L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 31.758 nuovi casi con 215.886 tamponi nelle ultime 24 ore Convocata riunione urgente Cts. Domani vertice Conte-capidelegazione, verso nuovo Dpcm lunedì

31.758 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, con 215.886 tamponi. Si registrano 297 deceduti negli ultimi giorni nelle Regioni italiane.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 17.966, rispetto a ieri +972.In terapia intensiva sono 1.843 (+97). In isolamento domiciliare 331.577, pari a 24.531 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 351.386, cioè 25.600 in più rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 289.426 persone, in aumento di 5.859 unità.I deceduti sono 297 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 38.618.I casi totali sono 679.430 (+31.758).I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 215.886 per un totale di 15.784.461.Ieri si erano registrati 31.084 nuovi casi e 199 i decessi con 215.085 tamponi.Una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico è stata convocata alle 18. Sul tavolo degli esperti le possibili ulteriori misure da adottare per frenare la curva dei contagi.Chiusure mirate tra territori considerati più a rischio, ma anche l'ipotesi di fermare gli spostamenti tra regioni. Obiettivo frenare la corsa del Covid-19. A quanto apprende l'Adnkronos, sono queste le misure al vaglio del governo e di cui si è discusso nella riunione conclusasi da pochi minuti tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza che torneranno a vedersi domani. Alla riunione di questo pomeriggio erano presenti anche Silvio Brusaferro, Franco Locatelli, Agostino Miozzo e Domenico Arcuri. Sempre domani, viene riferito dalle stesse fonti all'Adnkronos, in mattinata è prevista una riunione con le Regioni. Mentre nel pomeriggio, Conte si riaggiornerà con i capidelegazione e i capigruppo di maggioranza. Facile, a questo punto, che incontri anche le opposizioni. Il nuovo Dpcm dovrebbe essere varato nella giornata di lunedì, mentre il Cts in corso sta riaggiornando l'elenco dei territori considerati più a rischio rispetto ai quali dovranno essere valutate nelle prossime ora misure più restrittive. Sembra inoltre prendere forza la possibilità di fermare gli spostamenti tra regioni, fatti salvi motivi di lavoro, salute e urgenza. Possibilità caldeggiata dal ministro della Giustizia e capodelegazione M5S, Alfonso Bonafede.Sono 8.919 i nuovi casi di Coronavirus di oggi in Lombardia, 41 in meno di ieri. Sono invece 73 i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio pandemia che arriva a quota 17.535. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità. Crescono i ricoveri, 335 nelle ultime 24 ore, con il totale dei posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali lombardi che sale a quota 4.033. Mentre sono 392 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 22 in più di ieri. Il totale dei contagiati in Lombardia dall'inizio dell'epidemia sale a 195.744. Il numero degli attualmente positivi è di 82.011, dei quali 77.586 in isolamento domiciliare.Inoggi 3.669 nuovi casi, con 20.860 tamponi. Si registrano 14 deceduti tra il 26 e il 30 ottobre. Ci sono 275 guariti, complessivamente sono 11.337.Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti da 'Covid 19' sono complessivamente 33.429. I decessi sono 4.383. Sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 70.636 (+2.887 rispetto a ieri) di cui 1199 (42%) sono asintomatici. I ricoverati in terapia intensiva in Piemonte sono 174 (+15 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2. 683 (+136 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.967. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.029.059 (+15.575 rispetto a ieri),di cui 565.672 risultati negativi.In Toscana sono 44.263 i casi di positività al Coronavirus, 2.540 in più rispetto a ieri. I guariti crescono del 7,8% e raggiungono quota 15.074 (34,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.090.874, 16.176 in più rispetto a ieri. Sono 9.589 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 26,5% e' risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.249 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 27.844, +5,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.209 (49 in più rispetto a ieri), di cui 163 in terapia intensiva (10 in più). Sono 25 i nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne con un'età media di 84 anni. Complessivamente, 26.635 persone sono in isolamento a casa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati oggi sono complessivamente 1.209 (49 in più rispetto a ieri, più 4,2%), 163 in terapia intensiva (10 in più rispetto a ieri, più 6,5%). Le persone complessivamente guarite sono 15.074 (1.091 in più rispetto a ieri, più 7,8%)."Su oltre 25 mila tamponi oggi nel Lazio (+363) si registrano 2.289 casi positivi (+43), 22 i decessi (+5) e 108 i guariti (-86). Il rapporto tra positivi e i tamponi rimane invariato". Così afferma in una nota l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nel Lazio sono 33.906 i casi attualmente positivi a Covid-19, 1.944 i ricoverati, cui si aggiungono 182 pazienti in terapia intensiva, e 31.780 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 11.304, i decessi a 1.212 e il totale dei casi esaminati è pari a 46.422. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.In Emilia-Romagna si sono registrati 2.046 casi di positività (in totale 55.841); 18.943 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 10,8%. Rilevati anche 19 decessi. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 44,4 anni. Ai 18.943 tamponi effettuati si aggiungono anche 2.674 test sierologici. I casi attivi sono 23. Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 21.865 (+1.722 rispetto a ieri), il 94% dei casi attivi. Dall'inizio dell'epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.631. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 125 (+6 rispetto a ieri), 1.223 quelli in altri reparti Covid (+66). Le persone guarite salgono a 27.997 (+233 rispetto a ieri).Sono 1.068 i nuovi positivi di oggi in Liguria (709 nell'area di Genova), a fronte di 6.389 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In totale i tamponi effettuati da inizio emergenza sono 443.676 e i positivi 28.608. Gli ospedalizzati sono attualmente 1.093 (+93 rispetto a ieri), 57 i pazienti in terapia intensiva (+4). I pazienti in isolamento domiciliare sono 7.338 (+16). 25 i decessi registrati nelle ultime 24 ore: 10 donne e 15 uomini di età compresa tra 67 e 98 anni.Sono 104 i casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, a fronte di 244 persone sottoposte a tampone. Il totale dei contagiati attuali sale a 1.813, di cui 1.660 in isolamento domiciliare, 146 (+19 rispetto a venerdì 30 ottobre) ricoverati nei reparti dell'ospedale Parini e nella clinica di Saint-Pierre e altri sette in terapia intensiva. Si registrano altri due decessi, uno in ospedale e uno sul territorio, che portano il totale nella seconda ondata di contagi a 22 (168 dall'inizio della pandemia). I guariti sono sei, portando il totale a 1.258. I dati emergono dal bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.Sono 9.431 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 325 nuovi. Si registrano 13 vittime (sono 227 in tutto). In totale sono stati eseguiti 267.615 tamponi con un incremento di 3.323 test. Sono invece 349 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (26 in più rispetto al dato di ieri), mentre è di 39 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.667.