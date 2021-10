I dati del ministero della Salute Coronavirus, 4.526 nuovi casi con 350.170 tamponi e 26 morti. Tasso di positività a 1,3%

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 4.526 nuovi casi con 350.170 tamponi (tasso di positività a 1,3%) e 26 morti. Gli attualmente positivi sono 82.448 in aumento di 2.067. Tra dimessi e guariti si contano 4.557.417 persone, con un incremento di 2.432 unità da ieri. Ieri si sono registrati 4.878 casi con 477.352 tamponi (tasso a 1%) e 37 morti.In636 nuovi positivi e 4 morti. Nel528 nuovi casi e due decessi nelle ultime 24 ore. In474 nuovi casi e 4 decessi. In388 nuovi positivi e due decessi. In385 nuovi casi e 2 decessi. In372 nuovi positivi e tre morti. Sono 301 i nuovi casi di Coronavirus in, 2 i decessi. In295 nuovi contagi. In184 nuovi casi e un morto. In178 nuovi casi positivi. Nelle118 nuovi casi di Covid-19. Insi registrano oggi 23 ulteriori casi.