L'emergenza Covid in Italia Coronavirus, 1.968 nuovi casi con 97.633 tamponi e 59 morti Tasso di positività al 2%

I numeri del Covid-19 in Italia in base ai dati del ministero della Salute. Oggi si registrano 1.968 nuovi casi con 97.633 tamponi e 59 morti. Tasso di positività al 2%. Ieri si sono registrati 2.897 casi con 226.272 tamponi tasso (all'1,3%) e 62 morti. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.225.163, i morti 126.342. I dimessi ed i guariti sono invece 3.893.259, con un incremento di 6.392 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 205.562, in calo di 4.488 nelle ultime 24 ore.Insi registrano 277 nuovi contagiati dal Covid-19.Sono 218 i positivi del giorno in Campania, di cui 91 sintomatici, a fronte di 5.692 tamponi molecolari processati. Lo comunica l'unità di crisi regionale.Le persone decedute sono otto, sei nelle ultime 48 ore, mentre quelle guarite sono 789. Dall'inizio dell'emergenza sono guarite dal Covid in Campania 348.023 persone, mentre 7.229 sono decedute. Ad oggi i ricoverati in terapia intensiva sono 54, mentre sono 594 i posti di degenza occupati da pazienti contagiati.Sono 196 (-15 rispetto a ieri) i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore nel Lazio. I deceduti sono 6 (+2). E' quanto si apprende dal portale salutelazio.it. I ricoverati positivi in area medica sono aumentati di 5 unità rispetto alla giornata di ieri (sono 843 in tutto), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 134 pazienti (-9). Sono 14.698 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 843 ricoverati, 134 in terapia intensiva e 13.721 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 319.732, i morti 8.195 su un totale di 342.625 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.In Toscana sono 241.929 i casi di positività al Coronavirus, 186 in più rispetto a ieri. I guariti raggiungono quota 228.399 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.070 tamponi molecolari e 1.803 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 3.654 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.794, -4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 469 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 99 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 2 uomini e 5 donne con un'età media di 76,6 anni.Dati Covid in continua flessione in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 nuovi contagi e 2 decessi, per un totale, rispettivamente, di 423.671 infetti dall'inizio dell'epidemia e 11.574 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. I malati con Covid ricoverati in ospedale sono 611 (-3), dei quali 539 (-4) nelle aree non critiche, e 72 (+1) nelle terapie intensive. Scende anche il numero dei soggetti attualmente positivi e in isolamento, 7.700 (-52).Oggi in Puglia, su 2.931 test analizzati, sono stati individuati 44 casi positivi al Coronavirus. Oggi, inoltre, sono stati registrati 9 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.510.077 test; 223.182 sono i pazienti guariti; 21.177 sono i casi attualmente positivi.Sono 40 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 946 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. La persona deceduta risiedeva a Laurenzana. I lucani guariti o negativizzati sono 118. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.463 (-79). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 61 (dato invariato) di cui 2 (+1) in terapia intensiva.In un giorno 35 positivi al coronavirus rilevati nelle Marche in base a 420 test di nuove diagnosi (8,3%). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche: nelle ultime 24 ore testati 1.013 tamponi: 420 nuove diagnosi (di cui 15 nello screening con percorso Antigenico) e 593 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari all'8,3%)". Sono dieci le persone con sintomi.Sono 56.768 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.312.259 tamponi, per un incremento complessivo di 1.208 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.468 in tutto). Sono invece 127 (-3) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato il numero dei pazienti (14) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.413 e i guariti sono complessivamente 42.746 (+100).Anche oggi in Trentino il bollettino dell'Azienda sanitaria porta notizie positive, a partire dall'assenza di decessi e dal numero limitato dei nuovi contagi (15 nuovi casi positivi al molecolare e 4 all'antigenico). Intanto le vaccinazioni sfiorano quota 307.000. Negli ospedali i pazienti ricoverati sono 25, di cui 8 in rianimazione. I tamponi analizzati ieri sono stati circa 700 (400 molecolari e 229 rapidi antigenici). 7 i nuovi guariti che portano il totale a 43.736. Infine le vaccinazioni: il numero rilevato questa mattina è pari a 306.902 vaccini (di cui 85.195 seconde dosi).Solo 10 casi positivi al Sars-Cov2 oggi in Abruzzo e 60 guariti con dati di contagio mai così bassi in regione negli ultimi mesi. Sono complessivamente 74.151 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2486. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5278 (-53 rispetto a ieri). 119 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 12 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5147 (-52 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.186 tamponi molecolari è stato rilevato 1 nuovo contagio, per una percentuale di positività dello 0,08%. Sono inoltre 541 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi, per una percentuale di positività dello 0,92%. Oggi si registrano due decessi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a uno mentre quelli in altri reparti sono 38. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.790. I totalmente guariti sono 92.847, i guariti clinici 5.669 e le persone in isolamento scendono a 4.721. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.066 persone.Sono sei i nuovi casi Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno. Scaturiti dall'analisi di 296 tamponi e 244 test antigenici, secondo quanto riporta il sito della Regione. Il tasso di positività è quindi dell'1,1 per cento sul totale (0,7 il giorno precedente) e del 2 per cento sui soli molecolari (era 1,78). Sempre nell'ultimo giorno non si registra alcuna nuova vittima e 21 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 1.382, 15 in meno nelle ultime 24 ore. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati negli ospedali, complessivamente 61, uno in meno, sette dei quali nelle terapie intensive, dato stabile.Scende sotto quota 200 il numero di contagiati attuali al Covid-19 in Valle d'Aosta, circostanza che non accadeva dall'ottobre scorso. Ora sono 182 e nelle ultime 24ore sono stati rilevati due nuovi casi positivi a fronte di 56 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati decessi (il numero totale delle vittime è 472). I guariti sono 24. E' quanto riportato nel Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl. I ricoverati ospedalieri sono cinque, nessuno in terapia intensiva.