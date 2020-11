L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 34.505 nuovi casi, 445 morti con 219.884 tamponi. I guariti sono 4.961

Oggi dai dati del ministero della Salute si registrano, con 219.884 tamponi, 34.505 nuovi casi positivi al Covid-19. I decessi sono 445, era dalla fine di aprile che non si registravano numeri simili. I guariti sono 4.961. Ieri con 211.821 tamponi si erano registrati 30.550 nuovi casi, 352 deceduti e 5.103 guariti.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 23.256, rispetto a ieri 1.140 in più. In terapia intensiva sono 2.391 i ricoverati (+99). In isolamento domiciliare 446.701, pari a 27.874 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 472.348 rispetto a ieri 29.113 in più.Tra dimessi e guariti si contano 312.339 persone, in aumento di 4.961 unità. I deceduti sono 445 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 40.192. I casi totali sono 824.879 (+34.505). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 219.884 per un totale di 16.717651.La Regionecomunica che in seguito a verifica sui dati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.La Regionecomunica che il numero dei decessi a ieri era 124, e non 125.La Regionecomunica che il numero dei decessi a ieri era 1445, e non 1461. Il numero dei decessi nel report è stato aggiornato correttamente.Aumentano contagi e decessi nel conto quotidiano del coronavirus in Lombardia. I nuovi casi sono pari a 8.822, contro i 7.758 di mercoledì, mentre i decessi salgono da 96 a 139. I tamponi effettuati oggi sono 41.544, i nuovi positivi 8.822. Il rapporto è pari al 21,2%. I guariti/dimessi sono 892.Sono 3.888 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 19.568 tamponi. Dei 3.888 nuovi positivi, 210 sono sintomatici e 3.678 sono asintomatici. Il totale dei positivi è 73.501, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 1.051.304. Sono 17 i nuovi decessi legati al coronavirus: il totale dei decessi in Campania è 756. Sono 311 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania dall'inizio dell'emergenza è 14.697.Un altro primato di contagi Covid in un solo giorno in Veneto: nell'ultimo bollettino regionale sono 3.264 i nuovi casi positivi in 24 ore, per un dato complessivo di 68.795 infetti dall'inizio dell'epidemia. Preoccupante balzo anche del numero delle vittime, 38 in più rispetto a ieri. Il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.516. In crescita infine gli indicatori dei ricoveri nei reparti non critici, 1.274 (+81) e nelle terapie intensive, 170 (+15).Calano rispetto a ieri i nuovi contagi da Coronavirus, 3.171 di cui il 46% è asintomatico, ma resta forte la pressione sugli ospedali. I ricoverati in terapia intensiva sono 249, 16 in più rispetto a ieri, quelli negli altri reparti 3.698, 173 in più rispetto a mercoledì. Quasi 17 mila i tamponi processati (16.885), i piemontesi in isolamento sfondano quota 40mila (40.027). Sono 39 i decessi, di cui nove nella giornata di oggi. I guariti dall'inizio della pandemia sono 36.086.Oggi su oltre 30mila tamponi record nel Lazio (+3.671) si registrano 2.735 casi positivi (+303 - il dato di oggi tiene conto di 309 ritardate notifiche soprattutto nella asl roma 5), 35 i decessi (+1) e 293 i guariti (+149). il rapporto tra positivi e i tamponi è stabile al 9%.Sono oggi 2.273 i nuovi positivi al Coronavirus (1.814 identificati in corso di tracciamento e 459 da attività di screening) su un totale di 55.088 casi, registrati dall'inizio dell'epidemia. L'età media dei 2.273 casi odierni è di 47 anni. I guariti crescono dell'1,5% e raggiungono quota 16.136 (29,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.164.607, 16.374 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 37.482, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.589 (73 in più rispetto a ieri), di cui 202 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 12 uomini e 13 donne con un'età media di 84 anni.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 65.091 casi di positività, 2.180 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.332 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 10,7%.Dei nuovi contagiati, sono 1.156 gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.Fatti anche 3.092 test sierologici. L'età media nei nuovi positivi è di 44 anni. Sono 162 i guariti e 13 i nuovi decessi.Sono 25 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia. I contagi delle ultime ventiquattro ore sono 1.322, per un totale di 18.526 attuali positivi. I guariti/dimessi sono 389. Lo riferisce la Protezione civile.In Puglia oggi sono stati registrati 7.543 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 850 casi positivi: 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 55 in provincia BAT, 273 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 79 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 26 decessi: 9 in provincia di Bari, 7 in provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 546 nuovi contagi (5.033 tamponi eseguiti) e 9 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 12.810, di cui: 4.117 a Trieste, 4.846 a Udine, 2.359 a Pordenone e 1.345 a Gorizia, alle quali si aggiungono 143 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 6.462. Salgono a 44 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 268 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 423, con la seguente suddivisione territoriale: 217 a Trieste, 101 a Udine, 94 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.925, i clinicamente guariti 83 e le persone in isolamento 6.067.Sono 413 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Sardegna, dove l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale segnala anche sei morti, fra i 63 e i 94 anni, che portano a 247 il numero complessivo dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I casi registrati finora sono in totale 11.053, mentre il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è salito a 46 (+1)."In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 286.339 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 289.361 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 6.450 (+358 rispetto a ieri), quelle negative 279.889". Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 128 (+4 rispetto a ieri).Nonostante un dato altissimo di 330 persone dimesse o guarite nelle ultime ore - numero record nella seconda ondata di contagi - continuano ad aumentare i ricoveri per Covid-19 in Abruzzo: sono 31 in più i pazienti in ospedale, che portano il totale a 494. Gli attualmente positivi al virus, al netto dei guariti e dei decessi, sono 232 in più ed arrivano a quota 8.264. In particolare, delle persone ricoverate in ospedale, 458 pazienti (+31 rispetto a ieri) sono in terapia non intensiva e 36 (invariato) in terapia intensiva. Gli altri 7.770 (+201) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti, dall'inizio dell'emergenza, sono complessivamente 4.273.Torna a salire il numero dei contagi al Covid in Umbria: sono 768 nelle ultime 24 ore - contro i 496 di ieri e i 420 del giorno precedente - i nuovi positivi individuati, con 4.768 tamponi analizzati, 316.038 in totale. È quanto riporta il sito della Regione, con i dati aggiornati al 5 novembre. Nuovo balzo in avanti nel numero dei guariti (204, ieri 211), 4.265 in totale. Si segnalano altri 11 deceduti nelle ultime 24 ore, 165 in tutto. Gli attualmente positivi sono passati da 7.841 a 8.394. I ricoverati totali sono 369 (13 in più), 50 dei quali (uno in più di ieri) in terapia intensiva.Un calo di quasi cento contagi (da 265 a 167) con un numero simile di tamponi processati (da 1.643 a 1.615), ma con due decessi (il totale delle vittime lucane è ora di 56): sono questi i dati principali diffusi stamani dalla task force regionale sul coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono state registrate anche sei guarigioni (in totale 667) Dei 167 contagi, 133 riguardano persone residenti in Basilicata (il totale è passato da 1.870 a 1.995). Lieve aumento, da 104 a 106, dei ricoverati negli ospedali lucani, e di quelli in terapia intensiva (da 15 a 16), sette al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Basilicata sono stati analizzati tamponi 111.519, dei quali 108.124 sono risultati negativi.