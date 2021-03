Emergenza Covid-19 Coronavirus: 16.017 nuovi casi con 301.451 tamponi e 529 morti Il tasso di positività è del 5.3%

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo



I dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 16.017 nuovi casi con 301.451 tamponi (il tasso di positività è del 5.3%) e 529 vittime. Ieri ci sono stati 12.916 casi con 156.692 tamponi (tasso all'8,2%) e 417 vittime.



Gli attualmente positivi sono 562.832, dato in diminuzione rispetto a ieri di 3.161 unità. Aumentano i dimessi e guariti, c'è un incremento di 18.687 nelle ultime 24 ore, per un dato nazionale di 2.889.301. Il bilancio delle vittime sale a 108.879 da inizio pandemia. I casi totali in Italia sono 3.561.012.



In Lombardia 3.271 nuovi casi e 85 morti

A fronte di 44.289 tamponi effettuati in Lombardia, sono 3.271 i nuovi positivi al coronavirus (7,3%). I decessi sono 30.635 (+85). In terapia intensiva sono 862 i pazienti ricoverati (-8) mentre ammontano a 7.109 i letti pieni nei reparti ordinari (+115). I tamponi effettuati sono 44.289 (di cui 23.728 molecolari e 20.561 antigenici) per un totale di 8.113.066. Dei nuovi casi positivi, sono 75 i 'debolmente positivi'. I guariti/dimessi sono 2.469.



In Piemonte 1.861 nuovi casi e 61 decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.861 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 362 dopo test antigenico), pari al 7,9% dei 23.439 tamponi eseguiti, di cui 13.431 antigenici. Dei 1.861 nuovi casi, gli asintomatici sono 669 (35.9%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 311.010. I ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.855 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.193. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.710.147 (+23.439 rispetto a ieri), di cui 1.347.529 risultati negativi. Sono 61 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi. Il totale è ora di 10.269 deceduti risultati positivi al virus.



Lazio, oggi 1.593 casi, 32 morti

Sono 1.593, con un incremento di 190, i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi nel Lazio, su oltre 14mila tamponi (+4.609) e oltre 23mila test antigenici. I decessi sono 32 (-13), mentre i guariti in più sono 1.696. In calo i ricoveri nelle terapie intensive, mentre aumentano quelli nei reparti ordinari. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800. È quanto emerge al termine dell'odierna videoconferenza, alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



In Campania 1.573 nuovi positivi e 28 morti

Sono 1.573 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Campania su 15.289 tamponi molecolari effettuati. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione Campania che nel bollettino ordinario suddivide le positività in 1.196 asintomatiche e 377 sintomatiche. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati anche 5.286 tamponi antigenici. Nel report sono segnalati anche 64 decessi, 28 quelli avvenuti nelle ultime 48 ore, e 2.837 guarigioni. Da inizio pandemia in Campania si sono avuti 5.325 morti e 235.743 persone guarite. Sul fronte posti letto in regione si contano 163 pazienti ricoverati nelle terapie intensive, la disponibilità è di 656, e di 1.587 presenti in area non critica. In questo caso la disponibilità tra covid e offerta privata, è di 3.160 posti.



In Puglia 1.527 casi e 35 morti

In Puglia sono stati registrati nelle ultime 24 ore 12.234 test per l'infezione da coronavirus e sono emersi 1.527 casi positivi. Ieri i casi positivi erano 788 su 5.142 tamponi. Sono stati registrati 35 decessi. Ieri erano 33. In tutto sono morte in Puglia 4.761 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.857.302 test. Sono 139.513 i pazienti guariti mentre ieri erano 137.164 (+2.349). Sono 46.776 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 46.494 (-282). I pazienti ricoverati sono 2.127 mentre ieri erano 2.100 (+27). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 191.050.



Emilia-Romagna, 67 morti e 1.187 contagi

Calo significativo di nuovi casi e ricoveri in Emilia-Romagna nel bollettino quotidiano della pandemia in regione, ma cresce il numero dei morti, 67, registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono quasi mille in meno della media degli ultimi giorni, 1.187 rilevati con 33.338 tamponi (415 asintomatici). L'età media è 43,8 anni. I ricoverati in terapia intensiva sono 392 (-6), quelli negli altri reparti 3.486 (-54). La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 249 nuovi casi e Bologna (234); poi Parma (149) e Rimini (118). I guariti sono 1.917 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 249.404. I casi attivi sono 73.080 (-797), di cui il 94,7% in isolamento a casa.



Toscana: 1.180 nuovi positivi, 32 decessi

Sono 1.180 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus registrati in Toscana, che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 193.836. Di questi 1.156 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 160.617 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.222 tamponi molecolari e 11.871 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,7% è risultato positivo. Sono invece 8.522 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.890, stabili rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.807 (13 in più rispetto a ieri), di cui 265 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 32 nuovi decessi: 22 uomini e 10 donne con un'età media di 79 anni.



Veneto, 52 vittime e 1.130 nuovi casi

Improvviso aumento in veneto dei decessi per Covid-19 in Veneto, che registra 52 morti nelle ultime 24 ore, portando a 10.590 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal report regionale, che segnala 1.130 nuovi positivi al Coronavirus, per un totale di 380.521. Gli attuali positivi in regione sono 38.667, 977 in meno rispetto a ieri. Prosegue l'aumento dei dati ospedalieri, con 16 ricoveri in area non critica che portano a 1.897 i letti occupati, e 7 ingressi in terapia intensiva, con 302 ricoverati.



In Friuli Venezia Giulia 447 nuovi casi e 14 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.669 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,41%. Sono inoltre 2.631 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 241 casi (9,16%). I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto il 6 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive calano a 80 mentre quelli in altri reparti scendono a 671. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.290. I totalmente guariti sono 74.519, i clinicamente guariti 3.664, mentre quelli in isolamento scendono a 14.622. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 96.846 persone.



Marche, 333 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 333 nuovi casi di 'Covid-19', il 10,7% rispetto ai 3.120 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è crollato rispetto al dato diffuso ieri, quando era stato del 31,3%, con 232 nuovi casi su 742 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 87.563. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale.



In Calabria 300 nuovi casi e 13 decessi

Sono 300 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria dove sono stati sottoposti a test 624.561 soggetti per un totale di 664.356 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 46.611, quelle negative 577.950. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 815 (+13 rispetto a ieri), i ricoveri sono 420 (-5 rispetto a ieri), dei quali 37 in terapia intensiva.



In Sardegna 205 nuovi casi e 4 decessi

Sono 45.059 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 205 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 986.641 tamponi, per un incremento complessivo di 3.046 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività del 6,7%. Si registrano quattro nuovi decessi (1.233 in tutto). Sono invece 210 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+10), mentre sono 33 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.788. I guariti sono complessivamente 29.603 (+142), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 192.



Alto Adige, 180 nuovi casi e 2 decessi

In Alto Adige sono 180 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 16.724 tamponi processati. I due decessi registrati nella giornata di lunedì fanno salire il computo complessivo di vittime da inizio pandemia a 1.123. Le nuove positività sono 75 su 1.196 tamponi molecolari esaminati e 105 su 15.528 test antigenici effettuati. Su 204.699 persone sottoposte a tampone molecolare, 45.545 sono risultate positive. I soggetti positivi ad un test antigenico sono 24.357. Nei normali reparti degli ospedali sono ricoverati 99 pazienti covid che vanno ad aggiungersi ai 24 che si trovano in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri), agli 87 delle strutture private convenzionate e ai 101 in isolamento presso strutture appositamente predisposte.

Abruzzo, 153 nuovi casi e 25 decessi

Sono 153 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 6.195 test eseguiti (3.935 tamponi molecolari e 2.260 test antigenici). Il totale dei contagi, da inizio emergenza, sale a 64.924. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 25 nuovi casi (17 sono quelli risalenti ai giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2.125. Sono 622 (+2 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 69 (-9 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9569 (-295 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52.539 dimessi/guariti (+427 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.260 (-302 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 886.043 tamponi molecolari e 352.605 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.5 per cento.