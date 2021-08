I dati del ministero della Salute Coronavirus: 4.257 nuovi casi con 109.803 tamponi e 53 morti Tasso di positività al 3,88%. Vaccino: aggiornamento Italia, 77.323.138 somministrazioni

Condividi

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo



La pandemia in Italia con i dati aggiornati dal ministero della Salute. Oggi si registrano 4.257 nuovi casi con 109.803 tamponi (tasso di positività al 3,88%) e 53 morti. Ieri c'erano stati 5.959 casi con 223.086 tamponi (tasso al 2,7%) e 37 morti.



548 in intensive e 4.264 i ricoverati

Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 23 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 50. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.264, 131 in più rispetto a ieri.



Gli attualmente contagiati sono 141.393. Restano in isolamento domiciliare 136mila pazienti mentre sono 3.854 le persone guarite o dimesse.



Nelle Regioni

In Sicilia si registrano 1.600 casi e nove decessi In Emilia-Romagna 546 nuovi casi e altri sette morti. In Toscana 348 casi e altri tre decessi. Nel Lazio 321 nuovi casi e 4 decessi. In Veneto 319 contagi nelle ultime 24 ore. In Calabria le persone risultate positive al Covid sono state 190, tre le vittime. In Sardegna si registrano oggi 187 ulteriori casi e due decessi. In Campania 186 positivi e 9 decessi. In Lombardia 140 positivi e un decesso. In Puglia 105 nuovi casi e 3 decessi. In Piemonte 103 nuovi casi e due decessi. In Liguria 52 nuovi casi e 2 decessi. Nelle Marche 46 nuovi casi e un decesso. In Friuli Venezia Giulia 38 nuovi contagi e due decessi. In Abruzzo 20 nuovi casi e 2 decessi. In Trentino 13 nuovi casi. In Alto Adige sono 9 i nuovi casi di Covid-19.



Vaccino: aggiornamento Italia, 77.323.138 somministrazioni

Sono 77.323.138 le dosi di vaccino somministrate in Italia, l'89,8% del totale di quelle consegnate, pari finora a 86.125.953 (nel dettaglio 60.650.648 Pfizer/BioNTech, 11.482.996 Moderna, 12.033.603 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.706 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 37.566.607, il 69,56% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.31 di oggi.