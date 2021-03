Emergenza Covid-19 Coronavirus: 23.904 nuovi casi con 351.221 tamponi e 467 vittime Il tasso di positività sale al 6,8%. Nuova crescita dei casi Covid in Italia

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo



I dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia evidenziano una nuova crescita dei contagi. Oggi si registrano 23.904 nuovi casi con 351.221 tamponi (tasso di positività al 6,8%) e 467 vittime.



Ieri in Italia ci sono stati 16.017 casi con 301.451 tamponi (tasso al 5.3%) e 529 vittime.



Sono 3.710 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite - secondo giorno consecutivo di calo -, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 283 (269 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.180 persone,in calo di 51 unità rispetto a ieri.



In Lombardia 3.943 nuovi casi e 100 morti

In Lombardia nelle ultime 24 ore, a seguito di 56.747 tamponi effettuati, sono 3.943 i nuovi positivi (6,9%). I guariti/dimessi sono invece 4.510 per un numero complessivo da inizio pandemia di 608.894, di cui 5.797 dimessi e 603.097 guariti. Stabile la situazione nelle terapie intensive: 863 (+1), mentre migliora quella degli altri reparti: 7.033 (-76). I decessi sono invece stati 100, che portano il numero complessivo a 30.735.



In Sicilia 2.904 casi e 21 morti

Dopo lo stop di ieri legato all'inchiesta sui falsi dati aperta dalla magistratura, oggi sono 2.904 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 14.623 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 7,0% se si considera la media dei due giorni. Il dato è in forte aumento rispetto ai giorni scorsi. La regione è seconda per numero di contagi e ciò è inevitabile visto che la Sicilia conta i numeri di due giorni rispetto alle altre regioni che contano solo i dati delle ultime 24 ore. Le vittime sono s 21 negli ultimi due giorni; 4.628 dall'inizio della pandemia. Il numero degli attuali positivi è di 19.920, con 2.503 casi in più rispetto a due giorni fa, mentre i guariti sono 380. Negli ospedali i ricoverati sono 1.031, 22 in più rispetto a due giorni fa. Quelli nelle terapie intensive sono 140, sette in più. Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 1.133, Catania 645, Messina 288, Siracusa 153, Trapani 165, Ragusa 64, Caltanissetta 211, Agrigento 147, Enna 98.



Veneto, 2.317 casi e 35 morti

Un'altra impennata di contagi Covid in Veneto, con 2.317 nuovi casi in 24 ore. I decessi sono stati 35. Lo riferisce il bollettino della Regione. Era dal 13 marzo scorso che il Veneto non registrava un dato giornaliero così alto di positivi al tampone (2.682). Il numero totale di infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 382.838, quello delle vittime a 10.625 . Sale ancora il numero dei pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici degli ospedali, 1.942 ( +45 ), mentre scende di tre unità quello dei posti occupati nelle terapie intensive, 299 . I soggetti attualmente positivi sono 38.697 ( +30 ).



Piemonte, 2.298 nuovi casi e 39 decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.298 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 312 dopo test antigenico), pari al 8,8% dei 26.085 tamponi eseguiti, di cui 12.233 antigenici. Dei 2.298 nuovi casi, gli asintomatici sono 904 (39,3%). I casi sono così ripartiti: 363 screening, 1.395 contatti di caso, 540 con indagine in corso; per ambito: 35 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 144 scolastico, 2.119 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 313.308. I ricoverati in terapia intensiva sono 376(+7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.873(+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.810. Purtroppo si registrano anche 39 decessi.



Campania 2.016 nuovi casi e 38 decessi

Sono 2.016 i nuovi casi di contagio al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 23.206 tamponi di cui 4.024 antigenici. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione, specificando che 1.478 dei nuovi positivi sono asintomatici, 538 quelli con sintomi. I guariti sono 3.066, le vittime crescono di 38 unità (23 deceduti nelle ultime 48 ore e 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 160 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.587 i ricoverati nei reparti (3.160 i posti a disposizione).



Lazio, 1.800 casi e 38 decessi

Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+1.737) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.800 casi positivi (+207), 38 decessi (+6) e 1.809 i guariti. Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e' al 5%. I casi a Roma citta' sono a quota 900. Lo riferisce l'assessore alla Sanita' Alessio D'Amato.



Toscana, 1.538 nuovi positivi e 19 decessi

In Toscana sono 195.374 i casi di positività al Coronavirus, 1.538 in più rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 17.210 tamponi molecolari e 11.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% e' risultato positivo. Sono invece 10.281 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 28.107, +0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.825 (18 in piu' rispetto a ieri), di cui 265 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 19 nuovi decessi. Complessivamente, 26.282 persone sono in isolamento a casa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.825 (18 in piu' rispetto a ieri, piu' 1%), 265 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 161.919 (1.302 in piu' rispetto a ieri, piu' 0,8%). Sono 5.348 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.



Emilia Romagna, 1.490 nuovi contagi e 58 morti

In calo contagi e ricoveri per Covid-19 in Emilia-Romagna, ma si contano altre 58 vittime. Il bollettino della Regione segnala 1.490 nuovi contagi su un totale di 31.192 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 390 (-2 rispetto a ieri), 3.427 quelli negli altri reparti Covid (-59). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.064 in più rispetto a ieri. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.435 (-632 rispetto a ieri), il 94,7% in isolamento domiciliare. Sul piano vaccini, alle 14 risultano somministrate complessivamente 871.740 dosi. Gli immunizzati con due dosi sono 293.025.



Friuli Venezia Giulia, 644 nuovi positivi, 16 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.651 tamponi molecolari sono stati rilevati 417 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,45%. Sono inoltre 3.204 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 227 casi (7,08%). I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiunge uno avvenuto il 17 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 82 mentre quelli in altri reparti scendono a 664. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.307. I totalmente guariti sono 75.229, i clinicamente guariti 3.757, mentre quelli in isolamento scendono a 14.451. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 97.490 persone.



Sardegna, 444 casi e un decesso

In Sardegna balzano a 444 i nuovi casi di Covid, che portano a 45.503 il bilancio dall'inizio della pandemia. L'ultimo aggiornamento dell'Unita' di crisi regionale registra anche una nuova vittima, che fa salire a 1.234 il numero complessivo dei decessi da marzo 2020. Sono in aumento i ricoveri in ospedale: 222 sono i pazienti nei reparti non intensivi (+22), 34 (+1) quelli nelle terapie intensive. In totale sono stati eseguiti 1.005.266 tamponi, per un incremento complessivo di 18.625 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positivita' e' del 2,3%. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.141. I guariti sono 29.680 (+77), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 192.



In Liguria 14 morti e 383 nuovi casi

Da inizio emergenza sono saliti a 3.879 i decessi di persone positive al coronavirus in Liguria: nell'ultimo bollettino si registrano infatti 14 vittime in piu' rispetto a ieri. Negli ospedali della regione sono ricoverate al momento 710 persone Covid positive, 10 in piu' di ieri. Di questi, 68 sono in terapia intensiva. Il report odierno segnala anche 383 nuovi casi; nelle ultime 24 ore effettuati 5.030 tamponi molecolari, 2.793 antigenici rapidi. Sul fronte vaccini, dei 344.290 consegnati, ne sono stati somministrati 291.267, pari al 85%.



In Calabria 347 nuovi casi e 4 decessi

Sono 347 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria dove sono stati sottoposti a test 627.407 soggetti per un totale di 667.473 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 46.958, quelle negative 580.449. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 819 (+4 rispetto a ieri), i ricoveri sono 420 (+5 rispetto a ieri), dei quali 36 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 10.325.



Abruzzo, 314 nuovi contagi e 11 morti

Rispetto a ieri si registrano in Abruzzo 314 nuovi nuovi casi di contagio da coronavirus portando il bilancio complessivo dei positivi a 65.237. Sono 11 i morti per Covid oggi. I decessi sono in tutto 2.136 dall'inizio della pandemia. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 10.132, 128 in meno rispetto a 24 ore fa. I casi positivi sono 17.086. Sono 607 i ricoveri in area medica (15 in meno rispetto a ieri) e 68 (1 in meno rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) i pazienti nelle terapie intensive degli ospedali abruzzesi. Altre 9.457 persone (112 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 890.907 tamponi molecolari (4.864 in più rispetto a ieri) e 354.409 test antigenici, 1.804 rispetto a 24 ore fa.



Trentino, 187 nuovi contagi

Oggi in Trentino non si registra alcun decesso per coronavirus. I nuovi casi positivi su 1.679 tamponi molecolari sono 73 mentre quelli ai test antigenici (1.170) sono 114. I molecolari poi confermano 100 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti covid attualmente sono 252, dei quali 51 in terapia intensiva; ieri sono stati registrati 27 nuovi ricoveri e altrettante dimissioni. I nuovi guariti sono 331.