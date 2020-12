I dati del covid Coronavirus: 23.225 nuovi casi, record di 993 morti in una sola giornata. 226.729 tamponi effettuati Sono 993 i decessi registrati da ieri in Italia, mai così tanti in ventiquattro ore da inizio pandemia. Il 27 marzo scorso erano stati 919, il picco più alto della prima ondata

Condividi

I dati di oggi sul coronavirus in Italia aggiornati dal ministero della salute: si sono registrati nelle ultime 24 ore 23.225 nuovi casi, 993 morti con 226.729 tamponi. Ieri i nuovi casi sono stati 20.709, 684 i morti con 207.143 tamponi effettuati e 38.740 guariti.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 31.772, rispetto a ieri si registra una diminuzione di 682 casi. In terapia intensiva sono ricoverati 3.597 pazienti, 19 in meno. In isolamento domiciliare 724.613, 547 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 759.982, pari a 1.248 in meno rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 846.809 persone, in aumento di 23.474 unità.I casi totali sono 1.664.829 (+23.225). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 226.729 per un totale di 22.561.071.Sono 993 i decessi registrati da ieri in Italia, mai così tanti in ventiquattro ore da inizio pandemia. Il 27 marzo scorso erano stati 919, il picco più alto della prima ondata. Il bilancio totale nazionale delle vittime del Covid-19 è di 58.038.Solo in, nell'ultimo bollettino, si registrano 3.751 nuovi casi, 347 morti e 32 nuovi ingressi in terapia intensiva.Torna subito a correre la curva dei contagi in Veneto, dopo due giorni in cui era parsa deflettere: oggi sono 3.581 i nuovi positivi rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 154.490 casi Covid dall'inizio dell'epidemia, e 95 le vittime che portano il conteggio complessivo dei morti a 3.982. Lo riferisce il bollettino della Regione. Scendono però i numeri degli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 2.732 (-22), mentre le persone in terapie intensiva solo 336 (-4). I soggetti attualmente positivi: sono sono 70.603, rispetto ai 68.792 di ieri (+1.811).Sono 2.295 i nuovi casi di contagio registrati oggi in Campania, a fronte di 24.079 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è del 9,5% sul totale dei test eseguiti. Sono i dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione Campania. Dei positivi registrati oggi, 154 sono sintomatici, i restanti 2.141 sono, invece, asintomatici. I guariti sono 2.162, mentre i deceduti sono 54 di cui 28 nelle ultime 48 ore e 26 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 162 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 quelli totali), mentre sono 2041 i posti letto di degenza occupati (3.160 quelli totali).Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 127.870 casi di positività, 1.766 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.979 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano 85 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 5.959. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.743 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 51.674. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 70.237 (-1.062 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 67.324 (-1.036), il 95,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245 (-2 rispetto a ieri), 2.668 quelli negli altri reparti Covid (-24)."Oggi nel Lazio, su quasi 23mila tamponi, si registrano 1.769 casi positivi, 38 decessi e 756 guariti". E' quanto afferma l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, aggiungendo che "la proiezione del valore RT e' stabile allo 0,9. Diminuiscono i focolai attivi e si riduce il tasso di occupazione dei posti letto di area medica". A Roma i nuovi casi sono 1.013. Nelle province si registrano 418 casi e dieci decessi.Su 8.753 test per l'infezione da coronavirus oggi in Puglia sono stati registrati 1.602 casi positivi. Sono stati registrati 42 decessi. Sono 41.749 i casi attualmente positivi.In Toscana sono 929 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale di 105.804 unità. I guariti raggiungono quota 67.618. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.606.027, 14.469 in più rispetto a ieri, di cui il 6,4% positivo. Sono invece 4.845 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.492 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 35.430, -5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.739 (46 in meno rispetto a ieri), di cui 272 in terapia intensiva (1 in più). 33.691 persone sono in isolamento a casa (2.049 in meno rispetto a ieri, meno 5,7%). Sono 34.864 (1.156 in meno rispetto a ieri, meno 3,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 1.739 (46 in meno rispetto a ieri), 272 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri). Le persone guarite sono 67.618 (2.986 in più rispetto a ieri). Sono 2.756 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 772 nuovi contagi (il 7,74 per cento dei 9.970 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 34 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono ulteriori 18 decessi pregressi inseriti oggi a sistema. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 32.970. I casi attuali di infezione risultano essere 15.297. Sono 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e calano a 629 (-23 da ieri) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 941. I totalmente guariti sono 16.732, i clinicamente guariti 414 e le persone in isolamento 14.195.I decessi per Covid-19 non si fermano in Sardegna, dove oggi si registrano altre 9 vittime. I, 58 di questi diagnosticati il 1° dicembre nella Città Metropolitana di Cagliari, ma inseriti solo oggi nel monitoraggio in seguito a un riallineamento del dato. Anche i pazienti ricoverati sono in aumento, 593 (+16), mentre resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 66 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 13.561 persone, 267 sono quelle in più guarite. 22.878 i casi positivi complessivamente accertati.Nelle ultime 24ore sono 476 i positivi al coronavirus tra i nuovi tamponi molecolari, oltre ad altri 33 contagiati in base a 959 screening con percorso antigenico da confermare con tamponi molecolari. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche. In tutto sono stati testati 4.137 tamponi: 1.662 nuovi tamponi molecolari, 959 test in screening con percorso Antigenico e 1.516 nel percorso guariti.Sono 395 i nuovi contagi da Covid-19 in Abruzzo risultati dai 4.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 13 (2 quelli dei giorni scorsi riferito solo oggi dalle Asl) e portano il totale a 940. Tornano invece a salire i ricoveri con 2 pazienti in più in terapia intensiva (76 il totale) e 16 persone in più nei reparti di ospedale dove complessivamente i pazienti sono 719. Si conferma in calo, invece, il numero delle persone in isolamento domiciliare che scendono di 174 unità per un totale di 17.033. Aumentano ancora i dimessi/guariti che oggi sono 538 (il totale da inizio emergenza è di 10.428). In calo, anche oggi, gli attualmente positivi calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti: sono 17828 (-156 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 424.370 test.Tornano sotto quota 7mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 6.762, 321 meno di ieri secondo i dati aggiornati sul sito della Regione. Registrati, 24.516, mentre i guariti sono 592, 17.314, e 15 nuovi morti, 440. Ancora in calo i ricoverati, 399, sei meno di ieri, 54 (meno otto) in terapia intensiva. I tamponi analizzati complessivamente dall'inizio della pandemia sono 428.429, 3.508 in più di ieri, con un tasso di positività dell'8,1 per cento.In Basilicata si registrano oggi cinque decessi e un netto calo dei contagi da coronavirus, con una percentuale positivi/tamponi intorno all'8,3%. In particolare - secondo quanto reso noto dalla task force regionale - nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.700 tamponi: sono risultati, ma solo 124 riguardano persone residenti in regione. Con questo aggiornamento il totale delle vittime lucane è salito a 155, quello degli attualmente positivi a 6.207 (6.022 in isolamento domiciliare). Continua a crescere il dato dei guariti: ieri ne sono stati registrati 78, in totale sono 1.956. Aumenta da 179 a 185 il numero delle persone ricoverate, da 21 a 24 quello dei posti occupati nelle terapie intensive. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 156.657 tamponi, 146.418 dei quali sono risultati negativi.In Valle d'Aosta sono stati registrati 42 nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Da registrare anche due decessi, che portano il totale dei morti a 324 (178 nella seconda ondata). E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta in base ai dati forniti dall'Usl. Le guarigioni sono state 128 guarigioni (5.177 in totale dall'inizio della pandemia). Il totale dei contagiati attuali scende a 1.118. I ricoverati sono 124, di cui 11 in terapia intensiva.