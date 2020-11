L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 30.550 nuovi casi, 352 deceduti e 5.103 guariti

30.550 nuovi casi, 352 deceduti e 5.103 guariti. I tamponi sono stati 211.821. Questi i dati di oggi 4 novembre. Ieri si erano registrati 28.244 casi con 182.287 tamponi e 353 morti.Oggi i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 22.116, con un incremento di 1.002 casi rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 2.292 persone (+67). In isolamento domiciliare si trovano 418.827 cittadini, pari a 24.024 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 443.235, in aumento di 25.093 unità rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 307.378 persone, in aumento di 5.103 unità. I deceduti sono 352 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 39.764. I casi totali sono 790.377 (+30.550). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 211.831 per un totale di 16.497.767.La Regionecomunica che nei dati di ieri, per mero errore materiale, sono stati aggiunti 45 posti di Terapia Intensiva in più.La Regionecomunica che in seguito a verifica sui dati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.La Regionecomunica che ieri c'è stato un aggiornamento del bollettino regionale, che riporta una modifica nella distribuzione dei casi ricoverati e terapie intensive. Tale modifica è stata effettuata a seguito delle comunicazioni pervenute dall’azienda ospedaliera di Reggio Calabria e dall’Azienda ospedaliera di Cosenza.Sono 4.181 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. È il numero più alto di sempre. Processati 21.684 tamponi. Sono sintomatici 329 dei nuovi contagiati, 3.852 gli asintomatici. Nelle ultime 24 ore si segnalano anche 15 persone decedute e 397 guarite. Questi i dati trasmessi dall'unità di crisi regionale. Dall'inizio dell'emergenza Covid ad oggi si sono contagiati 69.613 cittadini campani su oltre 1 milione di tamponi. Il totale dei deceduti è 739, mentre è 14.386 il numero complessivo di guariti.Su oltre 26mila tamponi oggi nel Lazio (+1.131) si registrano 2.432 casi positivi (+223), 34 i decessi (+13) e 144 i guariti (-98). Il rapporto tra positivi e i tamponi è al 9% e il valore RT in calo a 1.29. "Al di là dei colori delle fasce quello che conta è mantenere alta l'attenzione e raffreddare la curva. E' ancora una fase tutta in salita e sarà lunga", dice l'assessore ala sanità del Lazio Alessio D'Amato. Nellasono 456 i casi nelle ultime 24 ore. Si registrano quattro decessi di 79, 80, 86 e 90 anni con patologie. Nellasono 440 i casi, centosessantadue i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 66, 69, 74, 75, 84, 84, 87, 90 e 93 anni con patologie. Nellasono 351 i casi, venticinque sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 76, 77 e 87 anni con patologie. Nellasono 117 i casi. Nellasono 162 i casi e si registrano quattro decessi di 65, 66, 72, 89 anni con patologie. Nellasono 200 i casi, si registrano tre decessi di 71, 83 e 88 anni con patologie. Nelle province si registrano 706 casi e sono undici i decessi.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 62.914 casi di positività, 1.758 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.401 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 12 nuovi decessi. I casi attivi sono 29.974 (1.628 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 28.259 (+1.530 rispetto a ieri), quasi il 94 % dei casi attivi. Dall'inizio dell'epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.699. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161 (+8 rispetto a ieri), 1.554 quelli in altri reparti Covid (+90). Le persone complessivamente guarite salgono a 28.241 (+118 rispetto a ieri).Un balzo dei contagi: per la prima volta dall'inizio della pandemia, in Basilicata, in un solo giorno i nuovi casi positivi hanno superato (e di molto) i 200. In particolare - secondo quanto reso noto dalla task force regionale - ne sono stati registrati 265 su 1.643 tamponi processati. Di questi 265, 224 riguardano persone residenti in Basilicata e così, in 24 ore, il totale è passato da 1.657 a 1.870 (1.766 in isolamento domiciliare). In aumento anche il numero delle persone ricoverate con il covid negli ospedali lucani (da 98 a 104) e di quello in terapia intensiva (da undici a 15, sei al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera). Ieri sono state riscontrate anche undici guarigioni (il totale è di 661). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Basilicata sono morte 54 persone e sono stati analizzati 109.904 tamponi, 106.677 dei quali sono risultati negativi.