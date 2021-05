L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 10.585 nuovi casi con 327.169 tamponi e 267 morti Il tasso di positività sale al 3,2%. -55 terapie intensive, -656 ricoveri

Condividi

I nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della salute. Oggi si registrano 10.585 nuovi casi con 327.169 tamponi e 267 vittime. Il tasso di positività sale al 3,2% Ieri si sono registrati 9.116 casi con 315.506 tamponi e 305 vittime (tasso al 2,9%).Gli attualmente positivi sono ancora in calo, oggi di 6.760 unità e sono complessivamente 407.129. E aumentano i guariti e dimessi di 17.072 unità in 24 ore, per un dato totale di 3.541.266. Il bilancio delle vittime sale a 122.005. I casi in totale sono 4.070.400.I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.368, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 142 (ieri 136). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità rispetto a ieri.Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 1.557 casi di Covid-19, di cui 72 'debolmente positivi', e 32 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione salgono a 33.046. I tamponi processati sono stati 50.251 (di cui 32.403 molecolari e 17.848 antigenici), con un indice di positività al 3%. I guariti/dimessi sono 2.420 (totale complessivo: 731.260, di cui 3.439 dimessi e 727.821 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva calano a 519 (-6), mentre i ricoverati a 3.188 (-75). Ieri, a fronte di 39.365 tamponi effettuati, c'erano stati 1.354 contagi (3,4%) e 41 morti.Continua a calare, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1447 i casi positivi su 21.827 tamponi molecolari esaminati. Ieri l'indice di positività era pari al 7,67%, oggi scende al 6,62%. I nuovi decessi sono 38 e 2393 le persone guarite. Negli ospedali calano i ricoveri in terapia intensiva, oggi 122 mentre ieri erano 128, e calano anche quelli in degenza, oggi 1459 e ieri 1480.Sono 947 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, il dato più alto da venerdì, pari al 4,7% dei 20.053 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 397, il 41,9% del totale. L'Unità di crisi regionale segnala anche 22 decessi, due dei quali verificatisi oggi, e 1.318 guariti. Sempre in calo i ricoverati, oggi 98 in meno rispetto a ieri: quelli in terapia intensiva sono 175 (-13), negli altri reparti 1.896 (-85). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.295. Da inizio emergenza, il Piemonte ha dunque registrato 352.932 positivi, 11.352 decessi e 325.896 guariti. Gli attualmente positivi sono 14.366.Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.816) e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 838 casi positivi (+35), 39 i decessi (+3) e +1.880 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 400.Sono 782 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su 27.072 tamponi. Ventiquattro i morti e 1.052 i pazienti dimessi o guariti. In tutto i positivi in Sicilia sono 24.529, 294 in meno rispetto a ieri, e di questi 1.121 sono ricoverati in regime ordinario, 152 in terapia intensiva e 23.256 sono in isolamento domiciliare. La provincia con il maggior numero di contagi resta Palermo dove si registrano 217 nuovi positivi.Tornano leggermente a salire i numeri dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 745 (contro i 721 contagi di ieri), mentre cala il numero dei morti, 12, 4 in meno di ieri. Il totale dei positivi raggiunge quota 414.972, quello dei deceduti 11.397. I ricoverati Covid sono 1.336, 28 in meno del dato precedente: 1.163 in area non critica (-23) e 173 (-3) in terapia intensiva.In Toscana sono 230.284 i casi di positività al Coronavirus, 744 in più rispetto a ieri. I guariti sono 205.040. Oggi sono stati eseguiti 15.579 tamponi molecolari e 11.221 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 18.936. I ricoverati sono 1.447 (56 in meno rispetto a ieri), di cui 229 in terapia intensiva (8 in meno). Oggi si registrano 35 nuovi decessi. Complessivamente, 17.489 persone sono in isolamento a casa. Sono 34.098 (637 in meno rispetto a ieri, meno 1,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.447 (56 in meno rispetto a ieri, meno 3,7%), 229 in terapia intensiva (8 in meno rispetto a ieri, meno 3,4%).I nuovi casi di coronavirus delle ultime 24 ore sono 561 in Emilia-Romagna, sulla base di quasi 30mila tamponi. Età media 36 anni. Invariato, rispetto a ieri, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (213) mentre nei reparti Covid ci sono 73 pazienti in meno per un totale di 1.546. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Altre 17 le vittime in regione per un totale che sfiora i 13mila da inizio pandemia. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 39.082 (-43 rispetto a ieri), il 95,5% a casa. Quanto alle vaccinazioni, alle 15 risultano somministrate complessivamente 1.783.315 dosi. In 601.558 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.Sono 278 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche, a fronte di 4.559 tamponi processati. Sono 38 i dimessi e 2 i decessi registrati.Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 10.568 test sono state riscontrate 174 positività al Covid 19, pari all'1,64%. Nel dettaglio, su 8.324 tamponi molecolari sono stati rilevati 146 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,75%; su 2.244 test rapidi antigenici 28 casi (1,25%). I decessi registrati sono 3. I ricoveri nelle terapie intensive restano 33 mentre quelli in altri reparti scendono a 193 (-17). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.723. I totalmente guariti sono 89.669, i clinicamente guariti 5.503, mentre le persone in isolamento sono6.640. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.761 persone.Sono altri 9 i decessi di persone positive al coronavirus registrati in Liguria, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione: sale a 4.219 il numero delle vittime da inizio emergenza. Due di questi decessi risalgono al 22 e 26 gennaio, un altro al 30 aprile, 6 invece si sono registrati tra il 1 e il 3 maggio. Nessuno dunque, al momento, è stato registrato nelle ultime 48 ore. In ospedale tornano a scendere i ricoveri: 525 i pazienti covid nei nosocomi liguri, 24 in meno di ieri. Di questi, 62 sono in terapia intensiva. Sono 194 i nuovi positivi, a fronte di 4.708 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.756 tamponi antigenici rapidi. Sul fronte vaccini, dei 706.880 consegnati, ne sono stati somministrati 662.995, ovvero il 94%.Sono complessivamente 71.916 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 192 nuovi casi. Sono morti un 70enne della provincia di Teramo e una 49enne della provincia dell'Aquila. Gli attualmente positivi sono 8161 (-205 rispetto a ieri): 335 pazienti (-14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 30 (+4 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7.796 (-195 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.030.596 tamponi molecolari (+4.609 rispetto a ieri) e 419.961 test antigenici (+2.027 rispetto a ieri). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 61.333 dimessi/guariti (+395 rispetto a ieri).Sono 55.146 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 166 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.201.710 tamponi, per un incremento complessivo di 3.564 test rispetto al dato precedente. Si registrano cinque nuovi decessi (1.403 in tutto). Sono invece 338 (-16) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 46 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.863 e i guariti sono complessivamente 37.491 (+354) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 5.Ieri sono stati analizzati circa 2.300 tamponi. I molecolari sono stati 1.192 (728 quelli analizzati all'Ospedale Santa Chiara e 464 alla Fem) ed hanno permesso di individuare 25 nuovi casi positivi e confermare 17 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Invece i test rapidi notificati all'Azienda sanitaria sono 1.102 e da questi sono emersi 38 casi positivi. Negli ospedali si abbassa a 84 il numero dei pazienti ricoverati, di cui 19 in rianimazione. I nuovi ingressi sono stati 3, a fronte di 4 dimissioni.