I dati del ministero della Salute Coronavirus: 552 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore Balzo dei nuovi positivi a 552 di cui 183 in Veneto, +230 i malati

Condividi

I numeri aggiornati in Italia e nel mondo



I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 779 (+17).



In terapia intensiva sono 42 come ieri.



In isolamento domiciliare 12.103 (+213).



Il totale degli attualmente positivi è di 12.924, 230 in più rispetto a ieri.



Tra dimessi e guariti si contano 201.642 persone , in aumento di 319.



I deceduti sono 3 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.190.



I casi totali sono 249.756 (+552). I nuovi contagiati da coronavirus aumentano di 150 unità in 24 ore, di cui 183 in Veneto (con oltre 16mila tamponi effettuati) e 69 in Lombardia



Lombardia: nessun morto e 69 nuovi casi

Sono 69 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 5 'debolmente positivi' e uno emerso a seguito di test sierologici. È quanto riportano i dati odierni diffusi dalla Regione. Da ieri, 6 agosto, non si è verificato nessun nuovo decesso, dunque il totale delle vittime lombarde resta fermo a 16.829 persone. Dei nuovi contagi registrati oggi fa parte anche la terza tranche, comunicata oggi dai laboratori a Regione Lombardia, dei soggetti riferibili al focolaio nel Mantovano di cui è stata data notizia martedì 4 agosto.