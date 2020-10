I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 2.257 nuovi casi, 767 persone guarite e 16 morti In calo i contagi, ma appena 60mila i tamponi

Diminuiscono i tamponi e diminuiscono i nuovi contagi rispetto al giorno precedente.



I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 3.487, rispetto a ieri duecento in più.



In terapia intensiva sono 323 (+20).



In isolamento domiciliare 55.093, cioè 1.254 in più rispetto a ieri.



Il totale degli attualmente positivi è di 58.903, 1.474 in più rispetto a ieri.



Tra dimessi e guariti si contano 232.681 persone, in aumento di 767 unità.



I deceduti sono 16 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 36.002.



I casi totali sono 327.586 (+2.257).



I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 60.241 per un totale di 11.844.346.



Il maggior numero di nuovi casi di nuovo di gran lunga in Campania con 431 infetti individuati. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi.



Sono 431 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania. E' il dato dei giornalieri più alto registrato in Campania dall'inizio dell'emergenza, circostanza che si verifica per il quarto giorno consecutivo. Il totale dei casi di coronavirus nella regione dall'inizio dell'emergenza è 14.768. Sono 4.867 i tamponi analizzati oggi, per un totale di 632.399 tamponi esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che si è registrato un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale dei deceduti è 466. Sono 121 i nuovi guariti, per un totale di 6.593 guariti dall'inizio dell'emergenza.



In Lombardia 251 nuovi positivi e 2 morti

In Lombardia sono 8.075 tamponi e 251 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono guarite 78 persone. In terapia intensiva sono ricoverati 41 pazienti, in aumento di due unità rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 305 (+9). Le persone decedute nell'ultima giornata sono due, in totale il bilancio dei decessi in regione è di 16.973 persone.