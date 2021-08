Emergenza Covid Coronavirus, ​6.599 nuovi casi con 244.657 tamponi e 24 morti Tasso di positività scende al 2,7%. Iss: in ultimi 45 giorni 69,2% tamponi sequenziati positivo a Delta. Brusaferro: previsione Rt in decrescita a 1,23. Rezza: probabile terza dose per certe categorie di persone

I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 6.599 nuovi casi con 244.657 tamponi (tasso di positività al 2,7%) e 24 morti. Ieri si sono registrati 7.230 positivi con 212.227 tamponi, tasso di positività al 3,4%, e 27 vittime.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 277, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32 (ieri erano 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.449, 40 in più rispetto a ieri. In Italia sono 104.685 gli attualmente positivi al Covid, con un incremento di 3.639 rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.383.787, i morti 128.187. I dimessi e i guariti sono invece 4.150.915, con un incremento di 2.936 rispetto a ieri.Laè la Regione con più casi nelle ultime 24 ore: si registrano 789 nuovi positivi e 9 vittime. Segue ilsi registrano 762 nuovi casi positivi al Covid-19 e due decessi. Inci sono 734 casi in più rispetto a ieri e due vittime. In717 casi di positività e un decesso. In664 nuovi casi e un decesso. In564 contagi. In526 positivi, 4 i decessi. Sono 312 i nuovi casi indove si registra anche una vittima. In241 casi. In236 contagi e un decesso. In235 nuovi positivi. In166 nuovi casi. In104 contagi e 1 decesso. In85 nuovi positivi. In22 contagi. In8 nuovi casi.In Italia negli ultimi 45 giorni il 69,2% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante delta, che ha superato la alfa, ferma al 17,3%. Nuovi casi di infezione causati dalla variante delta sono stati segnalati in tutte le Regioni/PPAA. I dati sono contenuti nel sesto bollettino dell’ISS 'Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia', e confermano quelli riscontrati nella flash survey, che si riferivano al solo 20 maggio. Nel mese di luglio è stato sequenziato il 6,6% dei tamponi positivi per Sars-CoV-2. Dal 29 aprile 2021 è attiva la piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti di SARS-oV-2 (I-Co-Gen), sviluppata e coordinata dall’ISS. Il modulo, dedicato all'analisi e condivisione dei dati di sequenziamento del SARS-CoV-2 a livello nazionale, conta più di 21.000 sequenze. La percentuale di sequenze ascrivibili alla variante delta, sul totale dei sequenziamenti depositati in I-Co-Gen, è risultata pari al 2,09% nel mese di aprile, al 7,48% nel mese di maggio, al 40,15% nel mese di giugno, al 85,66% nel mese di luglio (dati al 2 agosto 2021) con un andamento settimanale in crescita nello stesso mese."L'Rt ha una previsione di decrescita a 1.23. oggi siamo a 1.56, ma comunque resta sempre in crescita. Il numero dei casi quindi cresce anche se più lentamente. E' richiesta dunque molta attenzione". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio della Cabina di Regia."Probabilmente alcune categorie di persone andranno ri-vaccinate nel corso dell'anno, per le altre categorie di persone credo che si ragionerà partendo dalle persone più fragili". Lo ha detto Giovanni Rezza nel corso della conferenza stampa sul monitoraggio settimanale. "Ancora non sappiamo questo richiamo quanto sarà esteso: cominceremo, sulla base delle evidenze scientifiche che si andranno accumulando in queste settimane, a ri-vaccinare alcune categorie specifiche".