831). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 201.452 per un totale di 15.353.490.Sono 7.339 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, con 57 decessi nelle ultime 24 ore. È quanto si evince dai dati nazionali diffusi dal ministero della Salute. I casi sono in lieve calo rispetto a ieri (7.558), le vittime in crescita: ieri erano 47.Ci sono 3.103 casi di Covid-19 in Campania. È il numero più alto di sempre. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.735. Lo comunica l'unità di crisi della Campania, precisando che il dato dei positivi comprende lo screening fatto nel comune zona rossa di Arzano. Degli oltre 3.100 contagiati di oggi, 242 sono sintomatici e 2.861 asintomatici. Ci sono, inoltre, 20 morti, decessi avvenuti tra il 24 e il 28 ottobre, e 265 guariti. Dall'inizio dell'emergenza i casi di Covid sono stati 48.885 su 919.318, 644 i deceduti, 10.537 i guariti.Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 32.807 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3781, Asti 1782, Biella 1045, Cuneo 3400, Novara 3054, Torino 16.861, Vercelli 1533, Verbano-Cusio-Ossola 1123, extraregione 228. Sono 27 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi. Il totale è ora 4.332 deceduti risultati positivi al virus. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 65.030 (+2.585 rispetto a ieri) di cui 1166 (45%) sono asintomatici. I ricoverati in terapia intensiva sono 146 (+11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.381(+144 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.364 I tamponi diagnostici finora processati sono 997.507 (+12.787 rispetto a ieri), di cui 544.895 risultati negativi."Su oltre 25mila tamponi nel Lazio oggi si registrano 1.995 casi positivi, 15 decessi e 214 guariti. Il rapporto fra positivi e tamponi scende sotto l'8". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella Asl Roma 1 sono 409 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi a domicilio e ventitre sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 74, 86 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 454 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantacinque i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 57, 74, 67 e 79 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 190 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette sono ricoveri. Nella Asl Roma 4 sono 105 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso con link al cluster della RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 5 sono 112 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri. Nella Asl Roma 6 sono 206 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nelle province si registrano 519 casi e sono otto i decessi. Nella Asl di Latina sono centotrentasei i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso. Nella Asl di Frosinone si registrano centottantaquattro nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Undici sono ricoveri. Nella Asl di Viterbo si registrano centosessantasei nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 57, 83, 85, 87, 88, 90 e 98 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano trentatre nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto”, aggiunge D'Amato.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 52.038 casi di positività, 1.545 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.860 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,1%. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. I tamponi effettuati sono stati 21.860, per un totale di 1.553.171. A questi si aggiungono anche 2.848 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 19.713 (1.484 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 18.536 (+1.425 rispetto a ieri), il 94% dei casi attivi. Si registrano 8 nuovi decessi: 3 in provincia di Modena (3 donne, una di 94 e 2 di 80 anni), 2 in provincia di Parma (1 donna di 94 e 1 uomo di 72 anni), 2 in provincia di Bologna (1 uomo di 94 anni e 1 donna di 87 anni) e 1 in quella di Piacenza (1 donna di 65 anni). Dall'inizio dell'epidemia i decessi complessivi in Emilia-Romagna sono 4.601. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 123 (+4 rispetto a ieri), 1.054 quelli in altri reparti Covid (+55). Le persone complessivamente guarite salgono a 27.724 (+53 rispetto a ieri). In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, è stato eliminato 1 caso a Modena in quanto giudicato non caso Covid-19.Sono 1.018 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi in Liguria, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.067 tamponi, 431.053 da inizio emergenza. In ospedale sono ricoverate 957 persone, 33 in più di ieri. Di queste, 50 sono in terapia intensiva. Si registrano 9 nuovi decessi: si tratta di 5 uomini e 4 donne, tra i 73 e i 93 anni.Dopo la frenata di ieri tornano a crescere i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati sono 789 contro i 708 del giorno precedente e cio' nonostante un lieve decremento dei tamponi effettuati: 7.226. In aumento le vittime: 13 le persone decedute. E' quanto rende noto il Ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Intanto crescono i ricoverati con sintomi, 839(+52), 115 dei quali in terapia intensiva (+4). In isolamento domiciliare si trovano in questo momento 11.791 persone, mentre gli attualmente positivi sono 12.745.Oggi in Puglia sono stati rilevati 716 nuovi casi di Covid-19 e 7.083 tamponi processati. In totale sono stati scoperti 17.069 contagi con 544.675 test. Nelle ultime 24 ore ci sono state 7 vittime, 2 in provincia di Bari e 5 in provincia di Foggia. Le persone decedute in Puglia dall'inizio della pandemia sono 706. I guariti dall'inizio dell'emergenza sono invece 6.361, 144 in più rispetto a ieri. I nuovi positivi sono così divisi per provincia: 240 a Bari, 41 a Brindisi, 48 nella provincia di Bat, 208 a Foggia, 48 a Lecce, 129 a Taranto, uno attribuito a residenti fuori regione e uno con provincia di residenza non nota. Lo si evince dal bollettino diffuso dalla Regione Puglia. Gli attualmente positivi in Puglia sono 10.002, di cui 747 ricoverati e 9.255 in isolamento domiciliare. I 17.069 casi rilevati dall'inizio dell'emergenza sono così divisi per provincia: 7.123 a Bari, 1.780 nella provincia di Bat, 1.161 a Brindisi, 4.016 Foggia, 1.221 a Lecce, 1.647 a Taranto, 119 attribuiti a residenti fuori regione e due con provincia di residenza non nota.Sono 686 i positivi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche a fronte di 3.915 tamponi effettuati. Sono i dati aggiornati alle 12 di oggi e resi noti dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale. Dall'inizio dell'emergenza sono morte per Coronavirus 1.009 persone, 6.950 sono guarite. Attualmente 286 sono i ricoverati, 4.850 invece restano in isolamento domiciliare.Sono complessivamente 9.674 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 482 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 99 anni). Dei nuovi casi, 183 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 75, di cui 19 in provincia dell'Aquila, 8 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 36 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 540 (di età compresa tra 78 e 96 anni, 1 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.690 dimessi/guariti (+60 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5.444 (+415 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 280.591 test (+3.710 rispetto a ieri). 331 pazienti (+25 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 26 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 5.087 (+390 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 2.622 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+135 rispetto a ieri), 1.816 in provincia di Chieti (+64), 2.665 in provincia di Pescara (+62), 2.382 in provincia di Teramo (+196), 61 fuori regione (+2) e 128 (+22) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 468 nuovi contagi (5.659 tamponi eseguiti) e cinque decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 9.610, di cui: 3.151 a Trieste, 3.552 a Udine, 1.839 a Pordenone e 977 a Gorizia, alle quali si aggiungono 91 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione - segnala la Regione - sono 4.160. Scendono a 34 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 152 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 387, con la seguente suddivisione territoriale: 205 a Trieste, 86 a Udine, 85 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 5.063, i clinicamente guariti 52 e le persone in isolamento 3.922.Sono 8.808 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 282 nuovi casi. Si registrano due vittime (207 in tutto): un uomo e una donna, entrambi di 83 anni e residenti nel nord Sardegna. In totale sono stati eseguiti 260.726 tamponi con un incremento di 3.460 test. Sono invece 322 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (24 in più rispetto al dato di ieri), mentre è di 39 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.205. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.999 (+62) pazienti guariti, più altri 36 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 8.808 casi positivi complessivamente accertati, 1.745 (+69) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.416 (+85) nel Sud Sardegna, 732 (+33) a Oristano, 1.147 a Nuoro, 3.768 (+95) a Sassari.