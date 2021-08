Emergenza Covid Coronavirus, 6.902 nuovi casi con 293.863 tamponi e 22 morti Oggi tasso di positività al 2,3%, ieri 2,7%. +11 terapie intensive, +84 ricoveri. Quasi un milione di under 19 è vaccinato

I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 6.902 nuovi casi con 293.863 tamponi (tasso di positività al 2,3%) e 22 morti. Ieri si sono registrati ​6.599 casi con 244.657 tamponi (tasso al 2,7%) e 24 morti.In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.533 (ieri 2.449), con un aumento di 84 persone rispetto a ieri, mentre sono 288 i ricoverati in terapia intensiva (+11 rispetto a ieri), con 29 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.513.940 i guariti (+3025 ) e 108.535 gli attualmente positivi (+3850).Per quanto riguarda le Regioni, insi registrano 776 nuovi casi e sette vittime. Insi contano 756 nuovi contagi e una vittima. Insi registrano 714 nuovi casi e un decesso. Inci sono oggi 685 nuovi casi di Covid-19 e due decessi. In682 nuovi contagi e un morto. Nel638 nuovi casi e un decesso. In610 nuovi positivi e 2 morti. 414 nuovi casi e due morti in. Inci sono 360 casi positivi e un decesso. In238 nuovi casi e un decesso. Nelle221 positivi. Sono 170 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in. In143 nuovi casi e 1 decesso. Insono stati rilevati 111 nuovi contagi. 83 nuovi casi in. Ini nuovi casi sono 44.Quasi un milione di under 19 sono vaccinati contro il Covid e nella fascia 16-19 anni uno su 2 ha fatto la prima dose. I dati sono in 2 nuove tabelle inserite perla prima volta nel report del governo. I numeri dicono che è vaccinato il 32,43% dei ragazzi tra 16 e 19 anni, 753.068 su 2.322.000. Più della metà, il 54,27% ha fatto la prima dose (1.196.119) o la dose unica (63.950) e poco più di un milione (1.061.931) non ha fatto neanche una dose (45,73%) Nella fascia 12-15 i vaccinati sono il 9,02%, 207.850 su 2.305.514, la prima o unica dose l'hanno fatta in 533.034 (23,12%) e 1.772.480 (il 76,88%) sono in attesa di prima dose.