Emergenza Covid-19 Coronavirus, 5.822 nuovi casi e 26 morti

Condividi

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 5.822 nuovi casi e 26 morti. Gli attualmente positivi sono 96.987, in aumento di 3.294 rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono 4.578.669, c'è un incremento di 2.502 unità. Il totale dei deceduti è di 132.391. I casi totali sono 4.808.047.Ieri 6.764 casi con 491.962 tamponi (tasso a 1,4%) e 31 morti.Sono 780 i nuovi casi e due i decessi per il Covid in. In715 casi e 3 decessi. In708 nuovi casi e 2 morti. Nel697 nuovi positivi e due decessi. In565 nuovi positivi e tre decessi. In373 casi e due decessi. In234 nuovi casi. In205 nuovi contagi. In179 nuovi casi. In166 nuovi casi e due decessi. Insono 163 i nuovi casi di Covid-19. Nelle157 nuovi casi. In58 nuovi positivi. Inoggi 2 decessi e 39 nuovi contagi.