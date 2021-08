Emergenza Covid Coronavirus, ​7.230 positivi e 27 vittime nelle ultime 24 ore Eseguiti 212.227 tamponi, tasso di positività al 3,4%

I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia. Sono 7.230 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore, sono invece 27 le vittime in un giorno. Eseguiti 212.227 tamponi, tasso di positività al 3,4%.Ieri si erano registrati 6.596 casi con 215.748 tamponi e 21 decessi, tasso di positività al 3,05%.Sono 888 i nuovi positivi al Covid-19 trovati in, dove si registra anche un decesso. Inregistrati 831 nuovi casi e 5 decessi. Insi sono registrati 793 casi e un morto. Inoggi 765 nuovi casi e tre decessi. Sono 670 i positivi del giorno in. Insi sono registrati 669 casi di positività in più rispetto a ieri. Nel544 nuovi casi e 6 decessi. In522 nuovi casi e 4 morti. In259 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. Inregistrati 243 casi positivi. Nelle197 casi di positività. Ini nuovi positivi sono 169. Sono 164 i casi in. In123 nuovi contagi. Oggi in111 nuovi contagi. Sono 64 i positivi al Covid in. Insono 33, in base ai dati odierni, i nuovi casi positivi.