L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 28.244 nuovi casi e 353 morti nelle ultime 24 ore In forte crescita i decessi, 353 (ieri erano 233), mai così tanti dal 6 maggio, subito dopo la fine del lockdown

Condividi

Oggi si registrano 28.244 nuovi casi e 353 morti. Dati in aumento rispetto a ieri quando si erano registrati 233 decessi, 22.253 contagiati con 135.731 tamponi e 3.637 guariti. In forte crescita i decessi, mai così tanti dal 6 maggio, subito dopo la fine del lockdown.Gli attualmente positivi in Italia sono 418.142, con un incremento di 21.630 casi nelle ultime 24 ore. Tra guariti e dimessi si contano 302.275 casi in Italia, nelle ultime 24 ore l'aumento è stato di 6.258 persone.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 21.114, rispetto a ieri si registra un incremento di 1.274 casi. In terapia intensiva sono ricoverati 2.225 pazienti (+203). In isolamento domiciliare 394.803 persone, pari a 20.153 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 418.142 persone, con un aumento di 21.630 unità rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 302.275 persone, in aumento di 6.258 unità.I deceduti sono 353 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 39.412. I casi totali sono 759.829 (+28.244). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 182.287 per un totale di 16.285.936.La Regionecomunica che in seguito a verifica sui dati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi Covid-19.La Regionecomunica che un problema tecnico al sistema informativo della prevenzione ha determinato problemi di estrazione a scapito della completa attribuzione delle province. Nei dati di oggi vi sono quindi 373 nuovi casi con provincia "in fase di verifica" che si provvederà ad attribuire domani.Il Veneto registra un'impennata dei contagi con 2.298 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo è di 63.095 positivi dall'inizio dell'epidemia. Dai dati del bollettino regionale si registrano 31 vittime, che portano il conteggio a 2.458 morti dell'inizio dell'epidemia."Su oltre 25mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 2.209 casi positivi, 21 i decessi e 159 guariti. Scende il rapporto tra positivi e i tamponi, pari all'8%. A Latina il punto più basso dei contagi. È stata la provincia su cui sono partite prima le misure di restrizione". A Roma i nuovi casi sono 1.132. Nella Asl Roma 1 sono 415 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registrano tre decessi di 85, 85 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 431 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 75, 77, 89 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 286 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventisei sono ricoveri. Si registrano due decessi di 72 e 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 166 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sedici sono casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Quattordici sono casi con link a Rsa Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l'indagine epidemiologica e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 157 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 76 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 54 e 84 anni con patologie. Nelle province si registrano 678 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 53 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 74, 81, 91 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 355 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 179 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 82, 87, 88 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 91 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.Crescono, in Emilia-Romagna, i dati dei contagi da Covid: nelle ultime 24 ore le nuove positività hanno raggiunto quasi quota duemila (1.912) a fronte di 23.700 tamponi. Circa la metà (961) sono asintomatici, individuati grazie all'attività di contact tracing e screening. Crescono i ricoverati e ci sono stati 23 nuovi decessi. I pazienti in terapia intensiva, infatti, sono 153, 15 più di ieri, mentre sono 1.464 (+82) quelli negli altri reparti Covid (+15 rispetto a ieri), 1.464 quelli in altri reparti Covid (+82). I nuovi deceduti avevano un'età compresa fra 70 e 100 anni.Dei 5.955 test processati nelle ultime 24 ore in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus, 1.163 hanno dato esito positivo. Una cifra che "non rappresenta un picco, perché centinaia di casi riportati nel bollettino si riferiscono a positività emerse nel corso degli ultimi giorni e immesse oggi nel sistema", spiega l'epidemiologo e assessore regionale alle Politiche della salute, Pier Luigi Lopalco. Più della metà dei nuovi casi sono stati attribuiti alla provincia di Bari. Si tratta di 716 nuovi contagi. I decessi provocati dall'infezione sono 12, il numero complessivo dei deceduti sale a 753 unità. Dei 13.525 positivi accertati, 844 si trovano in ospedale: 51 in più rispetto a ieri. Il 50,1 per cento dei contagiati è donna.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 366 nuovi contagi da Covid-19, a fronte di 5.233 tamponi eseguiti, e sono stati registrati 8 decessi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.828. I casi attuali di infezione sono 5.836. Salgono a 39 (due in più rispetto a ieri) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 205 (26 più di ieri) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 411. I totalmente guariti sono 5.581, i clinicamente guariti 78 e le persone in isolamento 5.514.Nelle Marche 431 positivi nelle ultime 24 ore su 1.677 test nel percorso nuove diagnosi. In totale i tamponi eseguiti sono 2.540 tra i quali 863 nel percorso guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi complessivi è del 16,9%; 25,7% se si considera solo il percorso nuove diagnosi.Sono 302 in nuovi casi di Covid-19 in Sardegna, dove l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale registra anche quattro vittime, che porta a 239 il numero complessivo dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In tutto i casi diagnosticati in Sardegna sono 10.456. Aumenta anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: ora sono 45, due in più rispetto a ieri. Dei 302 nuovi casi, 165 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 137 da sospetto diagnostico. Le nuove vittime sono due uomini di 78 e 88 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari e due di 61 e 76 anni residenti rispettivamente nelle province di Sassari e Oristano. In totale sono stati eseguiti 276.430 tamponi con un incremento di 2.489 test. Sono 337 i ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, due in meno rispetto al dato di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.526. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.252 (+52) pazienti guariti, più altri 57 guariti clinicamente. Ecco la distribuzione territoriale dei contagi finora accertati: 2.127 (+77) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.654 (+31) nel Sud Sardegna, 864 a Oristano, 1.337 (+36) a Nuoro, 4.474 (+158) a Sassari.