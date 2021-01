In Italia superate le 75mila vittime Coronavirus: 14.245 nuovi contagi e 347 morti Circa 103 mila i tamponi effettuati, numero superiore a quello di ieri

I dati di oggi diffusi dal ministero della Salute: si registrano in Italia 14.245 nuovi contagi e 347 morti con circa 103 mila tamponi, numero superiore a quello di ieri. Ieri i contagi erano stati 11.831 e 364 i morti. In Italia oggi si sono superate le 75mila vittime (75.332 da inizio pandemia).I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 23.075, rispetto a ieri c'è un incremento di 127 casi. In terapia intensiva sono 2.583 (+14). In isolamento domiciliare 550.556, pari a 989 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 576.214, rispetto a ieri si registra una diminuzione di 848 casi. Tra dimessi e guariti si contano 1.503.900 persone, in aumento di 14.746 unità. I deceduti sono 347 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 75.332. I casi totali sono 2.155.446 (+14.245). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 102.974 per un totale di 26.926.279.Crescono di un centinaio, rispetto a ieri, i positivi al Covid-19 in Veneto: sono 3.419 i contagi quotidiani. Il Bollettino regionale segnala un totale di 266.264, e 88 decessi, 6.763 dall'inizio della pandemia. Scende il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri, con 2.688 pazienti nelle aree non critiche e scende anche l'occupazione delle terapie intensive, con 365 ammalati.In Emilia-Romagna torna a calare il numero di contagi giornalieri di coronavirus ma aumentano i ricoveri e si contano altri 41 morti, che portano il totale a 7.887 vittime da inizio epidemia in regione. Dal bollettino emerge che nelle ultime 24 ore sono stati 1.818 i nuovi casi di positività sulla base di 14.387 tamponi. Età media 46 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (5 in più rispetto a ieri), 2.657quelli negli altri reparti Covid (8 in più). Ai tamponi molecolari si aggiungono anche 129 test sierologici e 8.499 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono3.655 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 113.473. I malati effettivi sono 56.628 (-1.878 rispetto a ieri).Sono 1.709 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, a fronte di 11.758 tamponi effettuati, su un totale di 4.896.792 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 36 decessi che portano il totale delle vittime, in regione, a 25.317. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Lombardia raggiunge quota 56.955 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 3.267 di cui 489 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 53.199 persone. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono ad oggi 402.798.Sono 1.047 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 6.319 tamponi effettuati, su un totale di 1.238.041 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 26 decessi che portano il totale delle vittime, in regione, a 2.494. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia raggiunge quota 35.591 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.137 (+47 rispetto a ieri), 184 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 34.270 (+3 rispetto a ieri). I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono ad oggi 58.462.Il 12,5% dei 7591 test processati in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta, secondo quanto riportato nel report quotidiano diffuso dalla task force regionale che si occupa della epidemia, di 950 nuovi contagiati. Le vittime del Covid-19 sono 25. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.060.971 test. I guariti da inizio pandemia a oggi sono 37.059 mentre sono 54.078 i casi attualmente positivi.Nelsono 77.153 () i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.824 (+32 da ieri) ricoverati , 309 (erano 315 ieri) in terapia intensiva e 74.020 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 86.927, i decessi 3.840 e il totale dei casi esaminati è pari a 167.920. Questo il bollettino aggiornato della Regione LazioIn Campania i positivi registrati oggi sono 619, di cui asintomatici 572 e sintomatici 47. I tamponi del giorno sono 6.411. I deceduti 18 (7 nelle ultime 48 ore, 11 in precedenza ma registrati ieri). Questi i dati forniti dalla Regione Campania.Il totale di positivi è 192.418, il totale di tamponi 2.065.442, il totale dei deceduti 2.911. Sono guariti 791, che portano il numero totale a 111.682.Continua a crescere il numero dei pazienti 'Covid-19' assistiti negli ospedali delle Marche: sono complessivamente 591, 9 più di ieri, dei quali 546 (+2) ricoverati nei reparti e 45 (+7) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive sono assistite 67 persone, 2 più del giorno precedente. E' quanto emerge dal secondo bollettino del Servizio sanitario regionale. In tutta la regione ci sono 11.520 persone in isolamento domiciliare, 277 più di ieri, mentre nelle strutture territoriali sono ospitati complessivamente 232 pazienti. Sono diventati complessivamente 29.301 i dimessi-guariti, 80 più di ieri. I casi positivi complessivamente diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 372 e il totale è salito a 42.974. E' in crescita il numero di coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione, ora a 13.652 (+109).In Toscana sono 121.770 i casi di positività al Coronavirus, 355 in più rispetto a ieri. I guariti raggiungono quota 108.092 (88,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.904.826, 6.387 in più rispetto a ieri, di cui il 5,6% positivo. Sono invece 2.688 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.700 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.948, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 981 (17 in più rispetto a ieri), di cui 147 in terapia intensiva (8 in più). Purtroppo, oggi si registrano 10 nuovi decessi: 4 uomini e 6 donne con un'età media di 83,1 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 289 nuovi contagi su 3.296 tamponi (pari al 8,8%), di cui 1.085 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 19, a cui si aggiunge una morte pregressa afferente al 1 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 mentre quelli in altri reparti sono 658. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in Friuli Venezia Giulia dall'inizio della pandemia sono in tutto 53.432. I decessi complessivamente ammontano a 1.707. I totalmente guariti aumentano a 36.983, i clinicamente guariti salgono a 962, mentre le persone in isolamento sono 10.930.Sono 31.861 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 194 nuovi casi. Si registrano anche 9 decessi (764 in tutto), tre donne e sei uomini tra 42 e 90 anni. Le vittime: cinque residenti della provincia del Sud Sardegna e quattro della Citta' Metropolitana di Cagliari. In totale sono stati eseguiti 488.894 tamponi con un incremento di 1.574 test. Sono invece 473 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sei in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 43 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.238. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 14.036 (+111) pazienti guariti, più altri 307 guariti clinicamente."In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 426.109 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 445.178. Le persone risultate positive al coronavirus sono 24.590 (+150 rispetto a ieri), quelle negative 401.519". Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 488 (+6 rispetto a ieri).Sono 35 i nuovi casi di coronavirus registrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 7.332. Sono i dati del bollettino emesso dalla Regione e aggiornato alle ore 14. Tre i decessi (386 in totale), 900 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un totale di 73.579. I nuovi guariti sono 31 per un totale di 6.532.