La pandemia in Italia Coronavirus, 3.804 nuovi casi con 308.836 tamponi e 51 morti Tasso di positività in lieve aumento a 1,2%

Condividi

Tutti i dati aggiornati di Italia e mondo

I dati sul Covid in Italia. Oggi si registrano 3.804 nuovi casi con 308.836 tamponi e 51 morti, per un totale di 130.921 vittime dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di positività è in lieve aumento a 1,2%.



Ieri si sono registrati 3.212 casi con 295.452 tamponi - tasso a 1,1% - e 63 morti.



I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 4.669.355. I guariti sono 5.714 (ieri 6.042), per un totale di 4.447.126. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, 1.671 in meno (ieri -2.893), e sono 94.308. Di questi, sono in isolamento domiciliare 90.670 pazienti.



Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 10 in meno (ieri -9) con 26 ingressi del giorno, e scendono a 440, mentre i ricoveri ordinari sono 119 in meno (ieri -101), 3.198 in tutto.



Le Regioni

Sono 500 i nuovi casi e sette i decessi nelle ultime 24 ore in Sicilia. Si registrano 472 positivi in Veneto e due decessi. In Lombardia 401 contagi e 4 vittime. In Emilia Romagna 363 nuovi positivi e 5 decessi. In Campania 335 nuovi casi e 6 decessi. Nel Lazio 334 nuovi positivi e 6 decessi. In Toscana 323 casi e 7 decessi. In Piemonte 207 nuovi casi. In Calabria 154 contagi e 4 vittime. 82 i nuovi casi nelle Marche. In Liguria 79 nuovi casi e un decesso. 70 i nuovi casi registrati in Alto Adige. In Basilicata sono 69 i nuovi casi. In Abruzzo 61 nuovi positivi. In Sardegna si registrano un morto e 52 nuovi casi. In Trentino 26 nuovi contagi. In Valle d'Aosta tre nuovi positivi.