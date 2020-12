I dati del covid Coronavirus: 13.720 casi, 528 morti con 111.217 tamponi Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo, oggi dello 0,8%

Secondo i dati del ministero della Salute oggi si registrano 13.720 casi, 528 morti con 111.217 tamponi. Ieri, a seguito di 163.550 tamponi, si sono registrati 18.887 casi, 17.186 guariti e 564 decessi.Oggi i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 30.524, rispetto a ieri 133 in più. In terapia intensiva sono 3.382, 72 in meno. In isolamento domiciliare 714.913, pari a 6.548 in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 748.819, rispetto a ieri c'è un decremento di 6.487 casi. Tra dimessi e guariti si contano 933.132 persone, in aumento di 19.638 unità.I deceduti sono 528 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 60.606. I casi totali sono 1.742.557 (+ 13.720). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 111.217 per un totale di 23.236.881. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo, oggi dello 0,8%.Il Veneto registra 2.550 contagi Covid nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale degli infetti a 167.799 dall'inizio dell'epidemia, e 51 vittime, per un numero complessivo di 4.261 morti (tra ospedali e case di riposo). Lo riferisce il bollettino della Regione. Sale la pressione sugli ospedali, con 2.775 malati ricoverati in area medica (33), e 340 in terapia intensiva (+6). I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 78.301, contro 76.804 di ieri (+1.497).Sono 1.891 nuovi positivi, di cui 1.068 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing; 519 nuovi guariti, in calo i ricoveri in terapia intensiva. Eseguiti 9.865 tamponi, 1.124 test sierologici e 327 tamponi rapidi. Il 95,6% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 46,5 anni. Sono 57 i decessi. Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 135.651 casi di positività, 1.891 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.865 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 19,2%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.865 tamponi, per un totale di 2.232.336. A questi si aggiungono anche 1.124 test sierologici e 327 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 519 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 59.951. I casi attivi sono 69.481 (+1.315 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 66.437 (+1.248), il 95,6% del totale dei casi attivi. Si registrano 57 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.219. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 239 (-2 rispetto a ieri), 2.805 quelli negli altri reparti Covid (+69).I dati di oggi in Lombardia: i tamponi effettuati: 16.757 totale complessivo: 4.296.089; i nuovi casi positivi: 1.562 (di cui 149 'debolmente positivi'); i guariti/dimessi totale complessivo: 291.705 (+1.885), di cui 6.616 dimessi e 284.975 guariti; in terapia intensiva: 781 (-26); i ricoverati non in terapia intensiva: 6.362 (-10; i decessi, totale complessivo: 23.080 (+56)."Oggi nel Lazio, su quasi 16mila tamponi, si registrano 1.372 casi positivi, 46 decessi e 2.023 guariti. Roma città scende al di sotto degli 800 casi". E' quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, aggiungendo che "non bisogna abbassare la guardia, la strada è ancora lunga". A Roma i nuovi casi sono 798. Nelle province si registrano 282 casi e otto decessi.Sono 1.060, di cui 926 asintomatici e 134 sintomatici, i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Campania su 12.330 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il rapporto tamponi-positivi resta stabile, pari oggi all'8,6%. Questi i dati dell'unità di crisi regionale.I deceduti sono 39, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 27 in precedenza ma registrati ieri. Sono 1.969 i guariti. Supera quota 2mila il numero di decessi in Campania dall'inizio della pandemia. Sono 2.029 in totale, mentre è di 64.029 la conta dei guariti. I contagi sono stati 166.353 su oltre 1,7 milioni di tamponi.In Puglia sono stati registrati 3.821 test Covid-19 e sono stati registrati 1.001 casi positivi. Sono stati registrati 24 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 843.494 test. 17.028 sono i pazienti guariti e 46.578 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 65.342.Sono 911 i nuovi casi di coronavirus registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore, dato pari all’8,5% dei 10.752 tamponi eseguiti. Dei 911 nuovi casi, gli asintomatici sono 401, pari al 44%. Lo rende noto l'unità di crisi della Regione, precisando che dei nuovi casi 316 sono da screening, 409 i contatti di caso, 186 con indagine in corso, mentre per ambito 141 sono riferiti a rsa/strutture socio-assistenziali, 52 in ambito scolastico, e 718 tra la popolazione generale. Sono invece 64 i decessi comunicati dall'unità di crisi, di cui 7 verificatisi oggi: il totale sale a 6.687. Sono 1.136 i pazienti in più guariti rispetto a ieri per un totale di 106.263.Continua il calo di nuovi positivi in Toscana, oggi 593 ma a fronte di un minore numero di tamponi, mentre tornano a crescere, seppure leggermente, i ricoveri: 1.618 (6 in più rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (+1). Oggi si registrano 31 decessi, ieri erano stati 28, 16 uomini e 15 donne con un'età media di 82,6 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.653.284, 7.812 in più rispetto a ieri, di cui il 7,6% positivo. Sono invece 2.185 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 27,1% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 397 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Complessivamente i casi di positività al Coronavirus, registrati dall'inizio dell'emergenza a febbraio sono 108.990. I guariti crescono del 2,2% e salgono a 78.008. Oggi 26.466 persone sono in isolamento a casa (-1.121). Sono 31.616 (-331) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva. Sono 2.898 i deceduti dall'inizio dell'epidemia in Toscana.Sono 24.552 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 366 nuovi casi (+73). Si registrano anche 8 decessi (539 in tutto). In totale sono stati eseguiti 400.260 tamponi con un incremento di 2.639 test. Sono invece 619 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3), mentre è di 64 (invariato) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.459. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 8.766 (+169) pazienti guariti, più altri 105 guariti clinicamente.Sono 145 i positivi al coronavirus nel percorso nuove diagnosi nelle ultime 24ore. In tutto, fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche, sono stati testati 1.400 tamponi: 524 tamponi molecolari, 411 nello screening con percorso Antigenico, e 465 nel percorso guariti.Sono 30.398 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 124 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 989. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 12.768 dimessi/guariti (+562 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 16.641 (-447 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 44.0108 test (+1636 rispetto a ieri). 678 pazienti (+11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 71 (+2 rispetto a ieri - si registrano 5 nuovi ricoveri, 0 dimissioni e 3 decessi) in terapia intensiva, mentre gli altri 15.890 (-460 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Cala il numero dei tamponi, come di consueto nel fine settimana, ma restano alti in percentuale i nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige: 115 su 719 tamponi pcr di cui 287 nuovi test. A questi si aggiungono 40 positivi accertati con 600 test antigenici. Cresce anche il numero delle vittime: sono 583 dall'inizio dell'emergenza sanitaria per effetto dei nuovi 5 decessi registrati nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 254; nelle strutture private convenzionate 151 (dato confermato al 5 dicembre scorso); e 33 nelle terapie intensive. Altri 71 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.412, mentre i guariti sono 13.976 (114 in più rispetto a ieri), ai quali si aggiungono 1.417 persone (11 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. I collaboratori e le collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test, sulla base dei dati rilevati al 5 dicembre scorso) sono 1.218, di cui 780 guariti, mentre i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi al coronavirus sono 37, di cui 26 guariti.Valle d'Aosta, 22 nuovi casi e 2 decessiSono 22 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore. Due, invece, i decessi segnalati dal bollettino della Regione. In totale i casi positivi attuali sono 944, dei quali 105 ricoverati e 10 in terapia intensiva e 829 in isolamento domiciliare. 63 i nuovi guariti per un totale di 5469 dall'inizio della pandemia.