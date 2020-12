I dati del covid Coronavirus: 21.052 nuovi casi e 662 morti Sono 194.984 i tamponi effettuati, 18mila meno di ieri

Condividi

In calo la curva epidemica in Italia. Sono 21.052 i nuovi casi oggi, contro i 24.099 di ieri, a fronte di 194.984 tamponi, 18mila meno di ieri. Tuttavia, la percentuale positivi-tamponi scende al 10,7% dall'11,32% di 24 ore fa, ed è visibile anche la riduzione su base settimanale (sabato scorso, ad esempio, i nuovi casi erano oltre 5mila in più). Sempre alto il numero dei decessi, 662 oggi, comunque in calo rispetto agli 814 di ieri. Le vittime totali sono 59.114. Si rafforza il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 50 in meno (ieri -30), 3.517 in tutto (con 192 nuovi ingressi oggi). Mentre i ricoveri ordinari scendono di ben 1.042 unità (ieri -572), per un totale di 30.158. Sono ancora in calo gli attualmente positivi in Italia, che sono 3.533 meno di ieri: secondo i dati del ministero della Salute, ora sono 754.169.In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 3.148 nuovi casi di coronavirus a fronte di 31.193 (4.253.306 il totale) tamponi effettuati (10% il tasso di positività). Ieri su 42.272 tamponi erano stati trovati 4.533 contagi. I morti nelle ultime 24 ore sono stati invece 111, portando il numero complessivo dei decessi a 22.884.Il Veneto tocca le 4.173 vittime dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, con 108 nuovi decessi nelle 24 ore. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Continua la crescita costante dei nuovi contagi per un totale di 74.956 casi da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 74.956 (+2.027). Stabile la situazione clinica, con 2.719 ricoveri in area non critica mentre scendono i pazienti in terapia intensiva che sono 312.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 131.973 casi di positività, 1.964 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.663 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da è del 10,5% (dal 12,1% di ieri). Dei nuovi contagiati, 991 sono asintomatici. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 18.663 tamponi, per un totale di 2.211.300. A questi si aggiungono anche 1.841 test sierologici e 1.393 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.339 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 56.270. I casi attivi sono 69.629 (- 427 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 66.679 (-412), il 95,7% del totale dei casi attivi. Si registrano 52 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 6.074. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 243 (- 5 rispetto a ieri), 2.707 quelli negli altri reparti Covid (-10).Oggi sabato 5 dicembre in Puglia sono stati registrati 1.884 casi positivi su 10.119 test per l'infezione da Covid-19 e sono 28 i decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 832.380 test e sono 16.704 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 62.552 e sono 44.160 i casi attualmente positivi.Oggi su quasi 21 mila tamponi nel Lazio (-2.027) si registrano 1.783 casi positivi (-48), 32 i decessi (-30) e +2.109 record dei guariti. Calano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Roma città torna al di sotto dei mille casi.Sono 1.521, di cui 1.383 asintomatici, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Campania, dove sono stati effettuati 18.636 tamponi. I morti sono 55, anche se l'Unità di Crisi della Regione precisa che 15 sono deceduti nelle ultime 48 ore, 40 in precedenza ma registrati ieri. Il totale delle vittime sale a 1.958. Sono 1.961 i guariti (60.422 in tutto). I posti letto di terapia intensiva occupati sono 165 su 656 disponibili, mentre i posti di degenza sono 1.558 (su 3.160).Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1456 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 9,6% dei 15.100 tamponi eseguiti. Dei 1456 nuovi casi, gli asintomatici sono 665, pari al 45,7%. Sono 62 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi. Il totale è ora 6.568 deceduti risultati positivi al virus. Il totale dei casi positivi diventa quindi 176.519. I ricoverati in terapia intensiva sono 366 (+9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4276 (-75rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 62.121. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.655.759 (+15.100 rispetto a ieri), di cui 820.139 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 103.188 (+3107 rispetto a ieri).Ancora nuovi contagi per Coronavirus in Toscana, ma in calo a 769 nuovi casi (età media 49 anni) mentre i decessi sono 41 portando il totale regionale a 2.839. Lo riferisce il report delle ultime 24 ore diffuso dalla Regione. I casi di positività raggiungono 107.644 unità. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.633.330, +13.229 su ieri, di cui il 5,8% positivo. Gli abitanti in Toscana attualmente positivi sono oggi 30.544 (-8,2%). Tra loro i ricoverati sono 1.634 (-47 unità, -2,8%) di cui 261 in terapia intensiva (2 in meno) e 28.910 i pazienti in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (-2.688 su ieri, -8,5%). Ci sono 32.839 persone in quarantena (-1.031 su ieri, -3%) in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone complessivamente guarite sono 74.261 (+3.463 su ieri, +4,9%) di cui 468 clinicamente guarite (+14 su ieri) e 73.793 (+3.449 su ieri, +4,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 755 nuovi contagi (il 9,61 per cento dei 7.853 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 21 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 10 decessi pregressi inseriti oggi a sistema e afferenti al periodo 8 novembre - 2 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 34.765. I casi attuali di infezione risultano essere 15.506. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 640 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.008. I totalmente guariti sono 18.251, i clinicamente guariti 442 e le persone in isolamento 14.366.Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 4.326 tamponi: 2.556 nel percorso nuove diagnosi, di cui 1.092 nello screening con percorso Antigenico e 1.770 nel percorso guariti. I positivi sui 1.464 tamponi molecolari effettuati sono 418 nel percorso nuove diagnosi. Questi casi comprendono 54 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (104 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (111), contatti in setting lavorativo (19), contatti in ambienti di vita/socialità (8), contatti in setting assistenziale (5), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13), screening percorso sanitario (7). Per altri 97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nei 1.092 test del percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 15 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).Oggi in Abruzzo 376 nuovi positivi su 5161 tamponi, 14 deceduti (di cui 9 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, 11.764 guariti (+907), 17.247 attualmente positivi (-545), 748 ricoverati (di cui 73 in terapia intensiva), 16.499 in isolamento domiciliare.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 367.635 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 378.383. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 18.197 (+306 rispetto a ieri), quelle negative 349.438. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 128, Catanzaro 28, Crotone 73, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 72.Tre decessi e 266 nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Le persone morte ieri per coronavirus sono 3 per un totale di 572 dall'inizio della pandemia. Le persone risultate positive ad un tampone Pcr salgono a 25.113 su 151.590 complessivamente testate. In calo i ricoveri in ospedale. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti sono 259 (11 in meno di ieri), quelli nelle strutture private convenzionate sono 151 mentre le persone che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 31 (4 in meno in due giorni). Le persone guarite sono 13.429, 337 in più rispetto a ieri.Oggi si registrano in Trentino altri 9 decessi per coronavirus. A fronte di oltre 5.000 tamponi, sono stati identificati 226 nuovi casi positivi ai quali si affiancano 223 casi intercettati dai test rapidi antigenici. L'età media dei deceduti è di 84 anni. Sul versante ospedaliero, la giornata di ieri si è chiusa con un numero di dimissioni superiore ai nuovi ricoveri: 31 contro 28. La situazione attuale vede pertanto la presenza di 452 pazienti Covid, di cui 48 in rianimazione (uno in più rispetto a ieri). Sul fronte scolastico, si registrano altri 26 ragazzi positivi (ieri le classi in quarantena erano scese a 63). I dati sono stati resi noti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.Sono 226 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 3.840 tamponi analizzati, con un tasso di positività in linea con quello di ieri, al 5,88%. Emerge dai dati ufficiali della Regione aggiornati al 5 dicembre. I guariti sono 493 (18.310 dall'inizio della pandemia). Sette i decessi. Gli attualmente positivi sono in calo e passano da 6.423 a 6.149 (274 in meno). Vengono segnalati sette nuovi ricoveri, 392 in tutto, dei quali 61 in terapia intensiva (quattro in più di ieri). I tamponi complessivamente eseguiti dall'inizio della pandemia sono 435.623.In Basilicata sono stati effettuati 1.412 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 145 (e fra questi 131 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Registrate 155 guarigioni, risultano invece decedute 8 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.211 di cui 6.058 in isolamento domiciliare. Sono 2.211 le persone guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 166 quelle decedute (a cui si aggiungono 3 deceduti in Basilicata ma residenti in altre regioni). Sono 153 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane.Sono 46 i nuovi positivi in Valle d'Aosta per un totale di 6.692 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 1.056, 24 in meno di ieri, di cui 107 ricoverati. Tra questi 9 sono in terapia intensiva e 940, 20 meno di ieri, invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Sono 330 invece i decessi da inizio pandemia, 4 in più rispetto a ieri.