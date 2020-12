I dati del ministero della Salute Coronavirus: 16.202 nuovi contagi con 169.045 tamponi e 575 vittime Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, passa da 8,71% al 9,58%

I dati di oggi diffusi dal ministero della Salute: si registrano in Italia 16.202 nuovi contagi con 169.045 tamponi e 575 vittime. Ieri si erano registrati 11.212 nuovi casi con 128.740 tamponi e 659 vittime. Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, passa da 8,71% al 9,58%.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 23.566, rispetto a ieri 96 in meno. In terapia intensiva sono ricoverati 2.528 pazienti, 21 in meno. In isolamento domiciliare 538.301, pari a 4.216 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 564.395, 4.333 in meno rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 1.445.690 persone, in aumento di 19.960 unità. I deceduti sono 575 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 73.604. I casi totali sono 2.083.689 (+16.202). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 169.045 per un totale di 26.412.603.Non accenna a calare il numero degli infettati in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 2.986 in più, dato che porta la cifra complessiva dei positivi al Covid da inizio pandemia a 249.075. I morti sono 112 in più, dato che fa raggiungere un totale di 6.410 deceduti. Dal bollettino della Regione Veneto emerge che nelle ultime ore è sceso di 7 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (390 il totale).Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 169.396 casi di positività, 1.427 in più rispetto a ieri. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,8%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 18.360 tamponi, per un totale di 2.556.405. A questi si aggiungono anche 468 test sierologici e 9.412 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 2.113 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 105.656. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.057 (-755 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 53.186 (-807), il 94,9% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 69 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 7.683. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 230 (+9 rispetto a ieri), 2.641 quelli negli altri reparti Covid (+43).Aumentano i contagi, ma anche il numero dei tamponi. In Puglia, su 11.121 test, sono stati registrati 1.470 casi positivi. Secondo i dati forniti dal bollettino epidemiologico del 30 dicembre, complessivamente sono 52.740 i casi attualmente positivi al coronavirus nella regione; 32.572, invece, il numero dei guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 23 decessi. 34.112 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi accertati in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 89.303.Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su oltre 13mila tamponi, si registrano 1.333 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.218 su oltre 11mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei decessi: sono 66, mentre ieri erano stati 54. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 1.489. Nel Lazio sono 74.463 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.808 ricoverati, 303 in terapia intensiva e 71.352 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 83.125, i decessi 3.696 e il totale dei casi esaminati è pari a 161.284. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.Sono 1.084 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte (di cui 215 dopo test antigenico) pari al 5,8 % dei 18.613 tamponi eseguiti, di cui 9.646 antigenici. Dei 1.084 nuovi casi, gli asintomatici sono 524, pari al 48,3%. I morti sono 33. Lo fa sapere l'Unità di crisi della Regione. Il totale dei casi positivi diventa quindi 199.989. I ricoverati in terapia intensiva sono 192 (-4 rispetto a ieri), quelli in regime ordinario ammontano a 2.957 (-72 rispetto a ieri). Tocca quota 27.909 il totale delle persone in isolamento domiciliare. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.998.440 (+ 18.613 rispetto a ieri), di cui 914.838 risultati negativi. Fra i 33 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di crisi della Regione, 4 si sono verificati oggi. Il totale è ora di 7.893 morti risultati positivi al virus.Torna a sfondare quota mille in Sicilia il numero dei nuovi casi Covid: sono 1.084, secondo l'ultimo bollettino (ieri erano 995). Gli attuali positivi sono 33.387: 1.085 ricoverati con sintomi, 166 in terapia intensiva (12 del giorno), tre in meno rispetto a ieri, e 32.136 in isolamento domiciliare. Sono 2.381 i deceduti, 29 in piu'; 92.345 i casi totali, 56.577 i dimessi guariti (+1.027), con un incremento dei tamponi effettuati pari a 8.497.Ci sono 930 nuovi casi di positività al Covid-19 in Campania, di cui 73 sintomatici e 857 asintomatici. I tamponi processati sono 11.985, per un rapporto positivi-tamponi che torna a calare e si attesta al 7,8%. I deceduti sono 47, di cui 9 avvenuti nelle ultime 48 ore e i restanti in precedenza. I guariti sono 1.763. Lo riporta l'unità di crisi regionale nel bollettino diramato quotidianamente. Il totale dei positivi ammonta a 188.119 su 2.016.361 di tamponi. I deceduti sono 2.812, mentre sono 107.696 le persone guarite. Sale il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: sono 102, cinque più di ieri, su 656 posti disponibili. In calo, invece, i ricoverati in degenza: sono 1.357, 45 meno di ieri, su 3.160 posti letto disponibili.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 828 nuovi contagi su 9.433 tamponi (pari all'8,78%), di cui 1.503 da test rapidi antigenici. I decessi sono invece 8, a cui si aggiungono altri 7 verificatisi nei giorni precedenti (dal 13 novembre 1 al 22/12). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 mentre quelli in altri reparti si riducono a 641 unità. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 50.653. I decessi complessivamente ammontano a 1.627. I totalmente guariti aumentano a 34.981, i clinicamente guariti salgono a 895, mentre le persone in isolamento sono diminuite e raggiungono quota 10.947.Sono 449 i nuovi casi di positività al coronavirus, su 3.217 tamponi effettuati, registrati in Calabria. Il dato è nel Bollettino regionale dove sono evidenziati anche 4 deceduti, 249 guariti e un paziente in più, rispetto a ieri, ricoverato in terapia intensiva. In Calabria, si legge nel report, ad oggi sono stati sottoposti a test 419.041 soggetti per un totale di 437.520 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 23.518 (+449 rispetto a ieri), quelle negative 395.523.In Liguria si registrano altri 415 casi covid, con 13 nuove vittime. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Liguria, sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. I tamponi molecolari sono stati 5.848, mentre quelli antigenici rapidi sono 4.692. Quanto agli ospedalizzati, ci sono 775 ricoverati nel complesso, uno in più di ieri, con un numero di malati in terapia intensiva stabile a 63. I decessi vanno dal 20 novembre a ieri, di persone tra i 66 (un uomo morto al Villa Scassi di Genova) e i 98 anni (una donna spirata al San Martino). A livello territoriale, i nuovi contagi sono per oltre la metà (249) residenti in provincia di Genova: 183 in Asl3 e 65 in Asl4. 57 sono residenti a Imperia, 50 in provincia di Savona e 59 a Spezia.Sono 30.745 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 328 nuovi casi. Si registrano anche 5 decessi (743 in tutto), tre donne e due uomini tra i 69 e 98 anni. In totale sono stati eseguiti 478.936 tamponi con un incremento di 4.551 test. Sono invece 496 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.785. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 13.380 (+250) pazienti guariti, più altri 297 guariti clinicamente.Risalgono in Abruzzo i dati dell'emergenza coronavirus: 278 nuovi casi e ben 21 decessi. I contagi accertati con i test delle ultime ore sono emersi dall'analisi di 4.052 tamponi: è risultato positivo il 6,86% dei campioni. Alla luce degli ultimi dati, il bilancio delle vittime sale a 1.206. Dei 21 decessi, undici sono avvenuti nei giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl. Gli attualmente positivi sono 236 in meno e scendono a quota 11.036: 432 pazienti (-19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 36 (-2, al netto di 4 nuovi ricoveri, decessi e dimissioni) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 10.568 (-215) sono in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime ore sono 493 (totale 22.616). Il totale dei casi abruzzesi è di 34.858.